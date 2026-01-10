Macerata fa il colpo al tie break sul campo della Omag

CERVIA (RAVENNA)- La CBF Balducci HR Macerata si impone al tie break, nell'anticipo della 6a di ritorno , al PalaCervia sulla Omag-MT San Giovanni in Marignano facendo un ulteriore passo avanti verso la salvezza. Determinanti le rimonte nel quarto e quinto set per le arancionere, prima avanti 0-1 e poi sotto 2-1, capaci di risalire da diverse situazioni di svantaggio con la MVP Piomboni (22 punti e top scorer del match) e i 19 di Decortes. Le romagnole si aggrappano ai 19 centri di Kochurina e ai 18 muri punto (6 per le maceratesi). Il risultato finale 2-3 (22-25 25-22 25-18 23-25 17-19) è la sintesi di un match che ha fatto sussultare ed emozionare tutti coloro che hanno gremito gli spalti.

Partenza all’insegna dell’equilibrio, nonostante il +3 in avvio delle arancionere (6-9) San Giovanni tiene il passo (80% di ricezione positiva) e trova il primo vantaggio sul 19-18, ma il colpo di reni è della CBF Balducci HR che attacca meglio (50% vs 30%) con una super Piomboni (9 punti con il 75% in attacco). Nel secondo set le romagnole crescono sia in attacco sia a muro (Kochurina protagonista, 4 muri dei 6 di squadra) e vanno sul 12-7, la Omag-MT spinge al servizio mettendo in difficoltà la ricezione ospite (18-11), le maceratesi si ritrovano nel finale (Decortes 10 punti con il 62%) ma non basta per rimontare, 25-22. Nel terzo la CBF Balducci HR va sul 7-9 ma subisce un break di 7-1 dalle romagnole (14-10) che segna il set: l’Omag-MT ha continuità in attacco (44%) e Straube usa tutte le uscite con equilibrio, altri 4 muri per San Giovanni, 25-18. Nel quarto la CBF Balducci HR ci riprova (6-9 e 9-11) ma riecco la reazione romagnola come nel set precedente (13-11) con grande intensità in difesa: le arancionere restano in partita (17-15) ma non concretizzano in contrattacco (19-16), poi i colpi di Piomboni (4 con il 50%) e Kockarevic fanno risalire le maceratesi fino al colpo finale del 23-25 della serba, San Giovanni paga i 9 errori punto (5 in attacco). Il tie break è guerra di nervi, le romagnole girano avanti 8-5 ma la CBF Balducci HR non molla (8-8) con Kockarevic sugli scudi, Caruso firma il break a muro (12-9), altra rimonta arancionera con Piomboni: ai vantaggi le maceratesi tengono i nervi saldi e chiudono al secondo match ball.

Coach Bellano mette in campo Straube-Ortolani, Kochurina-Caruso, Nardo-Zhuang, Panetoni libero.

Coach Lionetti sceglie Bonelli-Decortes, Mazzon-Crawford, Kokkonen-Piomboni, Caforio libero.

Bonelli inventa il 2-3 in avvio di primo set, Mazzon in fast (3-4), Zhuang out (4-5), Decortes a segno (5-6). Crawford a filo rete (5-7), Piomboni mani out (6-9), tocca l’asta l’attacco Decortes (8-9), ancora Piomboni, 8-10. Mazzon vincente (9-11), Decortes palla in campo (10-12), poi out di poco (13-13), Kokkonen mani out, 13-14. Decortes passa (14-15), Piomboni vincente (15-16), ancora lei (16-17), Kokkonen diagonale, 17-18. Nardo contrattacco (19-18), Kokkonen a segno (19-19), ancora la finlandese (20-20), Piomboni tocco morbido, 20-21. Piomboni diagonale (21-22), Mazzon a filo rete (21-23), Piomboni passa (22-24), chiude Mazzon a muro, 22-25.

Primo break di San Giovanni con il muro di Nardo nel secondo set (4-2), Kochurina ferma Mazzon (5-2), Decortes pallonetto (5-3), muro Kochurina, 6-3. Kokkonen passa (7-5), Decortes a segno (8-6), Ortolani contrattacco (10-6), toccato l’attacco Decortes, 10-7. Ancora un muro Kochurina (12-7), Decortes pipe (13-9), errore Kochurina (14-10), sulla riga il colpo Decortes, 15-11. Muro Ortolani (17-11), Zhuang a segno (18-11), entra Kockarevic per Piomboni, Decortes c’è (19-13), Nardo out (19-14), Decortes out, 21-14. Kockarevic a segno (21-15), poi ferma Ortolani (21-16), Nardo non trova le mani del muro (21-17), ancora Kockarevic, 21-18. Decortes pallonetto (22-19), rientra Piomboni, Zhuang non trova il campo (23-20), Kokkonen a segno (24-21), Decortes contrattacco (24-22), chiude Straube di seconda, 25-22.

