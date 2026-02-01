Omag corsara contro Monviso, successi per le grandi

Tanta attesa per lo scontro salvezza tra la Wash4Green Monviso Volley e l’Omag-MT San Giovanni in M.no. Quella che doveva essere una sfida tesa ed equilibrata si rivela però un monologo delle romagnole che, in un’ora e venti, superano con agilità le difese delle pinelle, fermate a 18, 17 e 20 nei tre parziali. Un successo che spinge la squadra di coach Bellano a +3 sulla zona retrocessione grazie anche alle prestazioni di Kochurina (12 punti), Brancher (12) e Zhuang (10). Brutto k.o. per la squadra di coach Nica, che si ferma al 19% di efficienza offensiva con solo Kindermann, 14 punti, in doppia cifra.

Stesso punteggio anche su altri tre campi. Sempre in ottica salvezza, non interrompe il proprio digiuno di vittorie la Bartoccini-Mc Restauri Perugia, che in casa subisce lo 0-3 da parte di Bergamo e vede allontanarsi la zona salvezza. Dopo un buon inizio, le umbre subiscono il gioco orobico e cedono il primo set a 18, il secondo a 19 e il terzo a 22 dopo aver provato, senza successo, a riaprire il confronto. Kipp, 15 punti, e Cesè Montalvo, 14, sugli scudi per coach Cervellin, ma bene anche il muro (12 blocks vincenti contro i 4 delle padrone di casa).

Nella giornata in cui Paola Egonu riceve il premio di MVP of the Month SisalTipster del mese di dicembre, vola la Numia Vero Volley Milano che al Pala BigMat surclassa Il Bisonte Firenze con parziali 13-25, 20-25 e 15-25. Troppa la differenza nei settanta minuti di confronto: 13% contro 47% di efficienza offensiva, 3 muri vincenti contro 11. Premio di MVP per Piva, 17 punti e anche tre blocks, subito dietro Egonu (15) e Lanier (14).

Parziali eloquenti anche al Palaverde, dove la capolista Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano non soffre contro la Cbf Balducci Hr Macerata dell’ex coach Lionetti. Il turnover di coach Santarelli non scombina le trame delle pantere, che volano sulle ali di Adigwe, 18 punti, e dell’MVP Sillah, 16, chiudendo una settimana perfetta dopo il successo della Coppa Italia e la vittoria di Champions contro lo Zeren. Per le arancionere 12 punti da Decortes.

Proprio come in Coppa Italia, finisce ancora una volta al tie-break la sfida tra Reale Mutua Fenera Chieri ’76 e Savino Del Bene Scandicci e, come una settimana fa a Torino, a festeggiare sono ancora le toscane, nonostante l’ottima prestazione delle ragazze di coach Negro. Con un primo set di carattere, le collinari si portano avanti 27-25, subiscono il ritorno toscano (18-25) ma poi si riportano avanti con un grande terzo set (25-21). Ma la squadra di coach Gaspari non trema e prima si prende il pareggio (20-25), poi in un tie-break giocato sui nervi conquista i due punti con il punteggio di 13-15. Due le chiavi del match per Scandicci: i 30 punti di un’Antropova tirata a lucido (5 ace e 3 muri) e le ottime prestazioni di Nwakalor e Weitzel, entrambe in doppia cifra con 10 e 13 punti e ben 9 muri muri vincenti in due. Tra le ragazze di casa, ottime Nervini e Németh con 24 punti a testa.

A ben più di qualche kilometro di distanza, 30 punti anche per Tolok che si prende il premio di MVP nella vittoria in quattro set della sua Igor Gorgonzola Novara in casa della Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Dopo un primo set shock perso a 11, le pesaresi si ritrovano e riescono ad agguantare il pareggio con una bella seconda frazione vinta 25-17. I successi due parziali sono molto combattuti, ma la squadra di coach Bernardi trova la forza per conquistarli 23-25 e 21-25 e prendersi i tre punti. Accanto all’opposta russa, 18 punti per Ishikawa mentre tra le padrone di casa 15 punti per Bici.

