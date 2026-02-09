L'11a giornata apre domani con Firenze-Conegliano

Prima a scendere sul taraflex la capolista Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano che, dopo la convincente vittoria contro Scandicci, avrà il match-point per il successo della stagione regolare sempre al Pala BigMat ma contro Il Bisonte Firenze. La partita sarà in diretta VBTV dalle 19 di martedì 10 febbraio.

Mercoledì primo fischio d’inizio alle ore 19.30 con Honda Cuneo Granda Volley contro Bergamo, in diretta DAZN e VBTV. Da un lato le piemontesi, a +3 sul penultimo posto, dall’altro le orobiche, settime ma con un solo punto di margine sull’ottavo e il nono posto. Salvezza e Playoff saranno i temi principali anche nel confronto tra la Bartoccini Mc Restauri Perugia e l’Eurotek Laica Uyba, disponibile sempre sulle stesse piattaforme dalle 20. Per le umbre sarà l’ultima chiamata per evitare la retrocessione, per le bustocche un’occasione per rientrare tra le migliori otto dopo lo scivolone di domenica.

Dopo quattro successi consecutivi che hanno trasformato non solo la classifica ma l’intera stagione, l’Omag-MT San Giovanni in M.no si regala una trasferta da giocare con animo relativamente sereno sul campo della Numia Vero Volley Milano, in diretta dalla 20 su VBTV. Sempre in esclusiva sulla piattaforma streaming, ma dalle 20.30, trasferta ostica sul campo della Megabox Ond. Savio Vallefoglia per la Savino Del Bene Scandicci. All’andata fu secco 3-0 per le toscane ma nei Quarti di Coppa Italia fu battaglia vera fino al tie-break, che poi premiò ancora le ragazze di coach Gaspari. Parallelamente, l’Igor Gorgonzola Novara sarà impegnata sul campo della Cbf Balducci Hr Macerata, a +4 sul penultimo posto.

Infine, sempre alle 20.30 in diretta Rai Play e VBTV, una gara da non sbagliare per la Wash4Green Monviso Volley, che affronterà in uno dei derby piemontesi le cugine della Reale Mutua Fenera Chieri. Le pinelle, a -3 da Cuneo e -4 da Macerata, devono vincere per provare a rinforzare le speranza di salvezza ma, allo stesso tempo, le collinari sanno che per provare l’assalto al terzo posto di Milano non si può più sbagliare nulla. Uno scontro che si prevede accesissimo.

TUTTE LE SFIDE-

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Eurotek Laica Uyba

PRECEDENTI: 11 (1 successo Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 10 successi Eurotek Laica Uyba)

EX: Valentina Diouf a Bartoccini Perugia nel 2021/2022

Valentina Diouf (Eurotek Laica Uyba)- « Fa sempre bene tornare presto in campo dopo una sconfitta. A Perugia mi aspetto una reazione da parte nostra: sono sicura che possiamo fare molto di più rispetto a quanto fatto vedere contro Firenze, non tanto dal punto di vista pallavolistico, ma dal punto di vista dell'atteggiamento. Mi aspetto sempre grandi cose dalla UYBA perchè credo molto in noi ».

Wash4green Monviso Volley - Reale Mutua Fenera Chieri '76

Mercoledi 11 febbraio alle ore 20,30 si disputerà al Pala Bus Company il derby contro la Reale Mutua Fenera Chieri '76, 11^ giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A1 Tigotà. Per l'ultima gara casalinga della Regular Season, le pinelle scenderanno in campo contro una delle squadre più in forma del campionato per una gara dalla posta in palio sempre più importante per la permanenza in A1.PRECEDENTI: 7 (5 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 2 successi Wash4green Monviso Volley)

EX: Yasmina Akrari a Fenera Chieri '76 nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; Anna Gray a Pallavolo Pinerolo nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023; Anett Németh a Pallavolo Pinerolo nel

Silvia Bussoli (Wash4green Monviso Volley)- « Chieri è sicuramente una squadra ben organizzata e con grandi qualità tecniche. Sappiamo che la partita sarà molto difficile. Noi dobbiamo pensare a fare la nostra miglior gara e raccogliere tutto il possibile in ottica del nostro obiettivo che rimane la salvezza. È tosta perché il calendario non ci aiuta ma noi non molliamo e ci proveremo fino alla fine ».

