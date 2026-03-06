Playoff Challenge: nel weekend due partite della 4a giornata

ROMA- Nel weekend andranno in scena due partite dei Play Off Challenge, il torneo che regalerà un posto nella Challenge Cup della prossima stagione.
Gli incontri in programma saranno validi per la quarta giornata, prevista domenica 5 aprile ma anticipata per le squadre già attive nei Playoff Challenge. Le quattro formazioni appena uscite dai Quarti dei Playoff Scudetto, Reale Mutua Fenera Chieri e Eurotek Laica Uyba per quanto riguarda il Girone A, e Megabox Ond. Savio Vallefoglia e Bergamo per il Girone B, disputeranno regolarmente le loro partite nel fine settimana pasquale.
Sabato 7 marzo alle ore 18, la Cbf Balducci Hr Macerata e Il Bisonte Firenze si ritroveranno dopo una settimana, questa volta al Fontescodella della provincia marchigiana. Dopo due set a senso unico, le arancionere hanno dovuto sudare per chiudere il primo incontro in tre set, superando le toscane al fotofinish 30-32. Più combattuta la prima giornata tra l’Omag-MT San Giovanni in M.no e l’Honda Cuneo Granda Volley, che si sfideranno nuovamente domenica 8 marzo alle ore 17 nel palazzetto di Cervia. La scorsa domenica, i tanti errori romagnoli e la grande giornata di Diop e Pucelj consegnarono il successo alle piemontesi.
LE DUE PARTITE-
Cbf Balducci Hr Macerata - Il Bisonte Firenze
Arrivano al Fontescodella i Playoff Challenge della Serie A1 Tigotà: esordio casalingo nel torneo che assegna un posto nella coppa europea Challenge Cup per la CBF Balducci HR, che sabato 7 marzo (ore 18) affronta Il Bisonte Firenze nell’anticipo della quarta giornata del Girone A. A sette giorni esatti di distanza dalla prima gara dei Playoff Challenge, che ha visto le arancionere espugnare Firenze, torna la sfida con le toscane stavolta a Macerata, con l’obiettivo per le ragazze di coach Lionetti di bissare il successo e festeggiare di fronte al proprio pubblico la salvezza conquistata, nella prima occasione in casa dopo il termine della Regular Season. Definite intanto le due squadre che entrano a far parte del Girone A dei Playoff Challenge dopo l'eliminazione dai Quarti di finale di Playoff scudetto: si tratta della Reale Mutua Fenera Chieri '76 e dell'Eurotek Laica UYBA.
PRECEDENTI: 5 (4 successi Il Bisonte Firenze, 1 successo Cbf Balducci Hr Macerata)
EX: Nessuno
Luca Martinelli (II Allenatore Cbf Balducci Hr Macerata)- « Quella di sabato sarà la prima partita casalinga di questi Playoff Challenge e vogliamo mettere in campo una bella prestazione davanti al nostro pubblico. Sarà anche un’occasione per festeggiare insieme ai tifosi la salvezza conquistata a Bergamo, anche se già nell’ultima gara della Regular Season ci avevano seguito in tantissimi e per questo li ringraziamo. Vogliamo dare continuità alla prestazione offerta a Firenze una settimana fa, sia dal punto di vista del gioco sia, speriamo, del risultato. In questo periodo stiamo lavorando su alcuni obiettivi tecnici individuali: alcune giocatrici stanno cercando di migliorare aspetti specifici del loro gioco, mentre altre stanno recuperando qualche acciacco accumulato nel corso della stagione. Cercheremo di dare spazio a tutte le ragazze, perché tutte hanno fatto un grande percorso durante l’anno e crediamo sia giusto premiarle con minuti in campo e con la possibilità di fare esperienza. Allo stesso tempo, però, vogliamo rimanere competitivi: teniamo molto a questo finale di stagione ».
Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Ritroviamo dopo una settimana Macerata, ed è una partita che dobbiamo affrontare con tanta voglia di riscatto rispetto alla prova non troppo brillante di sabato scorso: i carichi della stagione si stanno facendo sentire, qualche acciacco è venuto fuori, però questa settimana abbiamo lavorato bene e quindi siamo pronti per provare a fare risultato al Fontescodella. Sabato loro sono state molto aggressive in attacco, con buone variazioni di colpi, quindi domani dovremo essere brave a mettere subito pressione con la battuta, che è stata una delle nostre armi più importanti nel corso della stagione ma che ci è mancata una settimana fa, ponendoci nelle condizioni migliori a muro difesa per poi variare i colpi e mettere in difficoltà il loro sistema ».
Eurotek Laica Uyba - Reale Mutua Fenera Chieri
PRECEDENTI: 19 (11 successi Reale Mutua Fenera Chieri, 8 successi Eurotek Laica Uyba)EX: Alice Degradi a Uyba Busto Arsizio nel 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2022/2023; Laura Kunzler a Uyba Busto Arsizio nel 2024/2025; Ilaria Spirito a Uyba Busto Arsizio nel 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014, 2016/2017, 2017/2018
PROGRAMMA E ARBITRI DELLE DUE GARE DEI PLAY OFF CHALLENGE GIRONE A-
Sabato 7 marzo 2026, ore 18.00
Cbf Balducci Hr Macerata - Il Bisonte Firenze Arbitri: Cruccolini Beatrice, Salvati Serena
Domenica 5 aprile 2026, ore 17.00
Eurotek Laica Uyba - Reale Mutua Fenera Chieri
LA CLASSIFICA-
Cbf Balducci Hr Macerata 3, Eurotek Laica Uyba 0, Reale Mutua Fenera Chieri '76 0, Il Bisonte Firenze 0.