TUTTE LE SFIDE-

Wash4green Monviso Volley - Omag-Mt San Giovanni In Marignano

Un risultato perentorio e netto per la Omag-Mt San Giovanni in Marignano che sbanca il Pala Bus Company di Villafranca Piemonte al cospetto di una Wash4Green Monviso Volley sempre più in difficoltà. La squadra di coach Bellano gioca una partita impeccabile, ci mette grinta e determinazione mentre nella metà campo di casa manca tutto. Il match si chiude in poco più di un’ora a dimostrazione del fatto che il gioco è stato per lo più in mano alle ospiti, sempre avanti e con ampi margini di vantaggio. Solo nel terzo parziale il Monviso prova a dare una scossa alla gara ma la reazione è davvero troppo timida per impensierire Ortolani e compagne. Kochurina è la mvp della partita, per lei 12 punti ed il 53% di efficienza in attacco. In doppia cifra anche Brancher (12) e Zhuang (10). Tra le fila giallobu Kindermann è la migliore con 14 punti.

La squadra di Bellano parte con il piede giusto mentre nella metà campo di casa si commettono troppi errori in attacco (3-12). Nica chiama il primo time out. Kinderman ferma Zhuang per l’8-14 ma Caruso firma subito il cambio palla sfruttando bene le mani del muro (9-16). Nel finale è Zhuang a mettere a terra i palloni importanti (15-23). La Wash4Green ci prova ma il divario è troppo ampio e la Omag non concede nulla. Nardo chiude con un mani out 18-25.

Nel secondo set, come nel primo parziale San Giovanni in Marignano, mette la testa avanti (3-6). Kochurina non sbaglia un colpo, quattro punti consecutivi portano le ospiti sul 4-11. Le ragazze di Nica sono in balia del gioco avversario, a metà set cambiano ritmo iniziando a giocarsela alla pari ma il margine di vantaggio consente ad Ortolani e compagne di tenere sotto le avversarie. Zhuang attacca il pallone del 14-22. È ancora Nardo a chiudere il set e portare le compagne sullo 0-2 (17-25).

La Wash4Green si porta per la prima volta in vantaggio (2-0). Due errori delle gialloblu consentono alle ospiti di agganciare sul 6-6. Si procede punto a punto fino all’11-11 poi il Monviso commette un fallo d’invasione e Kochurina blocca Dodson per il doppio vantaggio (11-13). Il +4 arriva con l’ace di Kochurina (13-17) costringendo Nica a fermare il gioco. Le padrone di casa rimangono incollate alle avversarie. Kindermann attacca di potenza per il 18-22 ma la squadra di Bellano dimostra di essere superiore in tutto, è di Kochurina il primo tempo che chiude i giochi 20-25.

I protagonisti-

Ulrike Bridi (Wash4Green Monviso Volley)- « Non abbiamo affrontato la gara con il giusto spirito, oggi era una finale in tutti i sensi però non è finita, bisogna crederci in ogni istante, ogni momento e in ogni allenamento e crederci davvero tutti insieme ».

Elizaveta Kochurina (Omag-Mt San Giovanni in Marignano)- « Oggi è stata una partita difficile. Sono felice per noi, per il 3-0. Monviso oggi ha fatto bene ma abbiamo vinto ».

Il tabellino-

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY-OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO 0-3 (18-25, 17-25, 20-25)

WASH4GREEN MONVISO VOLLEY: Dodson 6, D’Odorico 4, Battistoni, Kindermann 14, Sylves, Davyskiba 9, Moro (L), Akrari 7, Bridi 3, Siftar, Bussoli. Non entrate: Harbin, Scialanca (L). All. Nica.

OMAG-MT SAN GIOVANNI IN MARIGNANO: Zhuang 10, Brancher 12, Kochurina 12, Caruso 8, Nardo 8, Straube 4, Panetoni (L), Tellone. Non entrate: Ortolani, Bracchi, Nicolini, Parini, Wilson, Piovesan (L). All. Bellano.

ARBITRI: Piano, Armandola.

Durata set: 24’, 22’, 26’. Tot 72’.

Elizaveta Kochurina (Omag-Mt San Giovanni in Marignano),

Spettatori: 1160

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Savino Del Bene Scandicci

Vittoria di carattere e di grande peso per la Savino Del Bene Scandicci, che espugna il Pala Gianni Asti di Torino superando la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 al tie-break (27-25, 18-25, 25-21, 20-25, 13-15) al termine di una sfida lunga, intensa e combattutissima. Contro una Chieri come sempre coriacea, la squadra di coach Marco Gaspari conquista la 31ª vittoria stagionale e la 20ª in campionato, confermandosi inoltre imbattuta nei tie-break: quattro su quattro vinti in stagione.

