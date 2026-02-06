Nella decima di ritorno riflettori su Scandicci-Conegliano

Due partite in programma domani, sabato 7 febbraio. Alle 19, in esclusiva VBTV, Bergamo (ottava con 25 punti) proverà ad aumentare il margine sulla nona nella sfida casalinga contro la Wash4Green Monviso Volley che, penultima a 17 punti, avrà una delle ultime occasioni per inseguire la salvezza. Due ore più tardi, alle 21, lo scontro diretto per la permanenza in Serie A1: l’Omag-Mt San Giovanni in M.no, a quota 20 punti (+3 sulla zona retrocessione), cerca lo sprint decisivo mentre la Bartoccini Mc Restauri Perugia, ultima a 12 punti, tenta invece di tenere vive le ultime speranze.

Domenica si parte subito forte con il big match tra l’Igor Gorgonzola Novara e la Numia Vero Volley Milano, in programma alle 16. Le meneghine sono terze con 52 punti, a +6 sulle zanzare, ma non vincono contro la squadra piemontese dal 12 novembre 2023: da allora cinque sconfitte, di cui quattro al tie-break, l’ultima delle quali ha privato la squadra di coach Lavarini della Final Four di Torino. Ma le emozioni non si fermeranno al PalaIgor: un’ora più tardi il focus si sposterà sulla vetta del campionato. La Savino Del Bene Scandicci ospiterà la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano al Pala BigMat per uno scontro ad alta quota che ha già assegnato due trofei quest’anno: il Mondiale per Club alle toscane e la Coppa Italia alle pantere. All’andata fu successo in quattro set per le ragazze di coach Santarelli. Due palazzetti sold-out che metteranno in mostra il meglio del volley; per chi non potrà essere presente, i due match saranno in diretta su DAZN e VBTV.

Sempre alle 17, altre tre sfide in diretta VBTV. L’Eurotek Laica Uyba, settima con 27 punti, proverà a tenere lontana Il Bisonte Firenze (nona a 24) dalla zona Playoff. Stesso obiettivo per la Megabox Ond. Savio Vallefoglia (sesta, 34 punti) nel derby marchigiano in casa della Cbf Balducci Hr Macerata. Infine, altra sfida regionale tra la Reale Mutua Fenera Chieri ’76, che cercherà di sfruttare gli scontri diretti delle big per accorciare sul terzo posto, e l’Honda Cuneo Granda Volley che, senza l’esonerato coach François Salvagni, dovrà difendere con le unghie l’undicesimo posto dal risicato margine di tre punti sulle cugine di Monviso.

Eurotek Laica Uyba - Il Bisonte Firenze

La Eurotek Laica UYBA è pronta a tornare sul taraflex amico della e-work arena per un appuntamento cruciale nella corsa alla classifica. Domenica pomeriggio, con fischio d’inizio alle 17, le farfalle affronteranno Il Bisonte Firenze in una sfida fondamentale per difendere il settimo posto. La situazione in graduatoria è infatti più che mai delicata: Firenze è ottava con 24 punti, tre in meno rispetto alla UYBA, ma anche Volley Bergamo 1991 incalza da vicino, con la formazione orobica a quota 25 e pronta ad approfittare di ogni passo falso delle bustocche. Un equilibrio che rende il match di domenica ancora più pesante, in un turno che potrebbe ridisegnare la zona playoff. La squadra toscana, protagonista fin qui di un campionato positivo, arriva a Busto Arsizio dopo due sconfitte consecutive per 3-0, maturate contro San Giovanni in Marignano e, nell’ultimo turno, contro la Numia Vero Volley Milano. Risultati che non cancellano quanto di buono fatto finora, ma che spingeranno Il Bisonte a scendere sul campo di viale Gabardi con grande determinazione, decisa a rilanciare la propria corsa e a raggiungere le farfalle in classifica. Dall’altra parte della rete, la UYBA si presenta all’appuntamento forte di un morale ritrovato. La netta vittoria per 3-0 a Cuneo ha ridato entusiasmo all’ambiente e fiducia al gruppo guidato da Enrico Barbolini. Lo staff spera di poter recuperare Valeria Battista per domenica; in caso contrario, è già pronta Alessia Gennari, reduce da una prestazione di grande spessore proprio nell’ultima trasferta piemontese. Il finale di regular season non concederà sconti: dopo Firenze, le farfalle affronteranno Perugia, Milano (ancora all’e-work Arena) e San Giovanni in Marignano, in un percorso ad alta difficoltà. Con il sesto posto della Megabox Vallefoglia che appare ormai probabilmente irraggiungibile, l’obiettivo più realistico resta quello di mantenere la settima posizione, fondamentale in ottica playoff. Per riuscirci serviranno continuità, concentrazione e il supporto del pubblico di casa: perché, in questa fase della stagione, ogni punto pesa e nessuna partita può essere considerata scontata.

