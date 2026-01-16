Sabato in campo per la 7a di ritorno di A1 Femminile

ROMA-Un sabato sera esplosivo attende la Serie A1 Tigotà che domani, 17 gennaio, vedrà disputarsi tutte e sette le partite della settima giornata di ritorno della Regular Season.

Servono punti all’Omag-Mt San Giovanni in Marignano, ultima a 11 punti, per sperare in una clamorosa salvezza. Punti che la squadra di coach Bellano cercherà di trovare in casa della Honda Cuneo Granda Volley, decima ma in piena corsa per un posto Playoff, sconfitta all’andata con un netto 3-0. Il match è fissato per le 19.30 in diretta DAZN e VBTV, stesse piattaforme in cui sarà possibile ammirare, mezz’ora più tardi, il big match tra la Savino Del Bene Scandicci, seconda a 49 punti, e l’Igor Gorgonzola Novara, quinta a -10. Due delle protagoniste delle prossime Finali di Coppa Italia Frecciarossa si sfideranno in un match carico di temi, che all’andata si risolse al tie-break in favore delle toscane.

Alle 20.30, quattro gare in esclusiva VBTV. Scontro diretto con vista Playoff per la Cbf Balducci Hr Macerata e l’Eurotek Laica Uyba, separate da un punto tra il nono posto delle marchigiane e l’undicesimo delle bustocche. All’andata, la squadra di coach Lionetti espugnò l’E-Work Arena in quattro set. Tanta attesa poi per lo scontro tra due delle migliori squadre della stagione: la Reale Mutua Fenera Chieri, quarta con 41 punti, e la Megabox Ond. Savio Vallefoglia, sesta a 34 e imbattuta da fine novembre. Al Pala Gianni Asti di Torino, sfida da ex per Degradi, Carletti, De Bortoli e Omoruyi.

Sold-out atteso al Palaverde per la partita casalinga della capolista Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano contro Bergamo, in grande forma nelle ultime settimane e attualmente settima ma con un margine risicato sulle inseguitrici. Chi invece il margine, ma sulla zona salvezza, vorrà provare ad ampliarlo è la Wash4Green Monviso Volley, dodicesima, che ospiterà la Numia Vero Volley Milano, salita al terzo posto a -6 da Scandicci ma a +2 su Chieri.

Sempre a tema salvezza, cruciale lo scontro tra la Bartoccini Mc Restauri Perugia, penultima con 12 punti a -3 proprio dalle pinelle, e Il Bisonte Firenze, al momento ottavo con 21 punti. Le umbre arrivano da dieci sconfitte di fila, che hanno portato al subentro in panchina di coach Stefano Micoli, e all’andata vennero sconfitte 3-0 dalle toscane. Lo scontro sarà in diretta su Rai Play e VBTV dalle 20.30.

TUTTE LE SFIDE-

Cbf Balducci Hr Macerata - Eurotek Laica Uyba

La CBF Balducci HR torna in campo al palasport Fontescodella sabato 17 (ore 20.30) per affrontare la Eurotek Laica UYBA nella settima giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà. Altro match importante per le arancionere, che vogliono proseguire nel buon momento che ha permesso alle ragazze di coach Lionetti di conquistare punti fondamentali in chiave salvezza, come quelli ottenuti sabato scorso nella sfida di Cervia con San Giovanni in Marignano, una vera e proprio battaglia conclusa con il successo al tie break. Le maceratesi arrivano al match con Busto Arsizio in nona posizione in classifica a quota 21 punti, uno in più della formazione lombarda che occupa l'undicesimo posto con 20: gara dunque in cui entrambe le squadre si contenderanno la posta in palio con l’obiettivo di migliorare la propria posizione nella graduatoria del massimo campionato. Le arancionere proveranno a fare il bis della vittoria ottenuta nella sfida di andata sul campo della formazione bustocca dell’ex Valeria Battista. Sarà la prima partita di un doppio turno casalingo che vedrà la CBF Balducci HR scendere in campo anche martedì 20 contro Chieri (ore 20).