La gara si è aperta con un primo set molto equilibrato, risolto ai vantaggi in favore di Chieri (27-25). La reazione della Savino Del Bene Volley è stata immediata nel secondo parziale (18-25), ma nel terzo set Chieri ha sfruttato meglio i momenti chiave tornando avanti (25-21). Scandicci ha ristabilito la parità dominando il quarto (20-25) e al tie-break ha poi trovato la qualità per imporsi 13-15.

Dal punto di vista statistico, la Savino Del Bene Volley fa la differenza soprattutto a muro, con 14 vincenti contro i 4 di Chieri, e al servizio (6 ace). Identiche le percentuali in attacco (44%), a conferma dell’equilibrio complessivo del match.

A livello individuale spicca la prestazione di Ekaterina Antropova, MVP dell’incontro con 30 punti.

La Savino Del Bene Volley tornerà in campo mercoledì 4 febbraio, alle 19.30 turche (17.30 italiane), per la sfida contro il VakifBank Istanbul, decisiva per la definizione della classifica della Pool A di CEV Champions League.

La formazione padrona di casa scende in campo con la diagonale Van Aalen-Németh, in banda Nervini con Kunzler mentre al centro la coppia Gray e Cekulaev. Il libero è Spirito.

Coach Gaspari sceglie il 6+1 composto da Ognjenovic al palleggio e Antropova come opposta, le schiacciatrici Bosetti e Skinner con al centro il duo Nwakalor-Weitzel. Il libero è Brenda Castillo.

Chieri e Scandicci partono punto a punto, con continui cambi palla fino al 7-7. Il primo strappo è della Savino Del Bene Volley, che sale sul 4-7 grazie ad un muro di Weitzel e un attacco di Skinner. Chieri reagisce e con Nervini trova il controsorpasso sull’8-7, allungando poi fino all’11-9. Scandicci però rientra, pareggia 13-13 con l’ace di Antropova e piazza un break decisivo fino al 13-16. Nel finale Chieri non molla: Nervini firma il 18-18, poi si arriva a un lungo punto a punto dal 20-20 in avanti. Antropova porta la Savino Del Bene Volley al 22-24, ma Chieri annulla le palle set e, trascinata ancora da Nervini, chiude ai vantaggi 27-25 con un mani out decisivo.

Nel secondo set equilibrio che dura fino al 6-6, con Chieri che risponde colpo su colpo grazie a Nervini e a un muro di Cekulaev. Il primo vero allungo arriva con Weitzel e Antropova, che portano la Savino Del Bene Volley sul 8-10 e poi sul 9-12.

Da lì la formazione di coach Gaspari accelera: Antropova firma l’11-15, poi il muro e i primi tempi di Nwakalor spingono il vantaggio fino al 13-19. Nel finale Chieri prova a restare in scia, ma la Savino Del Bene Volley controlla senza rischi, chiudendo 18-25 con il muro di Bosetti.

Chieri nel terzo periodo parte fortissimo: 3-0 con l’ace di Nemeth, subito protagonista. La Savino Del Bene Volley rientra con Antropova, che piazza due ace consecutivi per il 5-5, riportando equilibrio. La fase centrale è combattuta: Nervini e Nemeth tengono avanti Chieri (10-8), ma i muri di Nwakalor e Antropova ribaltano l’inerzia fino al 10-11 in favore della Savino Del Bene Volley. Nuovo botta e risposta fino al 13-13, poi Chieri prova l’allungo sul 15-13, ancora con Nemeth. Il finale è decisivo: dopo il 21-21 prodotto da Weitzel in fast, Chieri trova il break chiave con l’ace di Kunzler (23-21). L’errore di Weitzel e il mani out di Nemeth chiudono il set 25-21.

La Savino Del Bene Scandicci nel quarto set prende subito il controllo dopo l’avvio (3-3): il break arriva con Nwakalor a muro e una serie di colpi di Antropova, che firma il 4-9. Chieri prova a reagire con Cekulaev e Bah, ma Scandicci mantiene sempre un margine di sicurezza. Il set è segnato anche dai cartellini a Bosetti (giallo e rosso per proteste), che non cambiano l’inerzia. Nel finale la Savino Del Bene Volley allunga: Antropova continua a martellare, firmando il 15-19 e il 20-24. A chiudere il set è la stessa Antropova, con il muro del 20-25.