PRECEDENTI: 25 (7 successi Il Bisonte Firenze, 18 successi Eurotek Laica Uyba

EX: Francesca Villani a Uyba Busto Arsizio nel 2019/2020



Enrico Barbolini (Eurotek Laica Uyba)- « E' stata una settimana di allenamenti positiva, siamo tutti abili ed arruolabili e quindi non ci possiamo lamentare, anche se siamo nel finale di regular-season e un po' di stanchezza giustamente affiora. Sabato scorso con Cuneo abbiamo giocato una buona gara, ora ci attende un altro match impegnativo in arena: Firenze è un'ottima squadra con individualità importanti. Siamo molto concentrati su questa gara perchè vogliamo fare il massimo per ottenere più punti possibili ».

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Ci aspetta una partita sicuramente difficile, sul campo di una squadra che sta esprimendo una buona pallavolo e che fa del gioco rapido la sua forza: alla palleggiatrice Seki piace molto spingere, quindi sarà fondamentale cercare di tenerla lontana da rete il più possibile. Busto sta facendo bene con i centrali ma anche con Parra e Obossa che sono terminali offensivi pericolosi, quindi ci sono tante giocatrici cui prestare attenzione: dovremo essere brave a cercare di limitare il loro gioco con il nostro servizio, ma anche essere ordinate a muro-difesa e variare tanto i colpi, perché l’UYBA ha un sistema muro-difesa che funziona molto bene e l’ultima partita con Cuneo lo ha ampiamente dimostrato ».

Bergamo - Wash4green Monviso Volley

Nel sabato sera di Treviglio, si accendono le luci sul match che mette di fronte Bergamo e Monviso. L’anticipo della decima giornata di ritorno arriva dopo la bella vittoria rossoblù dello scorso week end: “A Perugia abbiamo lavorato con qualità in difesa e in copertura, siamo stati invece un po' deficitari in attacco rispetto ai nostri standard, ma abbiamo fatto la partita che ci serviva a fare a Perugia per quanto riguarda la continuità di quello che abbiamo proposto in campo” ammette coach Marcello Cervellin, che sta lavorando per il rush finale della Regular Season. Il match, con inizio alle 19, avrà un prologo particolare: all’insegna del fair play e dell’inclusione, le rossoblù scenderanno in campo accompagnate dagli atleti dello Special Team Cus VB91 per il saluto e la consegna di un omaggio offerto da Bper alle avversarie.

PRECEDENTI: 8 (4 successi Wash4green Monviso Volley, 4 successi Bergamo)

EX: Anna Davyskiba a Volley Bergamo 1991 nel 2023/2024; Rebecca Scialanca a Volley Bergamo 1991 nel 2023/2024

Marcello Cervellin (Allenatore Bergamo)- « La prima fase del campionato, quella in cui dovevamo rubare un po' punti in giro, è stata la fase dell'aggressività. Questa seconda parte della stagione dovrà essere quella della lucida aggressività, pensando a ridurre il numero di errori. E contro Monviso questo aspetto sarà fondamentale, perché si tratta di una squadra estremamente fisica, con alcuni battitori di primo livello come Daviskyba e D’Odorico, e anche qualche battitore tattico. Secondo me, sarà una partita che si giocherà molto sul cambio palla: chi vincerà quella sfida, porterà a casa la partita ».

Giuseppe Nica (Allenatore Wash4green Monviso Volley)- « Dobbiamo andare a Bergamo e giocarci tutte le nostre chance. Nell’ultima trasferta a Busto abbiamo fatto una buona partita portando a casa due punti quindi, anche con Bergamo e con tutte le altre partite che verranno, abbiamo il dovere di provarci e di riuscirci ».