PRECEDENTI: 3 (2 successi Cbf Balducci Hr Macerata, 1 successo Eurotek Laica Uyba)

EX: Asia Bonelli a Uyba Busto Arsizio nel 2020/2021; Valeria Battista a Helvia Recina Volley Macerata nel 2024/2025

Valerio Lionetti (Allenatore Cbf Balducci Hr Macerata)- «La partita con Busto Arsizio sarà molto impegnativa, perché si tratta di una squadra che può contare su un roster di grande qualità e su numerose alternative nell’arco del match. Da parte nostra dovremo concentrarci su ciò che sappiamo fare meglio: abbiamo lavorato bene in settimana, preparando con attenzione l’aspetto tattico, e sarà fondamentale sfruttare il momento positivo che stiamo vivendo, continuando a spingere e a esprimerci al meglio ».

Federica Pelloni (Eurotek Laica Uyba)- « Siamo tornate in palestra martedì con molta determinazione, per correggere gli errori che hanno caratterizzato la partita contro Scandicci; l'arrivo di Carter Booth è stato molto positivo: è una ragazza molto disponibile e ci sta dando una grande mano. La partita contro Macerata sarà tosta: all'andata ci ha dato grande filo da torcere, sta facendo un grande campionato ed ha un muro difesa importante: dovremo avere molta pazienza. Dal canto nostro noi abbiamo voglia di tornare a fare punti, a vincere e faremo di tutto per riuscirci. Non sarà semplice ma ci proveremo ».

Wash4green Monviso Volley - Numia Vero Volley Milano

Il girone di ritorno giunge al giro di boa con la settima giornata di Regular Season. La Wash4Green Monviso Volley ospiterà sabato sera la Numia Vero Volley Milano, corazzata da 43 punti e terzo posto in classifica. Obiettivi completamente diversi per le due formazioni, da una parte le padrone di casa in piena lotta salvezza e quindi a caccia di punti, dall'altra parte la compagine di coach Lavarini che deve difendere la terza piazza da una Chieri a sole due lunghezze di distanza. Consapevoli delle difficoltà della gara Bussoli e compagne avranno dalla loro il fattore campo con tifo sempre presente annesso. Quella di sabato sarà anche la prima gara ufficiale del nuovo arrivo in casa Monviso Volley: l'opposta Lena Kindermann.

PRECEDENTI: 9 (9 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Anna Davyskiba a Vero Volley nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Yasmina Akrari (Wash4green Monviso Volley)- « Sappiamo che aspettiamo una squadra indubbiamente forte, non dobbiamo sicuramente presentarla noi. La fine del campionato è vicina e noi abbiamo bisogno di punti. Non importa se arriva una delle big noi sappiamo di dover dare il massimo, che siano uno, due o tre punti tutto ci serve. Non saremo intimorite dalla presenza di Milano, giocheremo a viso aperto consapevoli che da ora in poi ogni partita sarà come una finale. Non si guarda in faccia a nessuno provando a portare a casa più punti possibili ».

Juliette Gelin (Numia Vero Volley Milano)- « Questa partita è importante per noi per quanto riguarda la classifica: non dobbiamo sottovalutarla, soprattutto perché loro hanno fatto qualche cambiamento in organico, quindi dovremo essere pronte a tutto. Non vedo l'ora di scendere in campo, con l'obiettivo di conquistare la vittoria ».

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

Nell'arco di 72 ore la Reale Mutua Fenera Chieri '76 affronta le due squadre marchigiane della Serie A1 Tigotà. Si inizia domani, sabato 17 gennaio, con il match in programma nella ventesima giornata, giro di boa del girone di ritorno. L'appuntamento è al Pala Gianni Asti di Torino contro la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia. Fischio d'inizio alle ore 20,30. Per le due squadre, entrambe reduci mercoledì dalle vittorie nelle coppe europee a cui partecipano, si tratta dell'ennesimo impegno in un calendario dove da un mese le partite si susseguono senza soste al ritmo di due a settimana. Un calendario davvero serrato nel quale la formazione allenata da Andrea Pistola ha mostrato le sue qualità, arrivando alla sfida con Chieri forte di otto affermazioni consecutive in campionato con 21 punti conquistati su 24 disponibili e un sesto posto in classifica sempre più saldo. I precedenti fra i due club sono in tutto dieci, con otto successi di Chieri e due di Vallefoglia. Quattro le ex: da un lato Alice Degradi, dall’altro Chiara De Bortoli, Federica Carletti e Loveth Omoruyi.