Nel terzo set break romagnolo sul colpo out di Kokkonen (4-2), Kochurina out (4-4), ace Kokkonen (4-5), Ortolani contrattacco, 7-6. Muro Mazzon (7-8), Piomboni contrattacco (7-9), risponde Ortolani (9-9), Zhuang diagonale, 10-9. Muro Nardo (12-10), Caruso a filo rete (13-10), Ortolani contrattacco (14-10), Kokkonen sblocca, 14-11. Kokkonen lungolinea (14-12), muro Kochurina due volte (17-12), risponde Crawfrod, 17-13. Decortes palla sulla riga (18-14), entra Kockarevic per Piomboni, non riesce la difesa arancionera (20-14), ancora Decortes sulla riga, 20-15. Decortes contrattacco (20-16), Kockarevic mani out (21-17), ancora la serba (22-18), ace Zhuang (23-18), chiude Ortolani 25-18.

Nel quarto set in campo Sismondi per Crawford e resta dentro Kockarevic per Piomboni, muro Sismondi (2-3), Kokkonen a segno (3-4), due errori al servizio San Giovanni, 5-6. Zhuang non passa (5-7), Kockarevic contrattacco (5-8), Ortolani sbaglia (6-9), muro Caruso, 8-9. Kockarevic a segno (8-10), Decortes palla sull’asta (9-10), Kockarevic mani out (9-11), Nardo contrattacco, 11-11. Ortolani a segno (12-11), Zhuang pipe (13-11), entra Piomboni per Kokkonen, Sismondi primo tempo, 13-12. Non riesca la difesa San Giovanni (14-13), entra Ornoch per Decortes, Kockarevic out (16-13), Caruso contrattacco, 17-13. Mazzon due colpi vincenti (17-15), ancora Mazzon (18-16), Nardo out (19-17), Ornoch contrattacco, 19-18. C’è Brancher in campo con le romagnole (20-19), Piomboni passa (21-20), Kochurina out (21-21), ancora Piomboni, 22-22. Piomboni mani out (22-23), poi sbaglia (23-23), invasione Zhuang (23-24), rientra Kokkonen, chiude Kockarevic 23-25.

Nel tie break restano in campo Kockarevic, Piomboni e Ornoch, Piomboni palla sulla riga (1-2), muro Nardo (3-2), Kochurina contrattacco, 4-2. Piomboni out (5-2), poi va a segno (5-3), Zhuang sbaglia (6-5), ace Kochurina, 8-5. Mazzon fast (8-6), Kockarevic contratttacco (8-7), non riesce la difesa San Giovanni (8-8), entra Bracchi per Zhuang e va a segno (9-8), Kockarevic passa, 9-9, c’è di nuovo Decortes in campo. Muro Caruso (11-9), ancora lei a muro (12-9), toccato l’attacco Piomboni (12-10), rientra Ornoch, Kockarevic non passa, 13-10. Bracchi sbaglia (13-11), muro Piomboni su Ortolani (13-12), Piomboni contrattacco (13-13), ancora lei (14-14), di nuovo Piomboni (15-15), errore al servizio Ornoch (16-15), Piomboni annulla ancora (16-16), Brancher non passa (16-17), Kockarevic out (17-17), Zhuang sbaglia (17-18), chiude l’errore di Brancher, 17-19.

I protagonisti-

Nicole Piomboni (Cbf Balducci Hr Macerata)- « È stata sicuramente una partita in cui è servito il contributo di tutte. Sapevamo che sarebbe stata una sfida difficile e siamo venute qui con l’obiettivo di conquistare punti per noi molto importanti. È stata una vera prova di squadra e l’abbiamo superata a tutti gli effetti: ci sono stati momenti positivi e qualche difficoltà, siamo partite bene, poi abbiamo attraversato una fase più complicata, ma alla fine siamo riuscite a reagire e a portare a casa la partita ».

Il tabellino-

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO - CBF BALDUCCI HR MACERATA 2-3 (22-25 25-22 25-18 23-25 17-19) –

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN M.NO: Nardo 19, Caruso 11, Ortolani 13, Zhuang 16, Kochurina 19, Straube 1, Panetoni (L), Brancher 4, Bracchi 1, Parini, Nicolini, Tellone (L). All. Bellano.

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Kokkonen 10, Crawford 2, Decortes 19, Piomboni 22, Mazzon 10, Bonelli 2, Caforio (L), Kockarevic 9, Sismondi 3, Ornoch 1, Batte, Bresciani. All. Lionetti.

ARBITRI: Papadopol, Caretti.

Durata set: 30', 28', 25', 31', 28'; Tot: 142'.

MVP: Nicole Piomboni (Cbf Balducci Hr Macerata)

Spettatori: 800.