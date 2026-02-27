Partono i Play Off Challenge che regalano un posto in Europa

ROMA-Oltre ai Play Off scudetto prenderanno il via, sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo, i Play Off Challenge che vedranno la partecipazione delle squadre escluse dai Play Off scudetto e quelle che usciranno dai quarti di finale. Le squadre saranno suddivise in due Girone in base ai piazzamenti in Regular Season. Il torneo assegnerà un posto nella competizione europea Challenge Cup della prossima stagione
La formula 2025-26 dei Playoff Challenge prevede la creazione di due gironi, così suddivisi:
Girone A
1^ Miglior uscente dai Quarti Playoff
4^ Miglior uscente dai Quarti Playoff
9^ Classificata in Regular Season – Il Bisonte Firenze
12^ Classificata in Regular Season – Cbf Balducci Hr Macerata
Girone B
2^ Miglior uscente dai Quarti Playoff
3^ Miglior uscente dai Quarti Playoff
10^ Classificata in Regular Season – Honda Cuneo Granda Volley
11^ Classificata in Regular Season – Omag-MT San Giovanni in Marignano
Le due partite-
Girone A-
Sabato 28 febbraio 2026, ore 18.00
Il Bisonte Firenze - Cbf Balducci Hr Macerata
Girone B-
Domenica 1 marzo 2026 ore 17.00
Honda Cuneo Granda Volley - Omag-Mt San Giovanni In M.No