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Honda Cuneo Granda Volley

Dopo più di un mese la Reale Mutua Fenera Chieri '76 torna a giocare al PalaFenera di Chieri. L'impegno che attende le biancoblù è previsto domenica 8 febbraio, con fischio d'inizio alle ore 17. Si tratta del derby con la Honda Cuneo Granda Volley, sfida valevole per la decima giornata di ritorno della Serie A1 Tigotà. La partita apre di fatto la volata che porterà alla conclusione della stagione regolare. Quattro match in due settimane da cui cercare di ottenere il massimo per i rispettivi obiettivi. Reduci dalla qualificazione in Coppa Cev a spese del Bielsko-Biala, Spirito e compagne sono a caccia del risultato pieno per difendere il quarto posto in classifica dall'assalto di Novara. Cuneo da parte sua, che in settimana ha interrotto il rapporto con l'allenatore Francois Salvagni, arriva da quattro sconfitte consecutive per 0-3 e ha necessità di invertire in trend per evitare di restare invischiata nella lotta salvezza. Quello di domenica sarà il derby numero 21 fra i due club, che fra A2 e A1 si affrontano ininterrottamente dalla stagione 2017/2018, con un bilancio 13 vittorie a 7 a favore di Chieri. Due le ex, entrambe da parte chierese: Ilaria Spirito e Alice Degradi.

PRECEDENTI: 20 (13 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 7 successi Honda Cuneo Granda Volley)

EX: Alice Degradi a Honda Cuneo Granda Volley nel 2020/2021, 2021/2022; Ilaria Spirito a Honda Cuneo Granda Volley nel 2021/2022



Carola Bonafede (Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Mercoledì con Bielsko-Biala siamo state brave. Non era un'avversaria facile, perché se la lasci giocare è una squadra che diventa pericolosa. Siamo state determinate e concrete, e brave a concludere la partita in tre set. Domenica con Cuneo sicuramente non molleremo niente perché vogliamo arrivare al nostro obiettivo di classifica, siamo determinate a farlo e non intendiamo perdere punti. Penso che la cosa più importante sarà l'aggressività da mettere in tutti i fondamentali, soprattutto nell'attacco, facendo la differenza proprio con la voglia di portarci a casa un'altra vittoria e quindi essere sempre più vicine al nostro obiettivo ».

Fabio Tisci (Allenatore Honda Cuneo Granda Volley)- « In queste partite non ci deve interessare chi è l'avversario che abbiamo davanti, dobbiamo iniziare concentrate per riuscire a portare a casa tutto ciò che riusciamo. L'atteggiamento fa sempre la differenza, soprattutto in un campionato come questo dove può succedere di tutto. Dobbiamo lottare su ogni pallone, dal primo all'ultimo, dandoci una mano per tutta la partita. Chieri gioca una bellissima pallavolo e la loro posizione non è un caso. Dobbiamo essere brave a restare concentrate su noi stesse, a prescindere da chi c'è dall'altro lato della rete ».

