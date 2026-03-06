Playoff Challenge: nel weekend due partite della 4a giornata

Gli incontri in programma saranno validi per la quarta giornata, prevista domenica 5 aprile ma anticipata per le squadre già attive nei Playoff Challenge. Le quattro formazioni appena uscite dai Quarti dei Playoff Scudetto, Reale Mutua Fenera Chieri e Eurotek Laica Uyba per quanto riguarda il Girone A, e Megabox Ond. Savio Vallefoglia e Bergamo per il Girone B, disputeranno regolarmente le loro partite nel fine settimana pasquale.

Sabato 7 marzo alle ore 18, la Cbf Balducci Hr Macerata e Il Bisonte Firenze si ritroveranno dopo una settimana, questa volta al Fontescodella della provincia marchigiana. Dopo due set a senso unico, le arancionere hanno dovuto sudare per chiudere il primo incontro in tre set, superando le toscane al fotofinish 30-32. Più combattuta la prima giornata tra l’Omag-MT San Giovanni in M.no e l’Honda Cuneo Granda Volley, che si sfideranno nuovamente domenica 8 marzo alle ore 17 nel palazzetto di Cervia. La scorsa domenica, i tanti errori romagnoli e la grande giornata di Diop e Pucelj consegnarono il successo alle piemontesi.

LE DUE PARTITE-

Cbf Balducci Hr Macerata - Il Bisonte Firenze

Arrivano al Fontescodella i Playoff Challenge della Serie A1 Tigotà: esordio casalingo nel torneo che assegna un posto nella coppa europea Challenge Cup per la CBF Balducci HR, che sabato 7 marzo (ore 18) affronta Il Bisonte Firenze nell’anticipo della quarta giornata del Girone A. A sette giorni esatti di distanza dalla prima gara dei Playoff Challenge, che ha visto le arancionere espugnare Firenze, torna la sfida con le toscane stavolta a Macerata, con l’obiettivo per le ragazze di coach Lionetti di bissare il successo e festeggiare di fronte al proprio pubblico la salvezza conquistata, nella prima occasione in casa dopo il termine della Regular Season. Definite intanto le due squadre che entrano a far parte del Girone A dei Playoff Challenge dopo l'eliminazione dai Quarti di finale di Playoff scudetto: si tratta della Reale Mutua Fenera Chieri '76 e dell'Eurotek Laica UYBA.

PRECEDENTI: 5 (4 successi Il Bisonte Firenze, 1 successo Cbf Balducci Hr Macerata)

EX: Nessuno

Luca Martinelli (II Allenatore Cbf Balducci Hr Macerata)- « Quella di sabato sarà la prima partita casalinga di questi Playoff Challenge e vogliamo mettere in campo una bella prestazione davanti al nostro pubblico. Sarà anche un’occasione per festeggiare insieme ai tifosi la salvezza conquistata a Bergamo, anche se già nell’ultima gara della Regular Season ci avevano seguito in tantissimi e per questo li ringraziamo. Vogliamo dare continuità alla prestazione offerta a Firenze una settimana fa, sia dal punto di vista del gioco sia, speriamo, del risultato. In questo periodo stiamo lavorando su alcuni obiettivi tecnici individuali: alcune giocatrici stanno cercando di migliorare aspetti specifici del loro gioco, mentre altre stanno recuperando qualche acciacco accumulato nel corso della stagione. Cercheremo di dare spazio a tutte le ragazze, perché tutte hanno fatto un grande percorso durante l’anno e crediamo sia giusto premiarle con minuti in campo e con la possibilità di fare esperienza. Allo stesso tempo, però, vogliamo rimanere competitivi: teniamo molto a questo finale di stagione ».

Federico Chiavegatti (Allenatore Il Bisonte Firenze)- « Ritroviamo dopo una settimana Macerata, ed è una partita che dobbiamo affrontare con tanta voglia di riscatto rispetto alla prova non troppo brillante di sabato scorso: i carichi della stagione si stanno facendo sentire, qualche acciacco è venuto fuori, però questa settimana abbiamo lavorato bene e quindi siamo pronti per provare a fare risultato al Fontescodella. Sabato loro sono state molto aggressive in attacco, con buone variazioni di colpi, quindi domani dovremo essere brave a mettere subito pressione con la battuta, che è stata una delle nostre armi più importanti nel corso della stagione ma che ci è mancata una settimana fa, ponendoci nelle condizioni migliori a muro difesa per poi variare i colpi e mettere in difficoltà il loro sistema ».

Eurotek Laica Uyba - Reale Mutua Fenera Chieri

PRECEDENTI: 19 (11 successi Reale Mutua Fenera Chieri, 8 successi Eurotek Laica Uyba)EX: Alice Degradi a Uyba Busto Arsizio nel 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2022/2023; Laura Kunzler a Uyba Busto Arsizio nel 2024/2025; Ilaria Spirito a Uyba Busto Arsizio nel 2010/2011, 2012/2013, 2013/2014, 2016/2017, 2017/2018

PROGRAMMA E ARBITRI DELLE DUE GARE DEI PLAY OFF CHALLENGE GIRONE A-

Sabato 7 marzo 2026, ore 18.00

Cbf Balducci Hr Macerata - Il Bisonte Firenze Arbitri: Cruccolini Beatrice, Salvati Serena

Domenica 5 aprile 2026, ore 17.00

Eurotek Laica Uyba - Reale Mutua Fenera Chieri

LA CLASSIFICA-

Cbf Balducci Hr Macerata 3, Eurotek Laica Uyba 0, Reale Mutua Fenera Chieri '76 0, Il Bisonte Firenze 0.