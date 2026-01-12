Tuttosport.com
Fahr e De Gennaro tedofore per Milano-Cortina 2026

Le due campionesse olimpiche avranno l'onore di portare la fiaccola Olimpica. Sarah a Rovereto domenica 18 gennaio, Monica a Bassano del Grappa mercoledì 21 gennaio
2 min
CONEGLIANO (TREVISO)-Prestigioso onore ed onere per Sarah Fahr e Monica De Gennaro entrambe prescelte per portare la fiaccola olimpica di Milano Cortina 2026. Sarah, ospite di Gruppo Save, sarà con la fiaccola olimpica a Rovereto domenica 18 gennaio, invece Monica sarà tedofora a Bassano del Grappa ospite di Prosecco DOC il 21 gennaio. Un ulteriore riconoscimento di prestigio per la carriera già straordinaria delle due campionesse, invitate a portare il "sacro fuoco di Olimpia" da due partner di Imoco Volley che sono anche presenti nel panel dei sostenitori delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, il naming sponsor Prosecco DOC e il Gruppo Save partner logistico delle Pantere per le trasferte internazionali.

Le parole di Monica De Gennaro

« E' un onore per noi portare la fiaccola olimpica  per noi la maglia azzurra e le Olimpiadi nello specifico sono il massimo, io personalmente ne ho disputate quattro e la vittoria di Parigi è stato il momento più bello della mia carriera. Avere le Olimpiadi qui nel nostro territorio è fantastico e abbiamo accettato di buon grado questo incarico di tedofore per testimoniare la partecipazione e il tifo di tutti gli sportivi per un'edizione storica dei Giochi a Cortina e Milano ».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