PRECEDENTI: 10 (8 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 2 successi Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)

EX: Alice Degradi a Megabox Vallefoglia nel 2023/2024, 2024/2025; Federica Carletti a Fenera Chieri '76 nel 2024/2025; Chiara De Bortoli a Fenera Chieri '76 nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Loveth Oghosasere Omoruyi a Fenera Chieri '76 nel 2023/2024, 2024/2025



Nicola Negro (Allenatore Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Calendario senza respiro, dopo la fatica di coppa di mercoledì già domani rientriamo in campo e ci aspetta una partita molto difficile. Vallefoglia è forse la squadra più in forma nell'ultimo periodo, arriva a Torino con 11 vittorie nelle ultime 12 partite, avendo perso solo i quarti di finale di Coppa Italia con Scandici e tra l'altro 18-16 al tie-break, quindi sicuramente un ruolo in marcia importante per loro. E' una squadra che è cresciuta molto rispetto a quando l'abbiamo incontrata a inizio novembre all'andata in casa loro. Quindi sappiamo che ci aspetta una partita molto importante, ma vogliamo continuare il nostro percorso, vogliamo cercare di vincere questa partita, per cercare di rimanere attaccate alle posizioni di testa ».

Andrea Pistola (Allenatore Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Sabato e martedì ci aspettano due gare di livello altissimo contro Chieri e Conegliano. Sappiamo che questo è il momento in cui affrontiamo tutte le big, perché oltre a Chieri e Conegliano avremo poi anche Novara e molto vicina anche Scandicci. È un periodo dove è difficile far punti, come all’andata, però abbiamo fatto sempre delle buone prestazioni, a parte Scandicci. Puntiamo a fare quello, poi se arrivano anche dei punti tanto meglio ».

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Il Bisonte Firenze

È una di quelle partite che valgono molto più di tre punti. Sabato 17 gennaio, alle ore 20.30, il Pala Barton Energy sarà teatro di uno scontro diretto fondamentale in chiave salvezza: la Bartoccini MC Restauri Perugia ospita Il Bisonte Firenze con un solo obiettivo possibile, vincere, per continuare ad alimentare la corsa verso la permanenza in Serie A1. Le Black Angels sanno di non poter fallire questo appuntamento. In classifica Monviso dista appena tre lunghezze e, in un finale di stagione carico di tensione ed emozioni, ogni punto può fare la differenza. È il momento di stringere i denti, restare uniti e trasformare il Pala Barton Energy in una vera e propria roccaforte. La gara segna anche un momento speciale: sarà infatti la prima panchina casalinga di Coach Stefano Micoli, dopo l’esordio esterno nella difficile trasferta di Milano sul campo della Numia Vero Volley. A lui va il caloroso benvenuto di tutto l’ambiente perugino. Perugia arriva a questa sfida con segnali incoraggianti e qualche novità già vista nell’ultima uscita. Su tutte, Ivana Vanjak schierata nel ruolo di opposto, una soluzione che ha dato buone risposte e che potrà rivelarsi un’arma importante anche contro Firenze, in una partita dove serviranno coraggio, lucidità e soprattutto fame di punti. Dall’altra parte della rete ci sarà una Firenze rinvigorita dagli ultimi risultati: le toscane hanno infatti allontanato la zona calda grazie a due vittorie pesanti, conquistate contro Monviso (3-1) e Cuneo (3-0). Un avversario in fiducia, che renderà la sfida ancora più dura e intensa. Ma è proprio in queste partite che le Black Angels devono mostrare il loro carattere. Servirà il contributo di tutte: in campo, in panchina e soprattutto dagli spalti. È il momento di dare tutto, di lottare su ogni pallone e di crederci fino all’ultimo scambio. Sabato sera le Black Angels si giocheranno tanto e insieme si può fare la differenza. Per quanto riguarda le probabili formazioni, Perugia dovrebbe scendere in campo con Gennari in regia e Vanjak opposto, Mazzaro e Bartolini al centro, Perinelli e Gardini in banda, con Sirressi libero. Firenze, allenata dal giovane tecnico Federico Chiavegatti, risponderà con Morello al palleggio e Bukilic opposto, Acciarri e Malesevic centrali, Knollema e Tanase schiacciatrici, Valoppi libero.