Nicola Negro (Allenatore Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Quella con Cuneo non è stata la nostra migliore prestazione, siamo stati molto fallosi in situazioni dove non era necessario forzare e questo ci ha complicato un po' le cose anche se poi per fortuna abbiamo conquistato altri tre punti importanti. Mercoledì con Monviso ci aspetta una partita molto difficile, ci sono in palio tre punti pesantissimi sia per noi che stiamo lottando per le posizioni di vertice, sia per Monviso che ne ha bisogno per la salvezza. Ci aspetterà una partita tosta e dobbiamo prepararci molto bene, sia dal punto di vista mentale sia dal punto di vista tattico ».

Il Bisonte Firenze - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano

Secondo impegno in poco più di 48 ore per Il Bisonte Firenze, che domani alle 19 ospita al Pala BigMat la Prosecco DOC A.Carraro Imoco Conegliano per la ventiquattresima giornata della Serie A1 Tigotà. Dopo la fantastica vittoria di Busto Arsizio, che ha regalato alle bisontine la certezza matematica della salvezza, il sogno adesso è quello di mantenere almeno l’ottava posizione che varrebbe la qualificazione ai play off, ma il calendario degli ultimi tre turni è oggettivamente proibitivo: dopo il match di domani contro la capolista Conegliano - che è reduce dalla vittoria nello scontro diretto per il primo posto con la Savino Del Bene e che con una vittoria da tre punti si aggiudicherebbe matematicamente la regular season - ci saranno la trasferta di Bergamo e la partita casalinga contro Novara, ma Il Bisonte ora può giocare con la testa libera, senza particolari pressioni, e proverà a giocarsi tutte le sue carte per raggiungere un altro bellissimo traguardo.

PRECEDENTI: 32 (4 successi Il Bisonte Firenze, 28 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

EX: Nika Daalderop a Azzurra Volley Firenze nel 2018/2019, 2019/2020; Sarah Fahr a Azzurra Volley Firenze nel 2019/2020

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « La grandissima prestazione contro Busto ci ha consegnato la matematica salvezza, ma ci dà anche la possibilità di rimanere in zona play off, e quindi di avere ancora alla portata questo bellissimo obiettivo. Adesso però ci aspetta una partita molto impegnativa, contro la squadra in questo momento più forte al mondo: Conegliano ha un roster di altissimo livello, con tantissime campionesse che permettono a coach Santarelli di utilizzare molte rotazioni, per cui la preparazione è complicata e ci sono tante cose da studiare. Noi dovremo essere concentrate su noi stesse, dare il massimo in ogni fondamentale e mantenere alto il livello di attenzione nella nostra metà campo: dall’altra parte arriveranno colpi da fuoriclasse, ma noi dovremo essere brave a rimanere attaccate alla partita, cercando di metterle più in difficoltà possibile. Giocheremo con la testa libera, ma al tempo stesso daremo il 120%, perché è giusto entrare sempre in campo con l’idea di ottenere un risultato positivo».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « C’è consapevolezza di aver fatto qualcosa di molto positivo, aver battuto Scandicci così ci ha portato serenità e buon umore. La prestazione che abbiamo prodotto è sintomo che la squadra sta bene e che sta crescendo, stiamo percorrendo la strada giusta nel nostro lavoro e per questo c’è grande soddisfazione nel gruppo squadra. Siamo ancora nella Regular Season, dobbiamo affrontare la partita di domani con lo spirito giusto. Firenze è una buona squadra che arriva a questa partita forte di un bel risultato conquistato a Busto Arsizio, le faccio i complimenti per il traguardo centrato dopo una bella stagione. Non vorranno di certo fermarsi, a maggior ragione davanti al proprio pubblico: hanno la possibilità di entrare ai play-off e ogni punto può risultare decisivo per centrare un piazzamento o l’altro. Sono una squadra ben allenata, con dei terminali d’attacco forti, dobbiamo affrontare la gara nel miglior dei modi. Avere tante partite ravvicinate non deve rappresentare un alibi per noi, siamo abituati a vivere con questi ritmi e dopo mezza giornata di riposo torneremo in palestra più carichi di prima ».