Nel tie-break l’equilibrio è totale fino al cambio campo (8-7 Chieri), con Nemeth e Kunzler protagoniste da una parte e Antropova e Weitzel dall’altra. Dopo l’8-8, Scandicci trova un primo strappo con il muro di Nwakalor (8-9), ma Chieri risponde subito. La fase centrale è un continuo botta e risposta fino all’11-11. Chieri mette la testa avanti (12-11) con il muro di Gray su Antropova, ma la Savino Del Bene Volley reagisce immediatamente: Bosetti pareggia e l’ace di Antropova vale il 12-13. Nel finale però, Chieri resta lucida: Nervini firma il 13-13, ma la squadra di coach Gaspari riesce comunque ad aggiudicarsi set e partita con il bel colpo in diagonale di Franklin (13-15).

I protagonisti-

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « È chiaro che giocare a Chieri quest’anno è difficilissimo e questo risultato, tra l’altro identico, è stato ottenuto solo due volte: una da noi e una da Conegliano. Questo dice molto della stagione che sta facendo Chieri, di quanto sia complicato affrontarle e soprattutto farlo in casa loro. È stata una grande prova di tenuta mentale, nonostante ci siano stati alti e bassi. Dispiace soprattutto per il primo set, non tanto per averlo perso, quanto perché in alcune situazioni ci siamo un po’ fermati su alcune situazioni, con la loro battuta che ci ha messo per un attimo in difficoltà. Contro Chieri però il gioco è talmente veloce che se non si rischia qualcosa si finisce per entrare nel nervosismo. Non siamo stati bellissimi, ma siamo stati di cuore. Un tie-break giocato punto a punto fino alla fine, con grande qualità dei colpi, è qualcosa che dobbiamo ricordarci e riuscire a riproporre dal primo all’ultimo set. Per questo siamo molto contenti di come è finita la partita ».

Anna Gray (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Questa sconfitta ci lascia un po' di amaro in bocca, come nella Coppa Italia: eravamo vicinissime alla vittoria. Guardiamo però il lato positivo: abbiamo giocato bene e fatto veramente delle belle cose ».

Il tabellino-

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 2-3 (27-25 18-25 25-21 20-25 13-15) –

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Gray 5, Nemeth 24, Nervini 24, Cekulaev 10, Van Aalen 1, Kunzler 10, Spirito (L), Bah 4, Degradi 3, Alberti, Antunovic, Bonafede (L), Dambrink, Ferrarini. All. Negro.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Ognjenovic 3, Skinner 10, Nwakalor 10, Antropova 30, Bosetti 6, Weitzel 13, Castillo (L), Franklin 5, Ruddins 5, Ribechi 1, Mancini, Bechis, Traballi (L), Graziani. All. Gaspari.

ARBITRI: Cerra, Rossi.

Durata set: 28', 25', 22', 27', 15'; Tot: 117'.

MVP: Ekaterina Antropova (Savino Del Bene Scandicci)

Spettatori: 2070,

Bartoccini-Mc Restauri Perugia – Bergamo

Doveva essere vittoria per entrambe le contendenti, in gioco punti pesanti. A rispondere presente è stata Bergamo mentre continuano a deludere le ragazze della Bartoccini-Mc Restauri Perugia. La squadra di Cervellin ha imposto il proprio gioco, dettando i tempi e mostrandosi pronta in ogni fondamentale, con i suoi 12 muri, i 5 ace e una prestazione corale di alto livello.

Cese Montalvo torna nel sestetto titolare e si fa subito notare: 7 punti a referto nel solo primo set, al pari di Kendall Kipp, fanno girare il primo parziale nella direzione di Bergamo, che scende in campo consapevole e autoritaria. Martina Armini vola in difesa di ogni angolo del campo, capitan Mlejnkova dà equilibrio e Manfredini e Meli si fanno trovare pronte ad ogni chiamata della regista Eze.

Proprio in cabina di regia, Cervellin non può contare su Roberta Carraro, fermata da un risentimento muscolare al polpaccio durante la rifinitura. Sfrutta invece, nel corso del secondo set, gli ingressi di Bolzonetti e Mosser. Funziona bene anche il muro: 6 solo nel secondo parziale, 2 a firma Eze, altrettanti di Manfredini e poi muri punto anche con Mosser e Meli. Spiccano anche il 100% in attacco di Linda Manfredini e gli attacchi di Kipp che mettono al sicuro il punteggio sul due a zero.

