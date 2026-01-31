Busto passa di forza sul campo di Cuneo

Prestazione da incorniciare per il gruppo biancorosso, capace di imporsi anche senza Valeria Battista, fermata da una lieve lesione al retto femorale. Al suo posto ha risposto presente Alessia Gennari, protagonista in posto 4 con una prova solida e concreta: 12 punti a referto e un ottimo 40% in attacco.

Sugli scudi ancora una volta Melanie Parra, MVP del match e miglior realizzatrice con 14 punti, impreziositi da 3 muri e un ace. Brilla anche Alice Torcolacci, chirurgica sotto rete: per lei 9 punti con uno straordinario 85% offensivo, segnale di grande lucidità e precisione.

Al di là delle singole prestazioni, però, il vero valore aggiunto è stato ancora una volta il collettivo bustocco. La UYBA ha costruito la vittoria su una battuta estremamente aggressiva (anche 5 ace diretti) e su un muro solido ed efficace (9 block vincenti), mettendo costantemente in difficoltà la ricezione piemontese. A fare la differenza anche la gestione degli errori: solo 14 quelli commessi dalle biancorosse, contro i 28 della formazione di casa, costretta a rincorrere e a cercare soluzioni alternative senza mai riuscire a scalfire lo strapotere delle ospiti.

Per Cuneo non sono bastati i 9 punti di Diop, migliore realizzatrice della squadra di casa, in una serata in cui la Honda Granda Volley ha dovuto arrendersi alla maggiore qualità, intensità e organizzazione della UYBA.

Una vittoria pesante, convincente e meritata: le farfalle continuano a volare alto, con fiducia, compattezza e tanta voglia di stupire ancora.

Nel primo set la UYBA parte forte sui servizi di Parra, costringendo spesso Cuneo all’errore (1-4); Torcolacci mura il +4 (1-5), Eckl mura il 2-8, Gennari due volte realizza fino al 4-10. Parra allunga ancora con il muro (4-11), Eckl serve bene e la UYBA vola sul 5-16 (anche due ace per lei). Torcolacci (5 punti nel set) fa tre buchi nel taraflex (7-19) e chiude di fatto il set: nel finale Gennari sale in cattedra (10-23 muro), Rivero attacca out il 10-25.

Nel secondo set Salvagni mette in campo Allaoui, Marring e Koulisiani, ma l’avvio è ancora per la UYBA che difende davvero tutto (1-3); Koulisiani prova a dare la scossa (3-3), ma Obossa e l’ace di Torcolacci valgono il 3-5 bustocco. Gennari conferma con un astuto pallonetto (5-7), Obossa con potenza (6-8), Parra allunga con muro e attacco (7-10). Obossa (5 punti nel set) spinge forte da posto 2 (7-11), Torcolacci è ancora on-fire per il 9-13, Gennari tira stretto il diagonale del 10-14, mentre Eckl allunga in fast (10-15). Barbolini opta per il doppio cambio (dentro Schmit e Diouf), Gennari (6 punti nel parziale) chiude il lungo scambio che porta al 12-16 e in pipe fa 13-17, Parra in pallonetto firma il 14-18 (rientrano Seki e Obossa). Ancora la messicana mura il 14-19 ed attacca il 15-20, nel finale entra anche Parlangeli in seconda linea e la UYBA vola veloce al 18-25 di Eckl.

Terzo set: Busto Arsizio parte ancora forte con Parra e Torcolacci (1-4), ma i muri della neo entrata Pritchard e Diop pareggiano i conti (5-5). Cuneo serve bene e Barbolini deve chiamare il suo primo time-out della partita (7-6), ma Parra ribalta subito (7-8 e 8-9) ed allunga con il pallonetto del 9-11, mentre Cuneo regala il 9-12. Le padrone di casa non mollano e ritrovano a muro il -1 (12-13), Pritchard tira forte e pareggia (14-14). Sul 15-15 Barbolini ripropone il doppio cambio con Schmit e Diouf e si procede a braccetto (17-17 Gennari); Keene in fast trova il 20-19 (rientrano Seki e Obossa), Parra risponde ad Allaoui (21-21) e propizia il 21-22 con il servizio. Rivero spara largo il 21-23, Parra fa ace (21-24), Obossa mura il 21-25.

I protagonisti-

François Salvagni (Allenatore Honda Cuneo Granda Volley)- « La partita è iniziata sui binari sbagliati, c’è tanta pressione, ma ce la siamo messa noi sbagliando alcuni risultati. Abbiamo sbagliato la prima delle nostre finali. Non siamo state incisive in attacco e in battuta, soprattutto nel primo set. Dopo alcuni cambi abbiamo trovato l’equilibrio migliore, ma i troppi errori al servizio ci hanno tagliato le gambe nel terzo set. Ogni giocatrice ha la responsabilità, che sia in giornata o no, di fare il massimo per la squadra e per il club. Oggi c’era un’atmosfera incredibile, per cui voglio ringrazia club e tifosi. Tutti hanno provato a spingerci e credo che proprio per questo siamo rimaste in partita fino alla fine, ma non è sufficiente ».

Alessia Gennari (Eurotek Laica Uyba)- « Questa sera molto bene, era importantissimo vincere, sono tre punti che ci fanno respirare e allungare sulle squadre che inseguono. Felicissima per la squadra. Da qui alla fine, a parte Milano, abbiamo gare, solo sulla carta, un po' più abbordabili: dovremo essere brave a portare a casa punti per gustarci un bel primo turno di play-off ».

Il tabellino-

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY - EUROTEK LAICA UYBA 0-3 (10-25 18-25 21-25) –

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY: Signorile, Rivero 3, Cecconello 1, Diop 9, Pucelj 3, Keene 5, Bardaro (L), Koulisiani 5, Pritchard 5, Marring 2, Allaoui 2, Magnani (L), Atamah. All. Salvagni.

EUROTEK LAICA UYBA: Seki 1, Parra 14, Torcolacci 9, Obossa 8, Gennari 12, Eckl 6, Pelloni (L), Boldini (L), Metwally, Parlangeli, Battista, Schmit, Booth, Diouf. All. Barbolini.

ARBITRI: Lot, Serafin.

Durata set: 19', 28', 27'; Tot: 74'.

MVP: Melanie Parra (Eurotek Laica Uyba)

NOTE - Spettatori: 2793.