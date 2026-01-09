La sesta di ritorno parte con la sfida Omag-Macerata

Sarà doppio quindi il tema dell’unico anticipo, previsto sabato 10 gennaio alle ore 21 in diretta Rai Sport e VBTV: da un lato le padrone di casa dell’Omag-MT San Giovanni in Marignano cercheranno di tornare al successo per tentare la rimonta salvezza, dall’altro le ospiti della Cbf Balducci Hr Macerata proveranno a rientrare nella zona Playoff, distante un solo punto.

Domenica, trasferte ostiche per le due squadre in vetta. La capolista Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano sarà impegnata al Pala Gianni Asti di Torino contro la Reale Mutua Fenera Chieri, la seconda Savino Del Bene Scandicci affronterà invece all’E-Work Arena la Eurotek Laica Uyba. Fischio d’inizio alle 16 per la sfida tra collinari e trevigiane, ore 17 per quella tra bustocche e toscane. Entrambi i match saranno in diretta DAZN e VBTV.

Sempre alle 17 e in esclusiva VBTV le restati tre partite, ricordando che Igor Gorgonzola Novara contro Wash4Green Monviso Volley si è già giocata il 10 dicembre con il successo delle zanzare per 3-1. All’Opiquad Arena di Monza, la Numia Vero Volley Milano accoglierà la Bartoccini Mc Restauri Perugia, penultima a -3 dal dodicesimo posto, poi due scontri in zona Playoff: Il Bisonte Firenze, undicesima a 18 punti, contro l’Honda Cuneo Granda Volley, ottava a +2, e Bergamo, settima, contro la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, sesta.

Eurotek Laica Uyba - Savino Del Bene Scandicci

Riflettori puntati sul taraflex della e-work arena di Busto Arsizio: domenica va in scena il big-match della 6a giornata di ritorno, con la Eurotek Laica UYBA pronta a sfidare la seconda forza del campionato, la Savino del Bene Scandicci di Kate Antropova. In città cresce l’attesa e il colpo d’occhio promette di essere importante: con il parterre esaurito restano disponibili i biglietti numerati di primo e secondo anello sul circuito Vivaticket: https://volleybusto.vivaticket.it/. Boldini e compagne, reduci dalla sconfitta di Vallefoglia, cercano riscatto e punti preziosi per muovere la classifica. Il compito, però, è tra i più ardui: Scandicci è in grande condizione, forte del successo su San Giovanni in Marignano che l’ha portata a quota 46 punti (26 in più delle farfalle) e dall'ottima prestazione europea in Champions League nel turno infrasettimanale contro il Vakifbank, nonostante la sconfitta per 3-1. Tra i tanti temi interessanti la sfida tra due delle migliori bomber del campionato: Katerina Antropova e Jossa Obossa, attualmente seconda e terza miglior attaccante con 347 e 346 punti rispettivamente. I precedenti sorridono alla formazione toscana (21 successi contro 8), ma le sfide sono spesso state equilibrate, soprattutto sotto la cupola della e-work arena. Resta nella memoria il clamoroso 3-0 bustocco in regular season lo scorso anno e la battaglia infinita di Gara-2 dei quarti playoff Scudetto, chiusa 3-2 per Scandicci con un tiratissimo 22-20 al quinto set. Start alle ore 17, diretta tv su DAZN e streaming live su Volleyball World TV: le farfalle cercano l’impresa, Scandicci vuole continuare la sua corsa. Tutto è pronto per una grande domenica di volley.

PRECEDENTI: 29 (21 successi Savino Del Bene Scandicci, 8 successi Eurotek Laica Uyba)

EX: Nessuno

Jennifer Boldini (Eurotek Laica Uyba)- « Domenica ci aspetta una partita tosta contro Scandicci, ma penso ci voglia in un periodo così, perchè è una partita che possiamo affrontare senza pressioni: possiamo arrivare a giocarla con un po' più di "arroganza" e spensieratezza per poter buttare fuori tutto quello che abbiamo dentro. Io sto bene, sono sempre più in palestra, faccio un passo in più ogni giorni e questo mi dà la carica per poter star vicina alle mie compagne e supportarle soprattutto in match così difficili ».