PRECEDENTI: 11 (6 successi Il Bisonte Firenze, 5 successi Bartoccini-Mc Restauri Perugia)

EX: Alessia Mazzaro a Azzurra Volley Firenze nel 2023/2024; Elena Perinelli a Azzurra Volley Firenze nel 2015/2016; Beatrice Agrifoglio a Bartoccini Perugia nel 2020/2021

Beatrice Gardini (Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « E' una partita fondamentale per il nostro cammino e non ho paura a dirlo. So che c’è tanta aspettativa dall’esterno e che in tanti vogliono la salvezza, ma il mio pensiero è lo stesso e sono io la prima a mettermi pressione. Questo aspetto non è assolutamente negativo, anzi… Firenze arriva in un ottimo stato di forma, hanno vinto degli scontri diretti e in generale stanno facendo un buonissimo campionato. Sarà una battaglia e dobbiamo prepararci. Voglio vincere e non prendo in considerazione la sconfitta, che pregiudicherebbe tante chance di salvarci per noi ».

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Veniamo da un’altra bella prova contro Cuneo, che ci ha portato tre punti molto importanti, ma domani ci aspetta sicuramente una battaglia contro Perugia, che ha cambiato molto nelle ultime settimane, dall’allenatore ad alcune giocatrici chiave del sestetto: la classifica impone loro di giocare ogni match come se fosse una finale, quindi affronteremo una squadra che ci metterà tanta grinta e aggressività. Sarà una partita di nervi, e noi dovremo essere brave a rimanere concentrate sul nostro gioco, sul nostro ordine e sui nostri compiti, cercando di essere ancora una volta aggressive in battuta visto che nelle ultime due partite il servizio è stato un’arma fondamentale: sono sicuro che le ragazze daranno di nuovo il 100%, e andremo a Perugia per portarci a casa un altro risultato positivo ».

Honda Cuneo Granda Volley - Omag-Mt San Giovanni In Marignano

Savino Del Bene Scandicci - Igor Gorgonzola Novara. La Savino Del Bene Volley è pronta a tornare in campo per uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Sabato 17 gennaio alle ore 20.00, al Pala BigMat di Firenze, le ragazze di coach Gaspari saranno protagoniste del big match della ventesima giornata di Serie A1 femminile contro la Igor Gorgonzola Novara. Una sfida di altissimo livello e dal grande peso in ottica playoff: la Savino Del Bene Volley, attualmente seconda in classifica, va a caccia di punti fondamentali per consolidare la propria posizione, mentre Novara, quinta, arriva a Firenze con l’obiettivo di avvicinare le zone nobili della graduatoria. Il confronto promette spettacolo anche alla luce della gara d’andata, una vera battaglia sportiva che vide la Savino Del Bene Volley imporsi al tie-break dopo una straordinaria rimonta.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Honda Cuneo Granda Volley, 1 successo Omag-Mt San Giovanni In Marignano)

EX: Sara Caruso a Honda Cuneo Granda Volley nel 2021/2022, 2022/2023; Sara Panetoni a Honda Cuneo Granda Volley nel 2024/2025; Yushan Zhuang a Honda Cuneo Granda Volley nel 2023/2024 - Allenatori: Fabio Tisci a San Giovanni In Marignano nel 2016/2017; Emanuele Aime a Honda Cuneo Granda Volley nel 2023/2024, 2024/2025; Massimo Bellano a Honda Cuneo Granda Volley nel 2022/2023, 2023/2024



François Salvagni (Allenatore Honda Cuneo Granda Volley)- « Da qui alla fine saranno tutte finali, lo sappiamo. Questa è un po' più finale di tutte le altre, perché sono due squadre che hanno necessità di punti. San Giovanni in Marignano sta facendo bene, ha recuperato alcune giocatrici importanti e trovato innesti di rilievo. Loro stanno giocando bene e dando vita a grandi battaglie nelle ultime partite, così come noi. Siamo state brave a ottenere due vittorie importanti nelle ultime tre partite. Le ragazze stanno bene, dopo aver superato una settimana difficile dal punto di vista influenzale. Abbiamo lavorato bene e vogliamo giocare una splendida partita davanti al nostro pubblico per mantenere un trend positivo in questo avvio di 2026 ».

Edinara Brancher (Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « Stiamo affrontando ogni partita come se fosse una finale, e quella contro Cuneo non farà eccezione. Nell’ultima gara non siamo riuscite a dare continuità al nostro gioco come avremmo voluto, ma abbiamo lavorato duramente tutta la settimana per evitare che accada di nuovo. Dovremo attenerci al piano tattico, essere aggressive e imporre il nostro ritmo, perché dall’altra parte troveremo una squadra di qualità, sostenuta dal proprio pubblico ».