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Sabato 7 febbraio, alle 21.00, il Palacervia accoglierà una sfida dal peso specifico altissimo, ben oltre quanto racconta la classifica. Contro Perugia, formazione che lotta per evitare la retrocessione ma dotata di qualità e orgoglio, la Omag-Mt è chiamata a dare continuità al proprio momento positivo e a compiere un ulteriore passo verso la salvezza. Tre vittorie consecutive hanno restituito fiducia e consapevolezza, ma la posta in palio impone massima attenzione, lucidità e concentrazione. Alla vigilia del match, coach Massimo Bellano analizza il momento della squadra e le insidie di una gara tanto importante quanto delicata. Sulla carta affrontate una squadra che è a un passo dalla retrocessione, ma proprio queste partite spesso nascondono molte insidie. Come si mantiene alta la tensione mentale per evitare cali di concentrazione in una sfida che vale tantissimo? «La cosa più importante, secondo me, è non preoccuparsi della classifica degli altri. Non spetta a noi definire quale sia la situazione di Perugia: a noi interessa esclusivamente la nostra. Se partiamo da ciò che serve a noi, cioè dare continuità alla striscia di risultati positivi e allontanarci dalla zona pericolosa, questo ci aiuta già a mantenere alta l’attenzione. Pochi ragionamenti, quindi, sulla condizione attuale di Perugia e massima concentrazione sul nostro obiettivo. Inoltre, bisogna tenere presente che si tratta comunque di una squadra con un organico valido: dobbiamo preparare la partita in base alle qualità e alle potenzialità di Perugia, più che alla loro posizione in classifica». Con una vittoria da tre punti la salvezza sarebbe praticamente in cassaforte: quanto pesa questo scenario nella preparazione della gara? Chiederai alle ragazze di gestire o di spingere fin da subito per chiuderla senza fare calcoli? «Nella pallavolo, secondo me, non ci sono molte alternative: bisogna cercare di giocare nel miglior modo possibile per arrivare al risultato. Non voglio dare a questa partita, come non l’abbiamo fatto nemmeno a Pinerolo, un’importanza capitale. È una gara molto importante, ma non credo che da sola possa definire uno scenario o garantire qualcosa. Sicuramente può rappresentare un passo avanti verso l’obiettivo, ma nella nostra testa resta l’idea che, per raggiungerlo, dovremo continuare a giocare bene e a rimanere concentrati fino al 21 febbraio. Questo approccio è anche il modo migliore per non caricare la partita di aspettative eccessive, che rischierebbero di rendere tutto più difficile. Rimaniamo sul fatto che è una gara importante e che, dopo tante sconfitte, abbiamo grande voglia di continuare a vincere». Arrivate a questa sfida con Perugia dopo tre vittorie consecutive: che cosa è accaduto alla squadra dopo Macerata? «È vero che arriviamo da tre vittorie consecutive, ma è ancora più vero che sono quattro partite di fila in cui facciamo punti. Anche la gara di Macerata, vista in quest’ottica, ci ha lasciato qualcosa. Ora siamo in assetto e le cose sono migliorate: è venuto fuori il lavoro che questa squadra ha portato avanti con costanza per tutta la stagione. Dopo Macerata, inoltre, sono emersi i valori morali di tutte le persone che lavorano per questo obiettivo, dalle giocatrici allo staff, fino alla società. Invece di mollare o alzare bandiera bianca dopo una sconfitta pesante dal punto di vista morale, per come è maturata, abbiamo cercato di valorizzare tutto ciò che di positivo avevamo in casa. Abbiamo puntato sui nostri punti di forza, che da tempo sono abbastanza evidenti, e siamo ripartiti da lì. Le vittorie ci hanno avvicinato all’obiettivo, ma abbiamo ancora tre settimane in cui pedalare e pedalare forte. Continuiamo quindi il nostro percorso senza sosta». Di sicuro non mancheranno all’appuntamento i “nipoti”, che sostengono e incoraggiano le Zie romagnole seguendole anche a mille chilometri di distanza. Per questo match la Consolini Volley ha voluto coinvolgere tutto il movimento pallavolistico del territorio, invitando le società locali e offrendo l’ingresso gratuito ai tesserati FIPAV, con l’auspicio di un Palacervia caldo e partecipe.

PRECEDENTI: 8 (5 successi Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 3 successi Omag-Mt San Giovanni In Marignano)

EX: Serena Ortolani a Bartoccini Perugia nel 2020/2021



Guido Marangi (Viceallenatore Bartoccini-Mc Restauri Perugia)- « Affrontiamo una squadra che sta vivendo un ottimo momento di forma, viene da tre vittorie consecutive con le dirette concorrenti per la retrocessione e, in virtù di questo, ha riscritto profondamente la classifica. Sicuramente saranno affamate di punti, soprattutto davanti al loro pubblico. Noi arriviamo a questa sfida in un momento difficile, ma spero che le ragazze trovino le forze per mettere in campo quanto riescono a fare in allenamento e per combattere palla su palla, cosa che ovviamente richiede una partita di questo tipo ».

Igor Gorgonzola Novara - Numia Vero Volley Milano

In un Pala Igor sold-out da giorni, la Igor Volley di Lorenzo Bernardi si prepara alla supersfida con Milano, terzo atto stagionale (due i precedenti, uno in campionato e uno in Coppa Italia, entrambi appannaggio delle azzurre) di una sfida tra club ambiziosi e tra formazioni che vantano un ampio numero di "ex". Entrambe le squadre sono reduci dall'impegno infrasettimanale di Champions League, che ha promosso i due club ai Playoff pur con risultati opposti: le azzurre hanno avuto accesso al turno successivo grazie al successo per 3-0 sul Benfica mentre le lombarde sono state beffate all'ultimo respiro dall'Eczacibasi di Istanbul, che ha vinto in rimonta il tie-break dello scontro diretto alla Allianz Arena strappando il primato nel girone alle ragazze di Lavarini.

