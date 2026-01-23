Moki De Gennaro ancora un anno con Conegliano

TORINO - Alla vigilia della Final Four di Coppa Italia la Prosecco DOC Imoco Volley annuncia la conferma per la prossima stagione della bandiera Monica De Gennaro, recentemente nominata Miglior Giocatrice del Mondo per il 2025. 39 anni, libero, è un “monumento” della pallavolo internazionale che dal 2013 veste con la maglia delle Pantere, con cui ha vinto tutti i 29 trofei della storia del club. “Moki” è l’idolo dei tifosi del Palaverde, un esempio per tante generazioni e una campionessa esemplare, un vero e proprio valore aggiunto nella famiglia gialloblù sia per l’eccezionale apporto tecnico che per il suo ruolo di “collante” fuori dal campo.

Le parole di Moki De Gennaro

« Ho deciso di continuare, finchè mi diverto e il mio corpo me lo consente vado avanti e sono felice di annunciare che anche il prossimo anno sarò una Pantera. Dopo tanti anni qui è casa, non mi vedo con addosso altri colori! Darò tutta me stessa anche la prossima stagione come faccio da tanto tempo per questa maglia. Amo questo ambiente e i nostri fantastici tifosi, io e le mie compagne abbiamo la fortuna di lavorare e vivere in un club che ci supporta e ha grandi ambizioni anche per i prossimi anni, le stesse che ho io. Ho ancora grandi motivazioni e tanta voglia di divertirmi con la “mia” maglia della Prosecco DOC Imoco Volley ».

Le parole di Pietro Maschio, co-presidente della Prosecco DOC Imoco Volley

« Siamo alla vigilia della Coppa Italia e anche per dare un segnale forte di continuità annunciamo oggi la conferma di quella che è la nostra giocatrice-simbolo, Monica De Gennaro. Una giocatrice fantastica e una ragazza speciale che ha fatto tutto il cammino con noi dagli inizi, è il perno della nostra squadra e un esempio per le compagne, protagonista di tutte le nostre vittorie e di tutti i momenti più importanti della nostra storia. Lei finchè vorrà sarà una Pantera, ogni anno decide se andare avanti e averla con noi in campo anche il prossimo anno per noi è una garanzia di eccellenza. Monica per noi è più di una giocatrice, è una della nostra famiglia ».