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Bergamo

Dopo 48 ore le Pantere tornano domani sera al Palaverde: ieri sera la netta vittoria per 3-0 contro Dresda in Champions League, domani, sabato le Pantere tornano al Palaverde per il campionato. Alle 20.30 Prosecco DOC A.Carraro Imoco Volley contro Bergamo, gara valida per la 7a giornata di ritorno della Regular Season di Serie A1 Tigotà. La Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano è prima in campionato con 51 punti grazie a 18 vittorie in 19 giornate ed è reduce dalla vittoria esterna al quinto set nel big match contro Chieri; le orobiche di coach Cervellin occupano il 7° posto con 22 punti. È il terzo appuntamento stagionale tra le due squadre tra la gara di andata di campionato e il quarto di finale di Coppa Italia Frecciarossa al Palaverde, in entrambe le occasioni ha vinto la squadra di coach Santarelli per 3-1.

PRECEDENTI: 12 (12 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

EX: Chidera Blessing Eze a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020; Roberta Carraro a Imoco Volley Conegliano nel 2022/2023

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Lo avevo già detto e lo ripeto, è un gennaio incredibilmente stimolante: domani ospitiamo Bergamo e tre giorni dopo saremo a Pesaro per affrontare Vallefoglia, due avversari temibilissimi, soprattutto in questo momento della stagione dove la fine della Regular Season si avvicina e ogni punto pesa il doppio. Bergamo è una squadra forte, rispetto alla partita che abbiamo fatto contro Dresda dobbiamo salire di livello e sbagliare molto meno, stanno arrivando le partite più importanti della stagione e non possiamo permetterci di dare meno del 100%. Continueranno le rotazioni, ho 14 giocatrici di livello che mi possono dare un grande contributo: a prescindere da chi deciderò di mettere in campo assieme al mio staff, però, voglio vedere il massimo da chiunque. La partita di domani sarà uno degli ultimi test prima delle Final Four di Coppa Italia, la giochiamo in casa e ci sarà tantissima gente, ringrazio chi ci ha seguito nell’infrasettimanale di Champions e chi ci verrà contro Bergamo, la cornice di pubblico quando giochiamo in casa ci lascia sempre a bocca aperta ed è uno stimolo in più importantissimo per noi ».

Alessia Bolzonetti (Bergamo)- « Sarà una partita tostissima, perché è una grande squadra con grandi giocatori. Noi però stiamo dimostrando che sappiamo dar fastidio alle squadre forti e lo abbiamo fatto proprio nella gara di Coppa Italia, dandogli del filo da torcere. Possiamo dire la nostra… Contro una squadra così, dobbiamo essere aggressive in battuta, provare a farle giocare lontano dalla rete e difendere tanto. Queste potrebbero essere caratteristiche fondamentali contro una squadra che ha una varietà immensa di colpi, perché se si difendesse tanto potremmo complicare il loro gioco: quando l’avversario deve giocarsi più tentativi per metter giù la palla, va in affanno e diventa nervosa ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 7ª GIORNATA DI RITORNO

Sabato 17 gennaio 2026, ore 19.30

Honda Cuneo Granda Volley - Omag-Mt San Giovanni In Marignano Arbitri: Simbari Armando, Rossi Alessandro

Sabato 17 gennaio 2026, ore 20.00

Savino Del Bene Scandicci - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Carcione Vincenzo, Brancati Rocco

Sabato 17 gennaio 2026, ore 20.30

Cbf Balducci Hr Macerata - Eurotek Laica Uyba Arbitri: Saltalippi Luca, Zavater Marco

Wash4green Monviso Volley - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Caretti Stefano, Scotti Paolo

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia Arbitri: Canessa Maurizio, Serafin Denis

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Il Bisonte Firenze Arbitri: Cesare Stefano, Papadopol Veronica Mioara

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano – Bergamo Arbitri: Vagni Ilaria, Manzoni Barbara

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 51, Savino Del Bene Scandicci 49, Numia Vero Volley Milano 43, Reale Mutua Fenera Chieri '76 41, Igor Gorgonzola Novara 39, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 34, Bergamo 22, Il Bisonte Firenze 21, Cbf Balducci Hr Macerata 21, Honda Cuneo Granda Volley 20, Eurotek Laica Uyba 20, Wash4green Monviso Volley 15, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 12, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 11.