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Domenica giocheremo contro una squadra, Busto Arsizio, che non va assolutamente sottovalutata perché ricorderò alle mie giocatrici che l'anno scorso Busto Arsizio fu la nostra Cuneo, ovvero venimmo battute a sorpresa. Giocare là è sempre molto complicato, un palazzetto tosto. In questo momento hanno perso una giocatrice (ndr, Van Avermaet) e ne hanno acquisita un'altra. In questo campionato bisogna stare attenti, lo si sta vedendo coi risultati, c'è tanta competitività di tutte le fasce del torneo e se si abbassa il livello di attenzione diventa un problema. Quindi il focus è andare a Busto Arsizio cercando di ottenere una bella vittoria, che per noi sarebbe molto importante, ma sappiamo che per ottenerla dovremo giocare una grande partita, quindi ora concentrazione sulla sfida dell Pala Yamamay, che mi evoca i brutti ricordi dell'anno scorso. Lo ricorderò alle mie giocatrici, non si sa mai, in particolar modo a quelle che c'erano l’anno scorso ».

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

Domenica 11 gennaio la Reale Mutua Fenera Chieri '76 apre un filotto di quattro partite - tre di campionato e uno di Coppa CEV - che giocherà in casa al Pala Gianni Asti di Torino. Si inizia con il big match contro la Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano per la sesta giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà. Fischio d'inizio alle ore 16. Le biancoblù si presentano all'appuntamento dopo tre successi consecutivi in rimonta al tie-break in tre diverse competizioni (Busto in Coppa Italia, Bergamo in campionato, Vandœuvre Nancy in Coppa CEV), determinate a mettere i bastoni fra le ruote alle pluricampionesse di tutto. Facile prevedere che le ragazze di Santarelli non saranno meno risolute nel cercare un risultato positivo, anche per difendere la leadership in classifica minacciata da Scandicci. Conegliano è l'unica squadra contro cui Chieri non ha mai vinto da quando milita in A1 e nei 16 precedenti soltanto in due occasioni (5 febbraio 2023 e 14 gennaio 2024) non è uscita dal confronto a mani vuote perdendo al tie-break. L'unico ex è Nicola Negro.

PRECEDENTI: 16 (16 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

EX: - Allenatori: Nicola Negro a Imoco Volley Conegliano nel 2014/2015



Anna Gray (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Domenica sarà un test molto importante per noi. Conegliano si è dimostrata anche quest’anno una delle più forti squadre al mondo, oltre a guidare la classifica in Italia. Noi però stiamo lavorando duro per arrivare a competere con questo tipo di livello, per questo dico che sarà un test importante. Oltre a cercare di strappare punti a Conegliano, cercheremo anche di esprimere un gioco compatto, sicure delle nostre potenzialità. Non sarà facile perché siamo reduci da partite in cui abbiamo speso molto a livello fisico e mentale, al di là della stanchezza sono però sicura che arriveremo alla partita col giusto approccio ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « La partita contro Chieri sarà molto difficile, perché la Reale Mutua Fenera non è PIù una sorpresa del nostro campionato, anzi: è un club che da anni da sta facendo grandi risultati e che è abituata a lottare in prima fascia. Anche quest’anno Chieri è una squadra di qualità, costruita in maniera intelligente, con tante alternative alle titolari, la classifica rispecchia il valore di un gruppo amalgamato e ben allenato. Giocheremo in un palazzetto che non conosciamo, dovremo essere svelti e pronti a prendere tutti i riferimenti. Ci sarà entusiasmo e la tifoseria di casa darà una bella spinta alle proprie giocatrici, ma siamo pronte alla battaglia perchè sarebbe importante per noi tornare a casa con il bottino pieno. Questo è un gennaio di fuoco per noi con tante gare di alto livello da disputare, sia in campionato che in Champions, per chiudere con il grande appuntamento della Coppa Italia, vogliamo arrivarci nelle migliori condizioni e vincere match come quello di domenica sarebbe importante anche in prospettiva. Vogliamo rimanere in testa alla classifica del campionato, per farlo dovremo mettere in campo il massimo dell’attenzione e offrire una prestazione all’altezza, ma le ragazze stanno bene e dopo la vittoria in Champions League vogliono proseguire il percorso ».