PRECEDENTI: 26 (16 successi Igor Gorgonzola Novara, 10 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Giulia Carraro a Vero Volley nel 2020/2021; Federica Squarcini a Vero Volley nel 2019/2020, 2020/2021; Vita Akimova a Igor Novara nel 2023/2024, 2024/2025; Francesca Bosio a Igor Novara nel 2015/2016, 2023/2024, 2024/2025; Anna Danesi a Igor Novara nel 2022/2023, 2023/2024; Paola Egonu a Igor Novara nel 2017/2018, 2018/2019; Eleonora Fersino a Igor Novara nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 - Allenatori: Stefano Lavarini a Igor Novara nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023

Lorenzo Bernardi (Allenatore Igor Gorgonzola Novara)- «Milano è una squadra in salute, verrà al Pala Igor per fare punti ma noi, a nostra volta, puntiamo a vincere e a ottenere un risultato da tre punti e abbiamo lavorato per questo. Credo che la squadra abbia avuto una grande reazione dopo la Coppa Italia con le due vittorie europee e la trasferta di Vallefoglia in cui siamo riusciti a mettere in campo una buona pallavolo. Ritengo che anche la vittoria sul Benfica sia stato un buon viatico, anche perché abbiamo avuto l'opportunità di fare delle rotazioni, poi alla fine è ovvio che il verdetto sarà dato dal campo ».

Vita Akimova (Numia Vero Volley Milano)- « È passato tanto tempo dall'ultima vittoria contro Novara. Domenica andrà in scena una partita molto importante per noi in termini di classifica, con una vittoria che ci farebbe guadagnare punti importanti in campionato e ci darebbe l'opportunità di acquisire fiducia e continuare il nostro momento positivo. Abbiamo lavorato duramente per preparare questa partita e siamo pronte a lottare su ogni pallone ».

Savino Del Bene Scandicci - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

Sfida di altissimo livello per la Savino Del Bene Volley, attesa da uno dei match più importanti della stagione. Domenica, al Pala BigMat di Firenze, le scandiccesi ospiteranno la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano, capolista del campionato, nel big match valido per la 23ª giornata di Serie A1 femminile. Fischio d’inizio fissato alle ore 17.00 per una gara che mette di fronte la prima e la seconda forza della classifica. Con quattro punti di ritardo dalle venete, la formazione di coach Gaspari cercherà di ridurre il gap dalla vetta, senza però perdere di vista la Numia Vero Volley Milano, terza in classifica e distante anch’essa quattro lunghezze dalle scandiccesi. Quello del Pala BigMat sarà il quarto confronto stagionale tra le due squadre, il secondo in campionato, con un bilancio di 2-1 a favore di Conegliano, vincente nella gara d’andata e nella finale di Coppa Italia, mentre la Savino Del Bene Volley si è imposta nella storica finale del Mondiale per Club.

PRECEDENTI: 37 (31 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, 6 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Marta Bechis a Imoco Volley Conegliano nel 2013/2014, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019; Isabelle Haak a Savino Del Bene Scandicci nel 2017/2018, 2018/2019; Marina Lubian a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Ting Zhu a Savino Del Bene Scandicci nel 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Marco Gaspari a Imoco Volley Conegliano nel 2012/2013, 2013/2014

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Un calendario che sappiamo tutti, ci porta a giocare ogni tre giorni. Veniamo dalle Finali di Coppa Italia e dalle partite in casa di Alba Blaj, Chieri e VakifBank. Ora arriva la sfida con Conegliano e sicuramente ci arriviamo allenati alle difficoltà. Al Pala BigMat affronteremo nuovamente la formazione veneta, dopo averla già incrociata in Finale di Coppa Italia. Dobbiamo recuperare le energie il prima possibile e giocare al massimo, come sempre ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Anche se giocheremo due test ravvicinati nella stessa città, le prossime due gare sono ben diverse una dall’altra. Quella contro Scandicci è una sfida dal sapore diverso: ci siamo già affrontati in grandi sfide in questa stagione in tre competizioni diverse, in palio c’è il primato in campionato, ma questa volta giocheremo in casa loro in un palasport che sarà caldissimo e che si preannuncia tutto esaurito. Sarà una bellissima partita tra due squadre che si meritano di essere nelle prime due posizioni in classifica per quello che hanno dimostrato. È stata una settimana di Champions League di grandi appuntamenti, la Savino del Bene è reduce da una grande prestazione in Turchia contro il Vakif, noi abbiamo resettato dopo la vittoria di mercoledì. Scandicci avrà di certo fame di avvicinarsi a noi in vista delle ultime tre giornate di campionato, ma è una partita che mette in palio più di tre punti, chi vincerà avrà dato una bella dimostrazione del suo valore a poche settimane dai play-off. Ringraziamo la società ci ha dato la possibilità di restare a Firenze per preparare entrambe le sfide al meglio, vogliamo rispondere giocando la miglior pallavolo possibile e cercando di portare a casa i 3 punti ».

