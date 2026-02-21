Il cuore oltre l'ostacolo: Monviso si gioca tutto

L’ultima curva prima del traguardo. L’ultima salita prima del verdetto. La 13ª e ultima giornata di Serie A1 Femminile si gioca questa sera tutta in contemporanea, alle 20.30 e vale un'intera stagione. In fondo alla classifica è una corsa a quattro per tre posti: San Giovanni in Marignano a 23 punti attende la Uyba, Cuneo a 22 punti ospita Vallefoglia, Monviso e Macerata appaiate a 21 affrontano rispettivamente in trasferta Conegliano e Bergamo. Pe