Numia Vero Volley Milano - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Torna all'Opiquad Arena di Monza la Numia Vero Volley Milano. La formazione di coach Lavarini si prepara a scendere in campo per la sesta giornata di ritorno di Serie A1 Tigotà: domenica 11 gennaio alle ore 17.00 (diretta VBTV), a far visita alla Numia sarà la Bartoccini-Mc Restauri Perugia. Un match che mette in palio punti importanti per entrambe le squadre, che lottano per obiettivi differenti: da una parte Milano - in quarta posizione a pari punti con la terza - che insegue la parte alta della classifica, dall'altra Perugia, che occupa la penultima piazza in graduatoria ed è in corsa per la salvezza. Terza partita in otto giorni per Egonu e compagne, che nell'ultimo turno di campionato hanno superato 3-0 Macerata, mentre in CEV Champions League si sono arrese al tie-break all'Eczacibasi. Le Black Angels invece non vincono in campionato dal 12 novembre scorso e, con dei cambi tra panchina e organico, con il nuovo anno vogliono ripartire nel migliore dei modi per mantenere la categoria. Dieci i precedenti, tutti a favore della Numia, che nella sfida di andata si impose in tre set nel turno infrasettimanale disputato al Pala Barton Energy. Le rosablu proveranno a replicare il risultato davanti al proprio pubblico, per continuare la striscia positiva in campionato.

PRECEDENTI: 10 (10 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Alessia Fiesoli a Vero Volley nel 2022/2023; Alessia Mazzaro a Vero Volley nel 2015/2016; Sofia Turlà a Vero Volley nel 2022/2023



Emma Cagnin (Numia Vero Volley Milano)- « In questo inizio anno abbiamo affrontato le trasferte a Macerata e ad Istanbul, dunque veniamo da un'intera settimana di viaggio e in queste condizioni non sempre è facile performare. Contro Perugia non dovremo abbassare la guardia: lottiamo per due obiettivi diversi ed entrambe le squadre vanno a caccia di punti importanti. Dovremo esprimere il nostro miglior gioco in modo da approfittare di una classifica che si sta smuovendo. Nelle prossime partite sarà importante per noi non concedere punti alle avversarie, così da arrivare ai Playoff nella miglior condizione possibile ».

Imma Sirressi (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Non dovremo concentrarci troppo su quello che sarà il risultato finale, ma sarà importantissimo ritrovare i nostri punti di forza, che ci sono e vanno solo riproposti in campo. Coach Micoli? Non è facile arrivare su una panchina in questo momento e con questa situazione, è qui sicuramente per aiutarci a raggiungere l’obiettivo e noi dovremo essere brave a fornirgli massima disponibilità ».

Il Bisonte Firenze - Honda Cuneo Granda Volley.

Prima gara casalinga del 2026 per Il Bisonte Firenze, che domani alle 17 ospita al Pala BigMat la Honda Cuneo Granda Volley per la diciannovesima giornata della Serie A1 Tigotà: si tratta del secondo di quattro scontri salvezza consecutivi, e le bisontine ci arrivano sulla scia della bella vittoria ottenuta nel primo, quello di domenica scorsa in Piemonte contro il Monviso. Tre punti che hanno permesso alla squadra di coach Chiavegatti di salire a quota 18 in classifica, con sei lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione e due di distacco dalle avversarie di domani: Cuneo è reduce da due vittorie consecutive e da tre nelle ultime cinque partite, tutte contro rivali dirette, e quindi sarà un ostacolo complicato da superare, ma il tiratissimo ko al tie break dell’andata insegna che la sfida è equilibrata, e un successo potrebbe dare ulteriore preziosissima linfa nella corsa verso la salvezza.

PRECEDENTI: 17 (9 successi Il Bisonte Firenze, 8 successi Honda Cuneo Granda Volley)

EX: Beatrice Agrifoglio a Honda Cuneo Granda Volley nel 2019/2020, 2021/2022, 2022/2023; Alice Tanase a Honda Cuneo Granda Volley nel 2023/2024

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Veniamo da una grande prestazione contro Monviso, grazie alla quale abbiamo raccolto tre punti importanti con un bellissimo atteggiamento e una grande aggressività, e domenica affrontiamo un’altra avversaria ostica, che si è ripresa nelle ultime partite dopo un momento non eccezionale: all’andata è stata una battaglia terminata solo al tie break, e questo ci dice che Cuneo è una squadra che non molla mai, che ha dei terminali pericolosi in attacco e che spinge tanto in battuta facendone un’arma importante. Noi dovremo essere pronte a fronteggiare la loro aggressività, e al tempo stesso dovremo scendere in campo con lo stesso atteggiamento di domenica scorsa, con il braccio libero, andando a prenderci anche qualche rischio nei momenti caldi senza paura di sbagliare, per provare a portarci a casa un altro bel risultato ».

