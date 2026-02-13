Punti salvezza in palio nella penultima di regular season

Per uno scherzo del calendario e anche del destino, tutte e cinque le squadre coinvolte nella bagarre salvezza saranno chiamate a conquistare punti in trasferta per provare ad alleggerire il proprio percorso. Servirà una vera e propria impresa alle umbre, impegnate domenica alle ore 16 (diretta DAZN e VBTV) in casa della capolista Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, magari provando a rievocare l’unico successo in Serie A contro le trevigiane, nel dicembre 2019 con un clamoroso 3-2. Un’ora più tardi, Monviso, galvanizzata dal successo contro la Reale Mutua Fenera Chieri di mercoledì, sarà di scena in casa della Megabox Ond. Savio Vallefoglia (diretta Rai Play e VBTV), mentre le collinari saranno protagoniste del confronto con San Giovanni in Marignano (VBTV). In contemporanea, anche la partita di Macerata al Pala BigMat contro la Savino Del Bene Scandicci (VBTV) mentre, alle 18, derby piemontese per Cuneo, impegnata contro le cugine dell’Igor Gorgonzola Novara (DAZN e VBTV).

Le altre due partite del weekend saranno invece dedicate alla zona Playoff, in particolare alla lotta per l’ottavo posto, ultimo disponibile, che vede Il Bisonte Firenze e l’Eurotek Laica Uyba appaiate a quota 27 punti (toscane con un successo in più). Le bustocche ospiteranno nell’anticipo di San Valentino la Numia Vero Volley Milano (ore 20.30, Rai Play e VBTV), mentre le toscane viaggeranno domenica in Lombardia per sfidare Bergamo (ore 17, VBTV), settima a +4 sulle rivali.

TUTTE LE SFIDE-

Eurotek Laica Uyba - Numia Vero Volley Milano

Sabato sera la Eurotek Laica UYBA tornerà in campo alla e-work arena di Busto Arsizio per affrontare la Numia Vero Volley Milano, in una sfida che promette emozioni forti, spettacolo e un’atmosfera da grandi occasioni. L’arena di Viale Gabardi si preannuncia piena, calda e festosa, con oltre 3000 presenze già certe. Il messaggio per i tifosi è chiaro: dress code rosso. Un invito a colorare gli spalti e spingere le farfalle in una gara che, oltre al valore tecnico, porta con sé un significato speciale. Dall’altra parte della rete ci sarà una delle squadre più in forma del campionato, guidata dalle giocate e dalla potenza di Paola Egonu. Milano sta vivendo una stagione di altissimo livello, sia in Italia che in Europa. Nonostante l’infortunio che ha colpito Lanier, la formazione meneghina continua a macinare risultati e arriva a Busto Arsizio forte dei suoi 56 punti in classifica, ben 29 in più rispetto alle biancorosse, e reduce dal successo infrasettimanale contro San Giovanni in Marignano. Per la UYBA, la partita rappresenta una sfida complessa ma anche una grande opportunità. Dopo le sconfitte contro Firenze e Perugia, la squadra di Enrico Barbolini, coach fresco di riconferma per la prossima stagione, vuole rialzare la testa, ritrovare fiducia e dimostrare il proprio valore, al di là del piazzamento attuale e della corsa verso i play-off. Serviranno lucidità, coraggio e quella capacità di esaltarsi nei grandi appuntamenti che storicamente contraddistingue le farfalle. I riflettori saranno puntati anche su due volti ben noti al pubblico bustocco: Rebecca Piva e Benedetta Sartori, per la prima volta avversarie sul taraflex della e-work arena. L’appuntamento è fissato: ore 20.30.

PRECEDENTI: 30 (14 successi Eurotek Laica Uyba, 16 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Jennifer Boldini a Vero Volley nel 2021/2022; Alessia Gennari a Vero Volley nel 2021/2022; Josephine Obossa a Vero Volley nel 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023; Francesca Bosio a Uyba Busto Arsizio nel 2013/2014; Rebecca Piva a Uyba Busto Arsizio nel 2023/2024, 2024/2025; Benedetta Maria Sartori a Uyba Busto Arsizio nel 2023/2024, 2024/2025 - Allenatori: Stefano Lavarini a Uyba Busto Arsizio nel 2019/2020



Enrico Barbolini (Allenatore Eurotek Laica Uyba)- « Mi aspetto un grande spettacolo in un'arena che si preannuncia bella piena: per noi giocare in casa con il supporto del nostro pubblico è molto importante. L'avversario è chiaramente fortissimo, ma contro le grandi squadre abbiamo dimostrato di poter trovare stimoli importanti. Mi auguro che la UYBA scenda in campo con tutto l'entusiasmo di cui è capace ».