Cbf Balducci Hr Macerata - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia

È il momento dell’atteso derby marchigiano per la CBF Balducci HR Macerata: le arancionere scendono in campo domenica 8 (ore 17) al Fontescodella per la sfida con la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, decima giornata di ritorno Serie A1 Tigotà. Un match fondamentale per le ragazze di coach Lionetti, che vanno a caccia di punti preziosi per provare ad agguantare l’obiettivo di stagione, la salvezza, a quattro giornate dal termine della Regular Season. Attualmente a quota 21 punti e al decimo posto in classifica, Bresciani e compagne vogliono ritrovare il successo di fronte ai propri tifosi per tornare a muovere la graduatoria e tenere a distanza le avversarie: impresa non facile contro la forte formazione pesarese, che occupa stabilmente il sesto posto con 34 punti ed è protagonista in Europa dove ha raggiunto la Semifinale di Challenge Cup, ma che cercherà di tornare alla vittoria in campionato dopo 3 ko consecutivi arrivati nei confronti con i top team. Per le arancionere sarà la penultima gara casalinga di Regular Season, si tornerà infatti in campo al Fontescodella già mercoledì 11 per la sfida con Novara (ore 20.30).

PRECEDENTI: 5 (2 successi Cbf Balducci Hr Macerata, 3 successi Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)

EX: Giulia Bresciani a Megabox Vallefoglia nel 2020/2021

Giorgia Caforio (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Affrontiamo di nuovo una squadra di livello e sappiamo che per questo per noi è un periodo complicato. L’obiettivo però è mettere in campo tutto quello che abbiamo e provare, anche contro un avversario così forte, a dare il massimo. Stiamo svolgendo allenamenti intensi e veniamo da una partita con Conegliano in cui abbiamo provato a spingere. Da lì portiamo con noi la consapevolezza che, dando tutto, possiamo ritagliarci uno spazio importante in questo finale di stagione. In questo momento il nostro focus è pensare partita dopo partita, senza guardare agli altri risultati. Si parte da Vallefoglia, poi ci saranno gli altri match: sappiamo che saranno sfide difficili, ma il nostro obiettivo è dare sempre il massimo. Alla fine tireremo le somme ».

Federica Carletti (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Dopo la bellissima vittoria su Gran Canaria, domenica ci aspetta Macerata. Dobbiamo rientrare subito con la testa perché per noi sono punti importanti per la classifica e per blindare il sesto posto. È una partita che conta tanto per noi. Siamo cariche e in scia positiva dopo la partita di Challenge Cup e la qualificazione alla semifinale che ci rende molto orgogliose ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 10ª GIORNATA DI RITORNO-

Sabato 7 febbraio 2026, ore 19.00

Bergamo - Wash4green Monviso Volley Arbitri: Santoro Angelo, Papadopol Veronica Mioara

Sabato 7 febbraio 2026, ore 21.00

Omag-Mt San Giovanni In Marignano - Bartoccini-Mc Restauri Perugia Arbitri: Giardini Massimiliano, Curto Giuseppe

Domenica 8 febbraio 2026, ore 16.00

Igor Gorgonzola Novara - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Puecher Andrea, Serafin Denis

Domenica 8 febbraio 2026, ore 17.00

Eurotek Laica Uyba - Il Bisonte Firenze Arbitri: Rossi Alessandro, Marconi Michele

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Honda Cuneo Granda Volley Arbitri: Armandola Cesare, Nava Stefano

Savino Del Bene Scandicci - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano Arbitri: Brunelli Michele, Zavater Marco

Cbf Balducci Hr Macerata - Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia Arbitri: Cesare Stefano, Caretti Stefano

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 60, Savino Del Bene Scandicci 56, Numia Vero Volley Milano 52, Reale Mutua Fenera Chieri '76 48, Igor Gorgonzola Novara 46, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 34, Eurotek Laica Uyba 27, Bergamo 25, Il Bisonte Firenze 24, Cbf Balducci Hr Macerata 21, Honda Cuneo Granda Volley 20, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 20, Wash4green Monviso Volley 17, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 12.