La reazione di Perugia tiene il punto a punto acceso nelle fasi iniziale del terzo set, ma Bergamo ha fame di punti e di vittoria e si lascia trascinare alla vittoria di nuovo da Kipp e Cese Montalvo.

I protagonisti-

Stefano Micoli (Allenatore Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Diciamo che abbiamo messo limitatamente cuore e anima. A tratti siamo troppo remissive. Non ho parole, mi dispiace per la società, per il pubblico e per le ragazze stesse, non sono riuscito a dare la scossa che speravo. Detto questo non è nella mia indole mollare, speriamo di cambiare rotta almeno dal punto di vista di attitudine mentale ».

Kendall Kipp (Bergamo)- « Sono orgogliosa della prestazione di squadra di questa sera, siamo state brave a restare sempre concentrate e a prenderci tutte le nostre occasioni. Ora arrivano altre 4 partite importanti e dobbiamo tenere bene davanti a noi il n ostro obiettivo che sono i play off ».

Il tabellino-

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA - BERGAMO 0-3 (18-25 19-25 22-25) -

BARTOCCINI-MC RESTAURI PERUGIA: Gennari 2, Gardini 12, Mazzaro 3, Vanjak 7, Perinelli 6, Bartolini 1, Sirressi (L), Lemmens 6, Markovic 4, Recchia (L), Kump, Fiesoli, Turla'. All. Micoli.

BERGAMO: Mlejnkova 4, Manfredini 10, Eze 4, Cese Montalvo 14, Meli 8, Kipp 15, Armini (L), Strubbe 1, Mosser 1, Micheletti, Bolzonetti, Carraro (L), Weske, Ferrario. All. Cervellin.

ARBITRI: Salvati, Canessa.

Durata set: 27', 25', 28'; Tot: 80'

MVP: Kendall Kipp (Bergamo)

Spettatori: 1.082

Il Bisonte Firenze - Numia Vero Volley Milano

Il momento d’oro della Numia Vero Volley Milano continua: sul campo de Il Bisonte Firenze finisce 0-3 (13-25; 20-25; 15-25) in favore di Egonu e compagne che ancora una volta vincono e convincono. Milano firma il sesto successo consecutivo in Serie A1 Tigotà dopo quelli contro Conegliano, Macerata, Perugia, Monviso e Cuneo. Le ragazze di coach Lavarini hanno offerto una prestazione corale di alto livello che ha lasciato poco spazio alle avversarie, costrette a cedere dopo poco più di un’ora di gioco. La Numia ha imposto il proprio ritmo dalle prime battute, mantenendo saldamente il controllo del match per tutta la sua durata. Paola Egonu, premiata prima del match come MVP of the Month di Serie A1 per il mese di dicembre, ha confermato il suo ottimo stato di forma mettendo a segno 15 punti. In doppia cifra anche Khalia Lanier (14 punti) e Rebecca Piva (17 punti), con quest’ultima eletta MVP della partita per la quinta volta in stagione.

Quelli di oggi sono tre punti pesanti in chiave classifica. Il risultato dello scontro diretto tra Chieri e Scandicci, terminato 2-3 al tie-break, consente a Milano di allungare sulle piemontesi e di portarsi a -4 dalla seconda posizione.

Firenze si schiera con la diagonale Morello-Bukilic, Knollema e Tanase in posto quattro, Acciarri e Malesevic al centro. Libero Valoppi.

Milano parte con Bosio in cabina di regia e Paola Egonu sulla sua diagonale, le bande Lanier e Piva e le centrali Kurtagic-Danesi. Libero Fersino.

Dopo un avvio di gara equilibrato, il primo strappo è di Milano, che si porta sul 7-11 grazie a tre punti consecutivi (due attacchi e un muro) di Lanier. Coach Chiavegatti corre ai ripari chiamando il timeout, ma alla ripresa la Numia allunga: l’attacco di Piva firma il +6 (8-14). Lavarini inserisce la diagonale Miner-Akimova, Milano prende sempre più ritmo e chiude il primo parziale con un netto 13-25.

