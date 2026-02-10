Conegliano espugna Firenze e vince la Regular Season

La vittoria del Pala BigMat matura dopo un match, l’ennesimo, dominato dalle trevigiane, che non lasciano spazio alle toscane di esprimere la propria pallavolo in una gara durata poco più di un’ora con parziali 17-25, 16-25 e 18-25. Questo nonostante qualche cambio nel roster titolare, che però premia ancora una volta coach Daniele Santarelli: 17 punti per Adigwe, preziosa anche al servizio (2 ace) e a muro (4 blocks), 16 per l’MVP Sillah, precisa in ricezione (57% di efficienza) insieme alla collega Gabi, 13 punti a referto. Per coach Chiavegatti comunque una serata da non buttare in un percorso di crescita, in cui a brillare sono state soprattutto le due centrali Acciarri (8 punti) e Malesevic (7).

Coach Chiavegatti schiera la diagonale Morello-Bukilic, Knollema e Tanase sono le schiacciatrici, Acciarri e Malesevic sono le centrali, Valoppi è il libero.

Rotazioni per coach Daniele Santarelli, che all’interno di un calendario fittissimo di impegni sceglie un nuovo sestetto: Ewert gioca in regia, Adigwe è l’opposta, Gabi e Sillah sono le bande, Lubian e Munarini sono le centrali, De Gennaro è il libero.

Pantere compatte e attente in avvio, il servizio velenoso di Gabi e un errore di Firenze aprono all’1-5 iniziale. Adigwe comincia a carburare da posto 2 e dai 9 metri, suo il primo ace della gara che vale il 3-10; Lubian si iscrive al match, Malesevic è un ostacolo a muro e Sillah la imita per regalare il massimo vantaggio alle Pantere (8-16). Knollema è il martello delle padrone di casa, Munarini regala 8 set point a disposizione (6 punti e 2 muri per la centrale al termine), Adigwe capitalizza alla seconda occasione (17-25, Meme è dominante con 7 punti, 1 ace, 2 muri e l’80% degli attacchi a segno).

De Gennaro è regista aggiunta e offre a Sillah un bagher rovesciato pregiatissimo da attaccare, Adigwe porta la panchina avversaria a chiamare il primo time-out del secondo set (1-6). Ewert dà ritmo alla manovre offensive, Bukilic pone fine al parziale gialloblù di 5-0 (3-11), Daalderop rafforza la ricezione delle Pantere e Gabi scuote l’attacco (11-17). Sillah è esplosiva e tuona pure con la battuta (14-23, 15 punti e 1 muro per l’MVP di serata), Scognamillo contiene la ricezione armando set point dello 0-2 di Gabi (16-25, 13 punti con il 50% e 1 solo errore per la brasiliana).

È esaltante il primo scambio del terzo set che porta ad un altro punto di Gabi, Firenze lotta per rimanere dentro la partita (4-4). Zuccarelli trova 2 ace e le Pantere devono ricucire (10-8), con Munarini e Sillah Conegliano ritrova il vantaggio (12-14). Daalderop torna dare copertura, il diagonale di Adigwe è da applausi, mentre il suo ace sa di fuga definitiva dopo un parziale combattuto (14-20, opposta top scorer con 19 punti e 5 muri). Così sarà, è Sillah a sancire la vittoria definitiva (18-25).

I protagonisti-

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Quella di oggi era una partita che sapevamo sarebbe stata impegnativa, perché indipendentemente dalle rotazioni, loro hanno giocatrici estremamente insidiose. In alcuni momenti abbiamo tenuto l’intensità un po’ bassa, e questo non te lo puoi permettere contro squadre come Conegliano, perché altrimenti spingono sul gas e scappano via. Nel terzo set siamo stati più attaccati alla partita, grazie soprattutto all’ottimo lavoro fatto in difesa, e loro hanno dovuto tirare fuori delle grandi soluzioni per portarsela a casa: quando mettono i colpi da fuoriclasse c’è poco fa fare, ma noi adesso pensiamo alla prossima partita contro Bergamo, perché abbiamo ancora gli occhi sui play off ».

Merit Adigwe (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « È stata una bella partita, abbiamo giocato bene fin da subito. Sono contenta di come sia andata per me e per tutto il gruppo, ora possiamo staccare un po' dopo questo doppio impegno fiorentino. Abbiamo l'opportunità di riposare per tornare in palestra verso gli ultimi due impegni, è importante aver messo al sicuro la regular season, ora ci aspettano altri due impegni di campionato al Palaverde e vogliamo prepararci bene ».

Il tabellino-

IL BISONTE FIRENZE - PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO 0-3 (17-25 16-25 18-25) –

IL BISONTE FIRENZE: Tanase 6, Acciarri 8, Morello, Knollema 4, Malesevic 7, Bukilic 5, Valoppi (L), Zuccarelli 3, Villani 2, Agrifoglio 1, Lapini (L), Kacmaz, Colzi. All. Chiavegatti.

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Ewert, Braga Guimaraes 13, Munarini 7, Adigwe 17, Sillah 16, Lubian 5, De Gennaro (L), Chirichella (L), Scognamillo, Daalderop, Zhu, Wolosz, Fahr, Haak. All. Santarelli.

ARBITRI: Cerra, Ciaccio

Durata set: 21', 26', 26'; Tot: 73'.

MVP: Fatoumatta Sillah (Conegliano)

Spettatori: 1107.