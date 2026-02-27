Partono i Play Off Challenge che regalano un posto in Europa

ROMA-Oltre ai Play Off scudetto prenderanno il via, sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, i Play Off Challenge che vedranno la partecipazione delle squadre escluse dai Play Off scudetto e quelle che usciranno dai quarti di finale. Le squadre saranno suddivise in due Girone in base ai piazzamenti in Regular Season. Il torneo assegnerà un posto nella competizione europea Challenge Cup della prossima stagione