La pausa non raffredda la Vero Volley, che parte forte nel secondo set e prende subito margine (3-7). La difesa di Firenze non riesce a limitare Egonu, Lanier e Piva, che continuano a mettere palla a terra con ottima efficienza (9-14). Le bisontine, trascinate dai colpi di Tanase e Knollema, risorgono nel punteggio fino a pareggiare i conti sul 19-19. Milano, però, si riaccende e conquista cinque punti consecutivi (19-24). Firenze annulla la prima palla set, ma si deve arrendere all’attacco di Piva che regala a Milano il 2-0 (20-25).

Il terzo parziale si apre con una Milano ispirata dagli attacchi di Lanier e Piva, che firmano il +4 (4-8). Firenze lotta, ma la Numia rimane solida e lucida in tutte le fasi di gioco: l’attacco da seconda linea di Lanier porta le meneghine sul +8 (10-18). Nel finale spazio per Miner, Akimova e Cagnin; Milano gestisce il vantaggio e si aggiudica set e match (15-25).

I protagonisti-

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)– « Conoscevamo il valore di Milano, ma potevano sicuramente fare qualcosa di più: dobbiamo archiviare subito questa prova e pensare alla prossima contro Busto, che è molto più importante. Stasera ci è mancata un po’ di aggressività, e abbiamo avuto più difficoltà del solito a mettere la palla a terra perché davanti avevamo un sistema di muro-difesa importante: dobbiamo ripartire da quanto fatto nelle partite precedenti e ritrovare un po’ di incisività anche da posto due, che stasera ci è mancata ».

Rebecca Piva (Numia Vero Volley Milano)- « É stata una bella partita da parte nostra: siamo state brave ad imporre il nostro gioco da subito, come ci eravamo prefissate. Abbiamo conquistato tre punti fondamentali per la classifica e per il morale. Dobbiamo continuare su questa strada ».

Il tabellino-

IL BISONTE FIRENZE-NUMIA VERO VOLLEY MILANO 0-3 (13-25, 20-25, 15-25)

IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 9, Morello, Valoppi (L1), Zuccarelli 1, Colzi ne, Villani ne, Knollema 12, Malešević 2, Bukilić 1, Tanase 8, Kaçmaz 1, Lapini (L2) ne, Agrifoglio. All. Chiavegatti.

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Miner, Gelin, Bosio 2, Modesti (L2) ne, Pietrini ne, Sartori ne, Danesi 5, Kurtagić 8, Cagnin, Lanier 14, Egonu 15, Akimova 2, Piva 17, Fersino (L1). All. Lavarini.

Arbitri: Goitre – Pernpruner.

Durata set: 20’, 22’, 21’ Tot: 63’

MVP: Rebecca Piva (Numia Milano)

Spettatori: 1446

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Cbf Balducci Hr Macerata

Domenica di grandi emozioni nel tutto esaurito del Palaverde: la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano riceve la Cbf Balducci Hr Macerata per la 9a giornata del girone di ritorno della Regular Season della Serie A1 Tigotà. La guida tecnica delle marchigiane è una dolcissima conoscenza del mondo gialloblù, coach Valerio Lionetti torna da ex al Palaverde dopo aver fatto parte dello staff tecnico della Prosecco DOC dal 2017 al 2024.

È la giornata Dono&Sport al Palaverde n collaborazione con l’Avis Provinciale di Treviso che personalizzerà la partita presenziando con oltre 300 donatori e le mascotte “Goccia”. Prima della partita, simbolico scambio di magliette tra il presidente provinciale dell’Avis Paolo Zanatta e Pier Paolo Zanasi, team manager gialloblù. Tornando al campo, coach Daniele Santarelli sceglie Ewert al palleggio, Adigwe è l’oppoosta, Gabi e Sillah sono le schiacciatrici, Fahr e Lubian le centrali, De Gennaro è il libero. Dall’altra parte la Cbf Balducci Hr scende in campo con Bonelli, Decortes, Kokkonen, Kockarevic, Mazzon, Clothier e Caforio libero.

Ritmi forsennati dal primo scambi, Sillah chiude il 2-1 del primo set dopo due difese eroiche, Lubian piazza l’allungo con il servizio vincente (9-6). Adigwe stampa il muro del 13-11, sono sempre le mani di Gabi a consegnare il break decisivo verso l’1-0 (17-13, 5 punti con il 50% in attacco nel primo set per la brasiliana, chiuderà con 12 gettoni). Sillah prende il volo sulla pipe di Ewert (21-15), il primo vantaggio Prosecco DOC arriva da un errore a servizio ospite (25-20).