Bintu Diop (Honda Cuneo Granda Volley)- « Dobbiamo andare a Firenze con la consapevolezza di quello che sappiamo fare. Come abbiamo già fatto in altre partite, dobbiamo fare vedere che sappiamo stare bene in campo e che, quando giochiamo con il nostro ritmo, è difficile starci dietro. Sarà una battaglia e una bella partita, secondo me ».

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Cbf Balducci Hr Macerata

Punti pesanti al Palacervia Domani, sabato 10 gennaio, alle 20.30, il Palacervia si prepara a ospitare una partita dal profilo interessante : la Omag MT San Giovanni in Marignano affronta la CBF Balducci Macerata . Un confronto che arriva in un momento significativo del campionato. Non è soltanto una gara “da calendario”, ma una tappa che può dare indicazioni preziose sul percorso delle due squadre nel rush finale della stagione. Per la Omag MT si tratta dell’inizio di una serie di impegni ravvicinati che richiederanno continuità di attenzione, qualità di gioco e capacità di gestione dei momenti chiave. Le Zie hanno lavorato e stanno continuando a lavorare con grande impegno, con l’obiettivo di tradurre il percorso intrapreso in risultati utili per la classifica e di esprimere con maggiore continuità il proprio potenziale. Un valore che il gruppo ha già saputo mettere in mostra in diversi momenti della stagione e che l’obiettivo è rendere sempre più costante. Di fronte ci sarà una CBF Balducci Macerata solida e ben strutturata, formazione che in questa stagione ha dimostrato organizzazione e identità di gioco. Un’avversaria conosciuta e proprio per questo ancora più stimolante dal punto di vista tecnico e tattico. Dopo Macerata, la Omag MT affronterà altre gare di spessore contro Il Bisonte Firenze, Cuneo, Monviso e Perugia, oltre ai confronti con realtà di alto profilo come Chieri, Milano e Busto Arsizio. Un calendario intenso che rappresenta una serie di opportunità per mettere in campo il lavoro quotidiano svolto dallo staff e dal gruppo squadra. Appuntamento quindi al Palacervia per una serata di volley di qualità e di grande partecipazione:, dove ci si aspetta il pubblico delle grandi La partita sarà visibile anche in diretta nazionale su Rai Sport.

PRECEDENTI: 10 (5 successi Cbf Balducci Hr Macerata, 5 successi Omag-Mt San Giovanni In Marignano)

EX: Sara Caruso a Helvia Recina Volley Macerata nel 2024/2025; Asia Bonelli a San Giovanni In Marignano nel 2019/2020; Giulia Bresciani a San Giovanni In Marignano nel 2019/2020; Giorgia Caforio a San Giovanni In Marignano nel 2022/2023, 2023/2024; Clara Decortes a San Giovanni In Marignano nel 2019/2020; Alessia Mazzon a San Giovanni In Marignano nel 2019/2020, 2021/2022

Serena Ortolani (Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « Sabato, contro Macerata, ci aspetta una vera battaglia, una partita in cui ci giocheremo tanto di questa stagione. Sappiamo che loro stanno facendo un campionato bellissimo, hanno trovato un ottimo ritmo di gioco e hanno acquisito grandi sicurezze. Allo stesso tempo, però, ci siamo affrontati tante volte, anche in amichevole prima dell’inizio del campionato, quindi le conosciamo molto bene. Da parte nostra, la cosa più importante sarà scendere in campo libere di testa, senza caricarci di pressioni inutili. All’andata, probabilmente, il peso di dover fare a tutti i costi punti e ottenere il massimo risultato non ci ha permesso di esprimerci come avremmo potuto. Per questo dobbiamo liberarci, giocare con serenità, divertirci: per noi stesse, per il percorso che abbiamo fatto in questa stagione, per continuare a crescere. Perché quando ti diverti davvero, le cose vengono in modo naturale; quando invece giochi sotto pressione, tutto diventa più difficile. Questa, secondo me, è la carta che dobbiamo assolutamente usare: divertirci, rimanendo sempre consapevoli di quello che siamo ».

Giorgia Caforio (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Quella di sabato contro San Giovanni sarà per noi una sfida importante. Ci aspettiamo grande intensità, soprattutto da parte loro, in un confronto che sarà sicuramente diverso da quello dell'andata. Noi dobbiamo pensare al nostro campo, esprimendo al massimo il gioco mostrato finora: soprattutto sarà fondamentale restare unite nei momenti di difficoltà, per riuscire a portare a casa il risultato ».