Juliette Gelin (Numia Vero Volley Milano)- « Siamo pronte per questa sfida perché sarà una partita molto importante per noi: giocare a Busto Arsizio non è mai facile e loro sono una squadra contro la quale bisogna mantenere alta l'attenzione, soprattutto perché anche loro vanno alla ricerca di punti fondamentali per chiudere la Regular Season al meglio. Non vediamo l'ora di scendere in campo ».

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Wash4green Monviso Volley.

Partita difficile quella della Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia in programma domenica prossima, 15 febbraio, alle 17 al PalaMegabox di Pesaro. L’avversario è la Wash4Green Monviso, penultima in classifica alla pari con la Honda Cuneo, che ospiterà le tigri nella partita successiva in un altro confronto dentro-fuori. Monviso ha clamorosamente battuto la fortissima Reale Mutua Fenera Chieri, che era terza, e si è rilanciata nella lotta per non retrocedere. La squadra di coach Nica arriverà a Pesaro determinatissima a giocarsi tutte le sue carte per restare in serie A1. Al momento, ha un netto vantaggio in termini di quoziente set su Cuneo, e quindi a tutt’oggi sarebbe salva. Ma nella zona calda sono ancora coinvolte la CBF Balducci Macerata, a +1, e persino la Omag-MT San Giovanni in Marignano, a +3 sulle due piemontesi. Periodo rovente per la Megabox, che vuole concludere al meglio la regular season onorando il proprio brillantissimo sesto posto, in attesa delle semifinali di Challenge Cup, in programma mercoledì 18 in trasferta e mercoledì 25 in casa contro le ungheresi del KHG Kaposvári NRC, e dell’avvio dei play-off domenica 1° marzo.

PRECEDENTI: 15 (8 successi Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, 7 successi Wash4green Monviso Volley)

EX: Federica Carletti a Pallavolo Pinerolo nel 2021/2022, 2022/2023; Adelina Ungureanu a Pallavolo Pinerolo nel 2022/2023, 2023/2024; Sofia D'Odorico a Megabox Vallefoglia nel 2022/2023 - Allenatori: Domenico Petruzzelli a Megabox Vallefoglia nel 2023/2024, 2024/2025

Sonia Candi (Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia)- « Siamo già di nuovo in palestra per preparare la partita con il Monviso, per noi queste ultime due di regular season sono partite importanti, vogliamo lavorare bene e fare punti anche in vista della partita di Challenge Cup di mercoledì prossimo ».

Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Omag-Mt San Giovanni In Marignano

Lasciarsi immediatamente alle spalle la brutta prestazione nel derby con Monviso e riprendere le fila di una stagione fin qui straordinaria in cui il meglio può ancora venire. Questi gli imperativi in casa Reale Mutua Fenera Chieri ’76 in vista del penultimo impegno della regular season della Serie A1 Tigotà che domenica 15 febbraio (ore 17) porterà al PalaFenera l’Omag-Mt San Giovanni In Marignano. Entrambe le squadre arrivano a questo appuntamento dopo una sconfitta esterna per 3-1 nel turno infrasettimanale dell’11 febbraio. Le romagnole hanno interrotto a Milano un filotto di quattro vittorie consecutive che le ha fatte risalire al decimo posto in classifica, quasi salve e ancora in corsa per un posto nei play-off. I tre punti in palio fanno però gola anche alle biancoblù che nelle ultime due giornate cercheranno di ottenere il massimo per arrivare nella miglior condizione e posizione possibile alla post season. Nella gara d’andata a Cervia, primo confronto in A1 fra i due club, le chieresi hanno vinto 0-3 portando a quattro i successi negli otto precedenti con San Giovanni In Marignano.