Adigwe e Sillah spengono l’inerzia positiva dei primi scambi delle ospiti (6-4), Fahr è furtiva sulla palla vagante (11-7), mentre Lubian spacca il pallone con il primo tempo (15-10, prova da 8 punti con il 71% in attacco per Marina), Ewert prosegue nel dolce vizio del tocco di seconda (17-12). Adigwe sputa fuoco con la parallela, Gabi prova ad alzare con il piede una palla contesa risolta dal muro di Mazzon: in coda è Fahr a prendersi la scena, ma il set point è firmato da Meme (25-16, 8 punti nel parziale per la giovane opposta, con 2 muri e il 54% di efficienza).

Sillah si carica la squadra sulle spalle con 4 punti tra attacco e muro a inizio terzo set (7-4), serve una compilation di difese disperate per permettere a Gabi di spingere l’11-6. È il set di Neneh Sillah, che segna anche in palleggio (16-10, MVP al termine 16 punti con il 53% in attacco), Ewert entra nel tabellino anche a muro (18-11) e guida l’attacco a colpi di mini-parziali (23-13). Adigwe ha ancora brillantezza, è lei a chiudere il match (25-15, è la top scorer dell’incontro con 18 centri e 5 muri).

L’entusiasmo del Palaverde continua anche dopo la partita. Capitan Wolosz e compagne sfilano con la Coppa Italia conquistata a Torino domenica scorsa, l’ottava della storia gialloblù, il 30° titolo della storia del club. Prima, nel megaschermo parte il video emozionale che ripercorre il successo, il pubblico gialloblù ha riabbracciato oggi le Pantere per la prima volta dopo il successo.

I protagonisti-

Sarah Fahr (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Venivamo da una settimana bella intensa, è stato bello tornare a giocare in casa per vincere contro Macerata e festeggiare la vittoria della Coppa Italia con i nostri tifosi. È sempre bello stare con loro e vivere questa atmosfera, siamo contente di aver giocato una buona pallavolo per portare a casa il risultato pieno. La regular season è agli sgoccioli e non vogliamo lasciare punti per strada, il campionato sta entrando nella sua fase più viva ».

Clara Decortes (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Siamo partite forte, spingendo subito, consapevoli che contro una squadra come Conegliano bisogna tenere alto il livello in tutti i fondamentali. Poi c’è stato un calo, soprattutto mentale, e abbiamo mollato un po’. È un dispiacere, perché partite come queste è bello giocarle fino alla fine. Sappiamo che ci aspetta un’ultima parte di campionato molto difficile, ma siamo anche consapevoli di poter esprimere una buona pallavolo ».

Il tabellino-

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO- CBF BALDUCCI HR MACERATA 3-0

(25-20, 25-16, 25-15)

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Gabi 12, Zhu ne, Ewert 2, Lubian 9, De Gennaro, Haak ne, Wolosz ne, Adigwe 18, Daalderop ne, Chirichella ne, Fahr 6, Sillah 16. All. Santarelli

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bresciani, Batte, Sismondi, Kokkonen 10, Kockarevic 2, Bonelli 1, Mazzon 4, Piomboni ne, Ornoch 3, Caforio, Crawford ne, Clothier 8, Decortes 11, Capodacqua n3. All. Lionetti

Arbitri: Lentini e Giardini

MVP: Fatoumatta Sillah (Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano)

Spettatori: 5344 (Tutto esaurito)

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Igor Gorgonzola Novara

La Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia cede ad una Igor travolgente nel primo set e poi capace nel terzo e nel quarto set di spuntarla nei finali punto a punto grazie alla potenza di Tolok (Mvp con 30 punti e il 51% di efficienza su 43 palloni attaccati) e alla tecnica e all’esperienza di Ishikawa (18 punti e il 43%) e Herbots (12 punti con il 47%). Nelle file delle tigri, combattive e tenaci dal secondo set in poi dopo un primo set praticamente non giocato, top scorer Bici (15 punti), poi Omoruyi e la preziosissima Ungureanu (12 punti entrambe, ma la romena, uscendo dalla panchina, è stata molto efficace chiudendo con il 47% di efficienza). Tre punti d’oro per la Igor, mentre la Megabox, a differenza dell’andata, non raccoglie nulla al termine di una partita molto equilibrata.