Numia Vero Volley Milano - Omag-Mt San Giovanni In Marignano

Non si ferma la Numia Vero Volley Milano che, archiviata la sconfitta al tie-break con Novara, si prepara per affrontare l'undicesima giornata di Regular Season. Mercoledì 11 febbraio alle ore 20.00 all'Allianz Cloud di Milano andrà in scena la sfida contro la Omag-Mt San Giovanni In Marignano (diretta VBTV). Nella gara di andata la Numia si era imposta in tre set, ma la squadra capitanata dalla ex Serena Ortolani sta attraversando un ottimo momento di forma e sfrutterà l'entusiasmo accumulato nelle ultime quattro giornate per mettere in difficoltà le padrone di casa. L'obiettivo per le meneghine è quello di ritrovare la vittoria e i tre punti, fondamentali per consolidare il terzo posto in graduatoria e per accorciare sulla seconda della classe Scandicci, che dista tre lunghezze dalle rosablu. La partita contro San Giovanni In Marignano rappresenta dunque un'occasione importante per Milano che, priva di Lanier uscita nel corso del match contro Novara per una distorsione alla caviglia, proverà a ritrovare il suo ritmo di gioco andando a migliorare gli aspetti che sono mancati nelle ultime partite.

EX: Serena Ortolani a Vero Volley nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020

Benedetta Sartori (Numia Vero Volley Milano)- « Sarà una partita importante: arriviamo da due sconfitte al tie-break - una in Champions League e una in campionato - dove siamo riuscite a lottare con le avversarie senza però raggiungere il risultato sperato. Ritrovare un successo da tre punti sarà fondamentale per provare a scalare la classifica. Sicuramente San Giovanni In Marignano cercherà di metterci in difficoltà, ma sarà compito nostro rispondere nel migliore dei modi e cercare di mettere in campo i nostri punti di forza per vincere questa sfida ».

Massimo Bellano (Allenatore Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « Milano, che arriva da una sconfitta dopo una battaglia a Novara, parte con i favori del pronostico ma voi arrivate da quattro vittorie consecutive e una salvezza ormai vicinissima: quanto può aiutarvi affrontare questa sfida a testa libera sapendo di non avere nulla da perdere? “Sicuramente la partita contro Milano sarà una gara difficile e complicata, perché loro sono un’ottima squadra e le insidie dell’incontro sono sotto gli occhi di tutti. Noi arriviamo a questa sfida dopo una striscia importante: veniamo da quattro vittorie consecutive e da cinque partite di fila in cui abbiamo fatto punti, un risultato di grande rilievo per una squadra come la nostra. Tuttavia, l’obiettivo che dobbiamo ancora raggiungere richiede ulteriori sforzi ed energie, perché c’è ancora tanto lavoro da fare e il 21 febbraio è ancora lontano. Dobbiamo quindi affrontare una partita alla volta. A Milano arriveremo sicuramente da outsider e non da favoriti: questo è evidente. Cercheremo comunque di giocarci la partita mettendo in campo tutto quello che abbiamo ».