PRECEDENTI: 8 (4 successi Reale Mutua Fenera Chieri '76, 4 successi Omag-Mt San Giovanni In Marignano)

EX: Anna Gray a San Giovanni In Marignano nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020; Anna Piovesan a Fenera Chieri '76 nel 2021/2022 - Allenatori: Emanuele Aime a Fenera Chieri '76 nel 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022



Nicola Negro (Allenatore Reale Mutua Fenera Chieri '76)- « Mercoledì con Monviso siamo stati probabilmente la più brutta Chieri della stagione, in un momento in cui non dovevamo mancare il nostro obiettivo che era cercare di arrivare nelle prime quattro. Purtroppo questo risultato vanifica lo sforzo di avere in corso questo quarto posto. Adesso concentriamoci sulla prossima partita, che è una partita molto difficile. San Giovanni in Marignano nel giorno di ritorno ha realizzato 16 punti, è una squadra in grande crescita che nelle ultime partite ha giocato molto bene e sta mostrando una buonissima pallavolo. Penso sarà un’altra partita molto difficile per noi. Loro sono ancora in corsa per i play-off, quindi verranno anche a Chieri a cercare punti importanti. Dobbiamo cercare di resettare immediatamente la brutta prova di mercoledì e concentrarci su questa partita ».

Massimo Bellano (Allenatore Omag-Mt San Giovanni In Marignano)- « Mi aspetto una partita difficile. È vero che loro mercoledì partivano favoriti, ma questo campionato sta dimostrando che c’è grande equilibrio e risultati di questo tipo possono capitare. Siamo in un momento della stagione in cui tutte le squadre si giocano qualcosa e l’aspetto emotivo conta molto. Le valutazioni su quella partita spettano a chi l’ha giocata, quindi non entro nel merito. Chieri resta una squadra di grande valore e giocheremo in un ambiente caldo, però quello che stiamo facendo in questo periodo ci dice che possiamo andare lì per giocarcela e provare a fare risultato ».

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Bartoccini-Mc Restauri Perugia

Ultimi test verso i play-off Scudetto per la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano che, già certa del primo posto in classifica nella Serie A1 Tigotà, affronta al Palaverde la Bartoccini-Mc Restauri per la penultima giornata di Regular Season, la 12a del girone di ritorno (fischio d’inizio ore 16). Le Pantere vengono da un ottimo momento di forma: 14 vittorie di fila tra tutte le competizioni, le ultime 10 con il punteggio di 3-0, in campionato le gialloblù contano 66 punti con 23 vittorie in 24 giornate. Le umbre, invece, dopo la vittoria interna contro Busto Arsizio di mercoledì, cercano a tutti i costi i 3 punti per rimanere nei giochi salvezza. Squadra al completo per coach Santarelli.

PRECEDENTI: 10 (1 successo Bartoccini-Mc Restauri Perugia, 9 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

EX: Giulia Gennari a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022



Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « La sfida di domenica avrà un sapore strano: Perugia verrà al Palaverde per vendere cara la pelle per cercare a tutti i costi punti che la tengano viva nella lotta salvezza, ipotesi che visti i punti di distacco in classifica dalla terzultima non appare semplice dal loro punto di vista. Ci proveranno fino alla fine ed è giusto che sia così. Ma la legge dello sport e il nostro dovere ci impongono di fare una partita seria nonostante la Regular Season già acquisita a due giornate dal termine, giochiamo in casa e vogliamo confermare il nostro buon momento di forma. Veniamo da 10 successi consecutivi per 3-0, significa che la squadra - nonostante avversari, problemi fisici e turnover pianificato - sta proseguendo sulla strada giusta. Mi fa molto piacere notare questa crescita continua, stiamo proseguendo in maniera spedita il nostro cammino; ma non dobbiamo fermarci, mi aspetto una bella prova anche contro una Perugia che ha un bisogno estremo di fare punti. Giocare le ultime due gare di campionato in casa prima dei play-off è perfetto dopo una doppia trasferta toscana in cui abbiamo ottenuto il massimo della posta in palio, rimanere a Conegliano ci consente di rimanere a lavorare in palestra al Palaverde per poterci avviare verso i play-off assieme al supporto del nostro pubblico ».