I protagonisti-

Sonia Candi (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Per larghi tratti della partita abbiamo tenuto un livello veramente alto. Probabilmente potevamo approfittare meglio di qualche errore da parte loro, ci siamo accese nei momenti giusti ma forse siamo mancate in quelli più decisivi. Abbiamo fatto una bella prestazione di gruppo, abbiamo lottato e abbiamo dato tutto quello che avevamo in un periodo così tanto ricco di partite. Ci abbiamo provato sino alla fine, non è bastato oggi. Abbiamo un incontro molto importante mercoledì, pensiamo a quello ora ».

Carlotta Cambi (Igor Gorgonzola Novara)- « Loro stanno giocando un’ottima pallavolo, hanno messo in difficoltà un po’ tutte e quindi questo successo è davvero importante. Ci aspetta una sfida decisiva con Milano per provare ad aggiungere punti pesanti alla classifica e cercare fino alla fine di migliorare il nostro quinto posto attuale, in vista dei playoff. Prima però c’è la sfida casalinga con Lisbona per chiudere al meglio il nostro girone di Champions League ».

Il tabellino-

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA - IGOR GORGONZOLA NOVARA 1-3 (11-25 25-17 23-25 21-25) –

MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Bartolucci, Omoruyi 12, Thokbuom 3, Bici 15, Giovannini, Candi 6, De Bortoli (L), Ungureanu 12, Butigan 2, Carletti 1, Laza'ro Castellanos 1, Stoyanova, Feduzzi (L), Mitkova. All. Pistola.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Tolok 30, Ishikawa 18, Squarcini 7, Cambi 1, Herbots 12, Bonifacio 2, De Nardi (L), Van Avermaet 2, Costantini, Alsmeier, Baijens, Carraro, Melli, Mims (L). All. Bernardi.

ARBITRI: Santoro, Cavalieri.,

Durata set: 19', 24', 27', 26'; Tot: 96'.

MVP: Tatiana Tolok (Igor Gorgonzola Novara)

Spettatori: 1032

I RISULTATI-

Honda Cuneo Granda Volley-Eurotek Laica Uyba 0-3 (10-25, 18-25, 21-25) Giocata ieri

Wash4green Monviso Volley-Omag-Mt San Giovanni In M.No 0-3 (18-25, 17-25, 20-25) Giocata ieri

Reale Mutua Fenera Chieri ’76-Savino Del Bene Scandicci 2-3 (27-25, 18-25, 25-21, 20-25, 13-15)

Bartoccini-Mc Restauri Perugia-Bergamo 0-3 (18-25, 19-25, 22-25)

Il Bisonte Firenze-Numia Vero Volley Milano 0-3 (13-25, 20-25, 15-25)

Megabox Ond. Savio Vallefoglia-Igor Gorgonzola Novara 1-3 (11-25, 25-17, 23-25, 21-25)

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano-Cbf Balducci Hr Macerata 3-0 (25-20, 25-16, 25-15)

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 60 (21 – 1); Savino Del Bene Scandicci 56 (20 – 2); Numia Vero Volley Milano 52 (17 – 5); Reale Mutua Fenera Chieri ’76 48 (16 – 6); Igor Gorgonzola Novara 46 (16 – 6); Megabox Ond. Savio Vallefoglia 34 (12 – 10); Eurotek Laica Uyba 27 (8 – 14); Bergamo 25 (6 – 16); Il Bisonte Firenze 24 (8 – 14); Cbf Balducci Hr Macerata 21 (7 – 15); Honda Cuneo Granda Volley 20 (7 – 15); Omag-Mt San Giovanni In M.No 20 (6 – 16); Wash4green Monviso Volley 17 (6 – 16); Bartoccini-Mc Restauri Perugia 12 (4 – 18).

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 7 febbraio 2026, ore 19.00

Bergamo - Wash4green Monviso Volley

Sabato 7 febbraio 2026, ore 21.00

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Domenica 8 febbraio 2026, ore 16.00

Igor Gorgonzola Novara - Numia Vero Volley Milano

Domenica 8 febbraio 2026, ore 17.00

Eurotek Laica Uyba - Il Bisonte Firenze

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Honda Cuneo Granda Volley

Savino Del Bene Scandicci - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

Cbf Balducci Hr Macerata - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia