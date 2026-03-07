Playoff Challenge: Firenze si 'vendica' sul campo di Macerata

MACERATA- Il Bisonte Firenze vendica subito il ko di sette giorni fa contro la CBF Balducci HR Macerata, ed espugna il Fontescodella rimontando le marchigiane da 1-0 a 1-3. Per le bisontine sono i primi tre punti nel Girone A del playoff Challenge, in attesa delle prossime sfide contro Busto Arsizio (domenica prossima alle 17 al Pala BigMat) e Chieri: dopo un primo set nettamente a favore di Macerata, la squadra di coach Chiavegatti è riuscita a riorganizzarsi e a reagire alla grande, soprattutto grazie al servizio (15 ace totali), dominando i successivi tre parziali nonostante un brivido nel finale del secondo, e alla fine il premio di MVP è andato a Vanja Bukilić, top scorer del match con 21 punti (di cui 2 a muro e 3 in battuta) e il 50% in attacco.

Lionetti, senza l’infortunata Caforio, risponde con Bonelli in regia, Decortes opposto, Piomboni e Kokkonen in posto quattro, Mazzon e Clothier al centro e Bresciani libero. Chiavegatti risponde con Morello in palleggio, Bukilić opposto, Tanase e Knollema in banda, Acciarri e Malešević al centro e Valoppi nel ruolo di libero.

Il primo break della partita porta la firma di Bukilic, che prima piazza l’attacco del 4-6 e poi l’ace del 5-8, ma Macerata si riorganizza subito, chiudendo la rimonta col lungolinea di Decortes dell’11-11 e poi allungando sul 14-12 con la pipe di Kokkonen: Chiavegatti chiama il time out, Clothier mette la fast del 17-14, poi sul + 4 di Decortes (20-16) Chiavegatti deve di nuovo fermare il gioco, ma il muro-difesa della CBF funziona alla perfezione e Clothier chiude 25-18.

Il Bisonte prova la reazione all’inizio del secondo set con l’ace di Acciarri e il pallonetto di Tanase (1-5), Lionetti ferma subito il gioco, poi Bukilic trova l’ace del 5-10 e subito dopo il muro di Tanase (5-11) provoca il secondo time out di Lionetti: Macerata accorcia con gli attacchi di Decortes e col muro di Kokkonen (11-13), Chiavegatti decide di parlarci su e la sua squadra riparte con la fast di Malesevic e il pallonetto di Bukilic (11-15), poi Lionetti inserisce Sismondi per Clothier e Kockarevic per Kokkonen, ma Firenze gestisce bene il gap (16-21 con Knollema), anche se deve faticare non poco per chiudere 23-25 con Knollema, dopo aver subito 5 punti di fila dal 18-24 al 23-24.

Nel terzo rimangono in campo Sismondi e Kockarevic (per Piomboni) e Il Bisonte prova a tenere l’inerzia (2-5), poi Acciarri allunga con muro e fast (6-10) e Lionetti chiama il time out: ancora Acciarri piazza l’ace dell’8-13, poi Bukilic mette giù il diagonale del 10-16 e Lionetti inserisce Batte e Ornoch per Bonelli e Kokkonen, ma un improvviso black out sul 12-20 di Bukilic porta le padrone di casa a risalire sul 17-21, costringendo Chiavegatti a chiamare il time out. Al rientro è Acciarri a interrompere l’emorragia con fast e ace (18-23), poi Bukilic procura sei set point (18-24) e sul terzo è l’errore di Kockarevic a valere il 20-25.

Nel quarto rimane in campo Ornoch, ma Il Bisonte continua a sfruttare la super serata di Acciarri al servizio (quinto ace per l’1-5), poi Bukilic allunga ancora con l’ace del 6-11 e Lionetti spende il time out: Acciarri (17 punti alla fine con 6 ace e 4 muri) continua il suo show con la fast del 7-13 e l’ace dell’8-15, sul 9-17 di Knollema Lionetti chiama il secondo time out, poi arriva addirittura il punto di Valoppi con la difesa (9-19), e alla fine è Bukilic a chiudere col muro del 9-25.

I protagonisti-

Alessia Mazzon (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Loro hanno spinto molto al servizio e questo ci ha messo parecchio in difficoltà. Di conseguenza il nostro gioco è diventato un po’ più scontato e quindi più leggibile per la loro difesa, e questo ci ha fatto faticare maggiormente nello sviluppo delle azioni. Va dato merito alle avversarie perché hanno mantenuto una grande intensità per tutta la gara: oltre al servizio, sono state molto efficaci anche a muro e questo ha complicato ulteriormente il nostro lavoro in attacco ».

Vanja Bukilic (Il Bisonte Firenze) – « Siamo riuscite a giocare una partita migliore rispetto all’ultima, nella quale abbiamo perso troppo facilmente: abbiamo spinto molto bene fin dalla battuta, il primo set è stato un po’ difficile e ci abbiamo messo un po’ ad ambientarci, ma poi abbiamo ritrovato il nostro gioco e questo ha pagato, quindi siamo soddisfatte della partita di oggi e guardiamo avanti alle prossime ».

Il tabellino-

CBF BALDUCCI HR MACERATA - IL BISONTE FIRENZE 1-3 (25-18 23-25 20-25 9-25) -

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Clothier 2, Bonelli 2, Kokkonen 9, Mazzon 9, Decortes 19, Piomboni 2, Bresciani (L), Kockarevic 5, Sismondi 5, Ornoch 1, Crawford, Batte. All. Lionetti.

IL BISONTE FIRENZE: Tanase 7, Acciarri 17, Morello 6, Knollema 15, Malesevic 6, Bukilic 21, Valoppi (L), Agrifoglio, Lapini (L), Kacmaz, Villani, Colzi, Zuccarelli. All. Chiavegatti.

ARBITRI: Cruccolini, Salvati

Durata set: 25', 28', 22', 19'; Tot: 94'.

MVP: Vanja Bukilic (Il Bisonte Firenze)

Spettatori: 420