Bergamo - Il Bisonte Firenze

Si torna in campo a Treviglio con la sfida Bergamo e Il Bisonte Firenze, in programma domenica 15 febbraio dalle 17: 00. Una gara che mette in palio punti pesanti per la classifica e che promette spettacolo ed equilibrio. Bergamo arriva all’appuntamento forte del sostegno del proprio pubblico e con l’obiettivo di consolidare il percorso di crescita mostrato nelle ultime settimane. La formazione orobica punta sull’intensità al servizio e sulla solidità del muro-difesa per mettere pressione alle avversarie fin dalle prime battute. Il Bisonte Firenze, dal canto suo, si presenta con grande determinazione e con la volontà di dare continuità ai propri risultati. La squadra toscana farà leva sulla qualità del gioco in posto quattro e su una distribuzione offensiva varia, elementi che rappresentano da sempre uno dei punti di forza del suo sistema. Sarà fondamentale l’approccio mentale: partire forte potrebbe indirizzare l’inerzia della gara. Attenzione particolare ai fondamentali di ricezione e contrattacco, che potrebbero fare la differenza nei momenti decisivi dei set. Appuntamento alle 17 di domenica 15 febbraio per il fischio d’inizio degli arbitri Andrea Pozzato e Michele Brunelli.

PRECEDENTI: 9 (5 successi Il Bisonte Firenze, 4 successi Bergamo)

EX: Ailama Cese Montalvo a Azzurra Volley Firenze nel 2023/2024; Kendall Kipp a Azzurra Volley Firenze nel 2023/2024; Denise Meli a Azzurra Volley Firenze nel 2019/2020 - Allenatori: Marcello Cervellin a Azzurra Volley Firenze nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Alessia Bolzonetti (Bergamo)- « Ci aspetta una partita impegnativa contro una squadra organizzata e fisica. Dovremo essere lucide e aggressive fin dall’inizio. Sappiamo che sarà difficile, ma vogliamo esprimere il nostro gioco con coraggio e continuità ».

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Ci aspetta una partita sicuramente importante in chiave play off, contro una squadra molto combattiva, come dimostrano i nove tie break da loro giocati in questo campionato. Bergamo sfrutta molto i suoi centrali con un gioco rapido, ma ha anche attaccanti laterali capaci di dare fastidio sulla palla alta: noi dovremo come sempre spingere tanto fin dalla battuta, ma anche lavorare bene in ricezione, perché pure loro battono forte. In generale, sarà fondamentale riproporre in campo quanto fatto contro Busto, a partire dall’ordine, soprattutto negli scambi lunghi, e dalla capacità di trovare soluzioni nelle situazioni difficili: dovremo lottare su ogni pallone, non sarà una partita facile, ma l’obiettivo sarà cercare un risultato positivo per continuare a inseguire la qualificazione ai play off ».

Savino Del Bene Scandicci - Cbf Balducci Hr Macerata

Dopo il convincente successo per 3-0 conquistato mercoledì 11 febbraio sul campo della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia nel turno infrasettimanale, la Savino Del Bene Volley si prepara a tornare tra le mura amiche di Palazzo Wanny per l’ultima gara casalinga della sua regular season, un appuntamento che può valere il definitivo sigillo sul secondo posto in classifica. La formazione scandiccese affronterà domenica 15 febbraio alle ore 17.00 la CBF Balducci HR Macerata, undicesima forza del campionato, nella sfida valida per la 25ª giornata di Serie A1 Tigotà. Un match fondamentale, in cui sarà necessario conquistare l’intera posta in palio per blindare matematicamente il secondo posto alle spalle della capolista Conegliano e garantirsi la possibilità di gestire al meglio le energie nell’ultima fase della regular season, così da arrivare nelle migliori condizioni ai play off.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Savino Del Bene Scandicci)

EX: Giulia Mancini a Helvia Recina Volley Macerata nel 2020/2021



Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Sarà una gara in cui dovremo cercare di replicare la partita con Vallefoglia: molto lucida, incisiva in battuta, senza cercare sempre di chiudere il punto alla prima occasione. Non siamo in un periodo in cui il nostro fisico ci consente di esagerare. Dobbiamo gestire alcune atlete che hanno delle problematiche, alcune minime, altre più importanti, quindi è fondamentale in questo momento approcciare la gara di domenica con molta serenità e molta lucidità. È una sfida che potrebbe consentirci, finalmente, di programmare la settimana in modo diverso, dopo tanto tempo. Alle nostre spalle c’è Milano che continua a correre, ma anche noi stiamo tenendo il passo. È chiaro che, conquistando il risultato pieno contro Macerata, blinderemmo il secondo posto con una giornata d’anticipo: un traguardo davvero significativo in un campionato così difficile. Per questo la nostra attenzione deve essere rivolta esclusivamente alla partita di Macerata, poi penseremo al resto ».

