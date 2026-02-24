Champions League: Scandicci a caccia della rimonta contro Novara

FIRENZE -Tanta attesa in vista del ritorno del derby italiano valido per i Playoff di CEV Champions League tra la Savino Del Bene Scandicci e l’Igor Gorgonzola Novara. Il confronto, che garantirà la qualificazione ai quarti di finale della competizione, è in programma domani, mercoledì 25 febbraio alle ore 18 in diretta Sky Sport, NOW e DAZN. All’andata, le zanzare di coach Bernardi si sono imposte con il punteggio di 3-1 sulle toscane, vincendo il primo confronto stagionale in gare ufficiali. L’Igor ha proseguito la settimana con un successo al Pala BigMat, teatro della sfida di domani, contro Firenze, mentre Scandicci ha ceduto i tre punti a Milano in una gara senza interessi di classifica. Se alle piemontesi basterà vincere con qualsiasi risultato o arrendersi al tie-break per festeggiare la qualificazione, per le ragazze di coach Gaspari sarà necessario vincere da tre punti e poi giocarsi il tutto per tutto al decisivo Golden Set. Chi delle due passerà il turno sfiderà nell’ultimo appuntamento prima delle Final Four del 2-3 maggio le turche del Fenerbahce.

Le parole del tecnico di Scandicci Marco Gaspari

« Sappiamo che il passaggio del turno è vincolato a un risultato difficile, ovvero una vittoria da tre punti e la conquista del Golden Set, ma di sicuro non dobbiamo ragionare sul lungo periodo, bensì un set alla volta. Come ho sempre detto, Novara è un avversario che ha qualità e individualità incredibili. Nella gara d’andata ha disputato una partita estremamente efficace in attacco, accompagnata da una grandissima prova in ricezione. Sappiamo che per giocare contro il loro sistema dobbiamo fare di più, soprattutto in battuta e in difesa, perché se non riusciamo a spostare Cambi dal centro rete, diventa davvero difficile affrontarle: lo hanno dimostrato in questi anni. Da parte nostra vogliamo senza dubbio provare a ribaltare il risultato e sappiamo che, per farlo, servirà una partita estremamente aggressiva in battuta e soprattutto una grande volontà difensiva. Dobbiamo giocarcela punto su punto, provando a ribaltarla anche con l’ausilio del nostro pubblico, che spero mercoledì ci dia una mano ».

Le parole della regista di Novara Carlotta Cambi

« A Novara abbiamo disputato una grandissima prestazione ma dobbiamo assolutamente azzerare quanto avvenuto, perché alla prova dei fatti non abbiamo ancora conquistato niente e il passaggio del turno è ancora tutto da giocare. Dovremo scendere in campo con lo stesso atteggiamento e la stessa aggressività della prima sfida per ripeterci, consapevoli che sarà durissima ma anche che siamo pronte a mettere in campo tutto quello che abbiamo ».

CHAMPIONS LEAGUE-GARA DI RITORNO PLAY OFF-

Mercoledì 25 febbraio ore 18.00

Savino Del Bene Scandicci-Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Yovcgev (Ung), Puecher (Ita) Andata: Igor Gorgonzola Novara-Savino Del Bene Scandicci 3-1 (25-22, 25-21, 22-25, 25-23)