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Savino Del Bene Scandicci

Torna in campo col cuore più leggero la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia, forte del suo matematico sesto posto nella regular season e così nelle migliori condizioni di spirito per preparare le prossime partite. A tre giornate dalla fine e alla vigilia della Semifinale di Challenge Cup contro le ungheresi del Kaposvári, la squadra biancoverde ha davanti a sé il periodo decisivo della stagione, da vivere con il morale alto e la convinzione di essere sulla buona strada. La prossima partita è un altro ostacolo durissimo: domani, mercoledì 11 ottobre, alle 20.30 sarà al PalaMegabox la Savino Del Bene Scandicci, reduce domenica da una partita pazzesca punto a punto persa in casa con Conegliano. Quella Conegliano che le toscane hanno battuto nella finale del Campionato del mondo per club. Scandicci, abbandonate le velleità di sorpasso ai danni delle venete in chiave primo posto, ora deve difendere la seconda piazza dalla rimonta di MIlano, a -3, e quindi sarà a Pesaro per vincere. Il tutto, in vista dei play-off di Champions League contro la Igor Novara, in programma la prossima settimana.

PRECEDENTI: 12 (2 successi Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, 10 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Giulia Mancini a Megabox Vallefoglia nel 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Camilla Weitzel a Megabox Vallefoglia nel 2024/2025

Andrea Pistola (Allenatore Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)-« Affrontiamo una delle avversarie più forti di questo campionato, loro sono al secondo posto ma con Milano a pochi punti, quindi mi aspetto che verranno qui per fare una grande gara. Noi possiamo affrontarli con uno stato d’animo sicuramente migliore, visto che abbiamo dimostrato in Coppa Italia di poter giocare alla pari anche con loro. Avendo conquistato il sesto posto possiamo affrontare la partita a viso aperto giocandoci le nostre carte e continuando a divertirci. Penso che questa squadra stia appassionando il pubblico che la segue per l’impegno e l’entusiasmo con cui fa le cose. Sono molto orgoglioso di quanto abbiamo fatto sin qui ».

Marco Gaspari (Savino Del Bene Scandicci)- « Abbiamo il dovere di concentrarci sulle ultime gare della regular season. quindi prima di tutte su Vallefoglia, che è un avversario che soprattutto in casa loro dà fastidio a tutti. Noi quindi dobbiamo pensare solo a ritornare a giocare la nostra pallavolo. Alle ragazze dirò: ”Se giocate come avete fatto in queste ultime due settimane, penso che saremo contenti alla fine della partita ” ».

Honda Cuneo Granda Volley – Bergamo

Non c’è tempo di prendere fiato per la Honda Cuneo Granda Volley: dopo il derby contro Chieri si torna a casa per la sfida importante contro Volley Bergamo 1991. Si parte mercoledì 11 febbraio alle 19.30 al Palazzetto dello Sport di Cuneo, diretta su VBTV e Dazn. Le Gatte sono reduci dalla buona prestazione di Chieri, da cui comunque non hanno raccolto punti pesanti per la salvezza. Dall’altro lato della rete Bergamo arriva a Cuneo dopo la vittoria casalinga contro Monviso.

PRECEDENTI: 9 (4 successi Honda Cuneo Granda Volley, 5 successi Bergamo)

EX: Federica Ferrario a Honda Cuneo Granda Volley nel 2023/2024

Fabio Tisci (Allenatore Honda Cuneo Granda Volley)-« La partita contro Chieri ha mostrato un passo in avanti, soprattutto lato atteggiamento, rispetto alle ultime uscite. È vero che non abbiamo preso punti, ma la prestazione ci ha dato buoni segnali per questo finale di stagione. In particolare siamo riuscite a spingere forte fin dai primi punti e abbiamo trovato buone soluzione e percentuali in attacco. Ora con Bergamo sarà importante, ma non semplice, per questo motivo dobbiamo lavorare al massimo, nonostante il poco tempo a disposizione ».

Matteo Bertini (Allenatore Bergamo)- « La vittoria su Monviso è stata bella e importante. Possiamo giocare molto meglio, però siamo a un buon livello, complessivamente. La crescita in difesa ed al servizio, evidenziata anche contro Monviso, significa che siamo sulla strada giusta per affrontare il finale di stagione ».