Valerio Lionetti (Allenatore Cbf Balducci Hr Macerata)- « Scandicci è la formazione campione del mondo in carica: parliamo di una squadra con un roster di altissimo livello, capace di gestire la partita in ogni momento e con soluzioni diverse nell’arco del match. Proprio per questo, gare come queste vanno affrontate con personalità e spavalderia, con la consapevolezza di ciò che possiamo fare e senza timori. Dovremo essere coraggiosi, esprimerci al meglio e provare a mettere in campo tutto quello che abbiamo ».

Igor Gorgonzola Novara - Honda Cuneo Granda Volley

Ultimo impegno casalingo di regular season per la Igor Volley di Lorenzo Bernardi, che ospita Cuneo alle 18 di domenica (diretta DAZN e Volleyball World TV) per una sfida che mette in palio punti preziosissimi per entrambe le formazioni. Per le azzurre, che dovranno fare ancora a meno di Taylor Mims, Indy Baijens e Giulia Leonardi, il match segna l'inizio di un nuovo tour de force che le vedrà in campo quattro volte in appena 11 giorni tra campionato e Champions League. Tre le ex della sfida: Noemi Signorile da parte cuneese (alla Igor nel biennio 2014-2016), Carlotta Cambi e Federica Squarcini (entrambe un anno in biancorosso) tra le fila novaresi.

PRECEDENTI: 20 (4 successi Honda Cuneo Granda Volley, 16 successi Igor Gorgonzola Novara)

EX: Carlotta Cambi a Honda Cuneo Granda Volley nel 2019/2020; Federica Squarcini a Honda Cuneo Granda Volley nel 2021/2022; Noemi Signorile a Igor Novara nel 2014/2015, 2015/2016



Carlotta Cambi (Igor Gorgonzola Novara)- « I risultati dell'ultimo turno hanno fatto sì che questa partita metta in palio davvero molto: per noi la possibilità di difendere il quarto posto, che vogliamo tenerci stretto per avere un piccolo vantaggio di partenza in fase di playoff; per Cuneo, la necessità di uscire dalla zona pericolosa dopo una stagione vissuta sempre in maniera tranquilla. Entrambe le squadre si giocano tanto e questo rende la partita assolutamente delicata e per nulla scontata, come potrebbe apparire sulla carta. Dovremo sfruttare l'entusiasmo delle cinque vittorie consecutive e la possibilità di giocare davanti al nostro pubblico per inseguire un altro risultato positivo ».

Fabio Tisci (Honda Cuneo Granda Volley)- « C'è sicuramente rammarico e dispiacere per le ultime uscite, ma non è finita. Abbiamo ancora due partite e lotteremo fino alla fine del campionato, visto che è ancora tutto aperto ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 12ª GIORNATA DI RITORNO

Sabato 14 febbraio 2026, ore 20.30

Eurotek Laica Uyba - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Caretti Stefano, Armandola Cesare

Domenica 15 febbraio 2026, ore 16.00

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Bartoccini-Mc Restauri Perugia Arbitri: Marigliano Antonio Giovanni, Simbari Armando

Domenica 15 febbraio 2026, ore 17.00

Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia - Wash4green Monviso Volley Arbitri: Vagni Ilaria, Angelucci Claudia



Reale Mutua Fenera Chieri '76 - Omag-Mt San Giovanni In Marignano Arbitri: Verrascina Antonella, Mazzarà Antonio

Bergamo - Il Bisonte Firenze Arbitri: Pozzato Andrea, Brunelli Michele

Savino Del Bene Scandicci - Cbf Balducci Hr Macerata Arbitri: Brancati Rocco, Clemente Andrea

Domenica 15 febbraio 2026, ore 18.00

Igor Gorgonzola Novara - Honda Cuneo Granda Volley Arbitri: Canessa Maurizio, Giglio Anthony

LA CLASSIFICA-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano 66, Savino Del Bene Scandicci 59, Numia Vero Volley Milano 56, Igor Gorgonzola Novara 51, Reale Mutua Fenera Chieri '76 51, Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia 37, Bergamo 31, Il Bisonte Firenze 27, Eurotek Laica Uyba 27, Omag-Mt San Giovanni In Marignano 23, Cbf Balducci Hr Macerata 21, Wash4green Monviso Volley 20, Honda Cuneo Granda Volley 20, Bartoccini-Mc Restauri Perugi