Bergamo - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

Si torna tra le mura amiche della “PalaFacchetti BCC Carate e Brianza Arena”. E per il pubblico rossoblù si annuncia una nuova, rovente sfida, domenica 11 gennaio alle 17:00. L’avversaria di oggi, quella Megabox Vallefoglia che precede in classifica Bergamo di undici lunghezze ma di una sola posizione, ha sin qui strappato undici vittorie nelle diciotto gare disputate. La partita si preannuncia dunque ricca di insidie, tra le quali il muro della ex Bozana Butigan e una delle top scorer del campionato, Erblira Bici (316 punti), quinta nella classifica di rendimento delle realizzatrici in cui spicca il quarto posto di Kendall Kipp (333). Bergamo dovrà pensare anche a guardarsi le spalle per preservare la settima posizione: a una sola lunghezza ci sono le inseguitrici Cuneo e Busto Arsizio, non sono perciò ammessi passi falsi. Quasi al completo il roster che si metterà di coach Cervelli, che dovrà fare a meno, ancora una volta, della centrale Monique Strubbe. In fase di recupero, invece, Ailama Cese Montalvo.

PRECEDENTI: 11 (8 successi Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, 3 successi Bergamo)

EX: Bozana Butigan a Volley Bergamo 1991 nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024



Jenny Mosser (Bergamo)- « Affrontiamo questa partita come qualsiasi altra. Abbiamo fiducia nel nostro allenamento e restiamo concentrati sul momento. Non importa se sono in vantaggio di molti punti. Dimostreremo loro che siamo disposti a lottare per questa partita, indipendentemente dal risultato. Uno dei punti di forza del Vallefoglia è il servizio. Hanno alcuni giocatori che hanno un buon servizio ad effetto e lo usano per mettere sotto pressione le altre squadre. Inoltre, difendono molto, quindi dobbiamo essere pronti a lunghi scambi: non possiamo aspettarci di chiudere sempre il punto al primo attacco. Da parte nostra, sarà molto importante metterle in difficoltà con il nostro servizio. Anche essere aggressive in attacco sarà importante: attaccare con forza e cercare il mani-fuori ci aiuterà molto e mostrerà alle avversarie che abbiamo intenzione di lottare ».

Chiara De Bortoli (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Dopo l’impegno di Coppa ci aspetta un’altra importante trasferta a Bergamo che sarà veramente tosta, loro giocano molto bene in casa. Noi dovremo essere brave a supportarci come abbiamo fatto in tutte le partite di campionato e a spingere subito dall’inizio e, nonostante in alcuni momenti soffriamo un po’ in alcuni fondamentali, dobbiamo essere brave ad avere pazienza e riuscire a trovare delle soluzioni. Sono sicura che tutte e 14 saremo a disposizione e chiunque entrerà riuscirà a dare il massimo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 6a GIORNATA DI RITORNO-

Igor Gorgonzola Novara - Wash4green Monviso Volley 3-1 (25-20 20-25 25-21 25-23) Giocata il 10 dicembre 2025

Sabato 10 gennaio 2026, ore 20.30

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Papadopol Veronica Mioara, Caretti Stefano

Domenica 11 gennaio 2026, ore 16.00

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano Arbitri: Luciani Ubaldo, Armandola Cesare

Domenica 11 gennaio 2026, ore 17.00

Eurotek Laica Uyba - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Brunelli Michele, Marigliano Antonio Giovanni

Numia Vero Volley Milano - Bartoccini-Mc Restauri Perugia Arbitri: Jacobacci Sergio, Santoro Angelo

Il Bisonte Firenze - Honda Cuneo Granda Volley Arbitri: Salvati Serena, Piana Rossella

Bergamo - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia Arbitri: Nava Stefano, Pozzato Andrea

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 49, Savino Del Bene Scandicci 46, Reale Mutua Fenera Chieri '76 40, Numia Vero Volley Milano 40, Igor Gorgonzola Novara 39, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 32, Bergamo 21, Honda Cuneo Granda Volley 20, Eurotek Laica Uyba 20, Cbf Balducci Hr Macerata 19, Il Bisonte Firenze 18, Wash4green Monviso Volley 15, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 12, Omag-Mt San Giovanni In Marigna