Playoff Challenge: Cuneo all'esordio supera la Omag

CUNEO-Terza vittoria di fila per la Honda Cuneo Granda Volley che ha iniziato i Playoff Challenge così come ha finito la regular season. La squadra di Tisci ha superato in quattro set la Omag-Mt San Giovanni in Marignano davanti al pubblico del Palazzetto dello Sport di Cuneo finisce 3-1 (25-18 23-25 25-23 25-19) .