Le parole di Gabi

« Restare a Conegliano per me è la scelta giusta, ho trovato una situazione ideale, più vivo la routine quotidiana e più apprezzo l'ambiente e lo stile di vita di questo territorio e di questo club. Stare qui nei prossimi anni significa avere la certezza di essere al fianco delle migliori atlete del mondo, con uno staff tecnico estremamente qualificato, in una realtà di alto livello in cui mi sento a mio agio e davvero valorizzata. Questo per me è fondamentale per esprimermi e dare il massimo in campo, per perseguire il livello di eccellenza che cerco nella mia prestazione. È una grande felicità per me restare qui alla Prosecco DOC Imoco dove so di poter contare sul costante calore di tifosi così appassionati, su sponsor così coinvolti e nel contempo poter godere di uno stile di vita sereno, proprio come piace a me. So che qui a Conegliano avrò tutte le condizioni per continuare a inseguire la conquista di trofei e crescere nel miglior modo possibile, sia come persona che come atleta. Sono felice e convinta della mia scelta, molto motivata a indossare questa maglia per altre stagioni dove con le mie splendide compagne, le pantere, andremo a caccia di vittorie ».

Le parole di Pietro Maschio, co-presidente della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Volley

« Siamo orgogliosi di questo annuncio, Gabi attualmente è una delle giocatrici più importanti del volley mondiale, se non proprio la numero uno assoluta, ha un seguito pazzesco a livello internazionale ed è uno dei volti della nostra disciplina a livello planetario. La sua disponibilità e il suo entusiasmo nell'accettare la nostra proposta, nonostante i "corteggiamenti" e le attenzioni dei top club mondiali, è il termometro del lavoro che abbiamo fatto in questi anni per fare crescere la nostra società ai massimi livelli. Una giocatrice come lei può scegliere di andare dove vuole, invece dopo aver toccato con mano la nostra realtà ha deciso di rimanere. Essere attrattivi per le giocatrici più importanti in circolazione e riuscire soprattutto a tenerle qui dopo che hanno vissuto il nostro ambiente, ci dà grande soddisfazione e ci permette di guardare al futuro con entusiasmo e motivazioni.

Dopo aver comunicato la conferma di coach Santarelli e ora in sequenza quella di due stelle come Haak e Gabi, a breve faremo altri annunci sempre nel segno della continuità. La nostra arma più importante in questi anni è essere riusciti a trattenere qui i talenti, a creare gruppi coesi composti da grandi giocatrici, ma soprattutto persone speciali che sposano i valori del nostro club e del nostro territorio ».