Cbf Balducci Hr Macerata - Igor Gorgonzola Novara

Ultimo impegno casalingo di Regular Season di Serie A1 Tigotà per la CBF Balducci HR Macerata che scende in campo mercoledì 11 (ore 20.30) di nuovo al Fontescodella, per affrontare la Igor Gorgonzola Novara nell’undicesima e terzultima giornata del massimo campionato. Ultima uscita dunque della stagione regolare di fronte ai propri tifosi, prima di due trasferte consecutive, per le arancionere pronte ad affrontare un altro match complicato: di fronte ci sarà infatti uno dei top team del campionato, attualmente al quinto posto in classifica ma in piena lotta per la miglior posizione Playoff possibile e reduce dal prezioso successo al tie break su Milano. Le ragazze guidate da coach Lionetti, invece, cercano l’impresa per tornare alla vittoria dopo la sconfitta casalinga nel derby con Vallefoglia di domenica scorsa e trovare dei punti fondamentali per la corsa salvezza, che vede le maceratesi attualmente all’undicesimo posto a +4 sulla zona rossa.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Giulia Bresciani a Igor Novara nel 2022/2023

Valerio Lionetti (Allenatore Cbf Balducci Hr Macerata)- « Con Novara ci sarà ancora una sfida difficile che troviamo nel nostro percorso, con un calendario che ci propone nel finale di Regular Season impegni davvero complicati, ma in questa stagione sapevamo fin dall’inizio che la salvezza ce la saremmo giocata fino all’ultimo minuto. Quota ventuno punti ancora non garantisce la permanenza nel massimo campionato, quindi dovremo anche mercoledì sera, e nelle prossime gare, lottare con determinazione, cercando di raccogliere ogni punticino possibile, in ogni partita, per raggiungere il nostro obiettivo ».

Britt Herbots (Igor Gorgonzola Novara)- « Sappiamo che non sarà facile, in questa fase della stagione siamo tutti a caccia degli ultimi punti per raggiungere i rispettivi obiettivi e ogni partita è potenzialmente un pericolo. In questo momento siamo reduci da quattro vittorie consecutive, di cui l'ultima con Milano dopo una battaglia serratissima, e dunque con il morale sicuramente positivo e a Macerata dovremo entrare in campo fin da subito determinate e aggressive ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 11ª GIORNATA DI RITORNO-

Martedì: 10 febbraio 2026, ore 19.00

Il Bisonte Firenze - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano Arbitri: Cerra Alessandro, Ciaccio Giovanni

Mercoledì: 11 febbraio 2026, ore 19.30

Honda Cuneo Granda Volley – Bergamo Arbitri: Saltalippi Luca, Piana Rossella

Mercoledì: 11 febbraio 2026, ore 20.00

Bartoccini-Mc Restauri Perugia - Eurotek Laica Uyba Arbitri: Cavalieri Alessandro Pietro, Verrascina Antonella

Numia Vero Volley Milano - Omag-Mt San Giovanni In Marignano Arbitri: Gaetano Antonio, Canessa Maurizio

Mercoledì: 11 febbraio 2026, ore 20.30

Wash4green Monviso Volley - Reale Mutua Fenera Chieri '76 Arbitri: Brancati Rocco, Carcione Vincenzo

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Savino Del Bene Scandicci Arbitri: Salvati Serena, Luciani Ubaldo

Cbf Balducci Hr Macerata - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Zanussi Umberto, Jacobacci Sergio

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 63, Savino Del Bene Scandicci 56, Numia Vero Volley Milano 53, Reale Mutua Fenera Chieri '76 51, Igor Gorgonzola Novara 48, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 37, Bergamo 28, Il Bisonte Firenze 27, Eurotek Laica Uyba 27, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 23, Cbf Balducci Hr Macerata 21, Honda Cuneo Granda Volley 20, Wash4green Monviso Volley 17, Bartoccini-Mc Restauri Perugia 12.