Playoff Challenge: Firenze si 'vendica' sul campo di Macerata

Sconfitta dalle marchigiane nella gara d'esordio del torneo che mette in palio uno posto in Europa, la squadra di Chiavegatti va ad espugnare il Fontescodella per 1-3 (25-18 23-25 20-25 9-25)
6 min
BalducciIl Bisonte
Playoff Challenge: Firenze si 'vendica' sul campo di Macerata

MACERATA-Il Bisonte Firenze vendica subito il ko di sette giorni fa contro la CBF Balducci HR Macerata, ed espugna il Fontescodella rimontando le marchigiane da 1-0 a 1-3. Per le bisontine sono i primi tre punti nel Girone A del playoff Challenge, in attesa delle prossime sfide contro Busto Arsizio (domenica prossima alle 17 al Pala BigMat) e Chieri: dopo un primo set nettamente a favore di Macerata, la squadra di coach Chiavegatti è riuscita a riorganizzarsi e a reagire alla grande, soprattutto grazie al servizio (15 ace totali), dominando i successivi tre parziali nonostante un brivido nel finale del secondo, e alla fine il premio di MVP è andato a Vanja Bukilić, top scorer del match con 21 punti (di cui 2 a muro e 3 in battuta) e il 50% in attacco.

Lionetti, senza l’infortunata Caforio, risponde con Bonelli in regia, Decortes opposto, Piomboni e Kokkonen in posto quattro, Mazzon e Clothier al centro e Bresciani libero. Chiavegatti risponde con Morello in palleggio, Bukilić opposto, Tanase e Knollema in banda, Acciarri e Malešević al centro e Valoppi nel ruolo di libero.

Il primo break della partita porta la firma di Bukilic, che prima piazza l’attacco del 4-6 e poi l’ace del 5-8, ma Macerata si riorganizza subito, chiudendo la rimonta col lungolinea di Decortes dell’11-11 e poi allungando sul 14-12 con la pipe di Kokkonen: Chiavegatti chiama il time out, Clothier mette la fast del 17-14, poi sul + 4 di Decortes (20-16) Chiavegatti deve di nuovo fermare il gioco, ma il muro-difesa della CBF funziona alla perfezione e Clothier chiude 25-18.

Il Bisonte prova la reazione all’inizio del secondo set con l’ace di Acciarri e il pallonetto di Tanase (1-5), Lionetti ferma subito il gioco, poi Bukilic trova l’ace del 5-10 e subito dopo il muro di Tanase (5-11) provoca il secondo time out di Lionetti: Macerata accorcia con gli attacchi di Decortes e col muro di Kokkonen (11-13), Chiavegatti decide di parlarci su e la sua squadra riparte con la fast di Malesevic e il pallonetto di Bukilic (11-15), poi Lionetti inserisce Sismondi per Clothier e Kockarevic per Kokkonen, ma Firenze gestisce bene il gap (16-21 con Knollema), anche se deve faticare non poco per chiudere 23-25 con Knollema, dopo aver subito 5 punti di fila dal 18-24 al 23-24.

Nel terzo rimangono in campo Sismondi e Kockarevic (per Piomboni) e Il Bisonte prova a tenere l’inerzia (2-5), poi Acciarri allunga con muro e fast (6-10) e Lionetti chiama il time out: ancora Acciarri piazza l’ace dell’8-13, poi Bukilic mette giù il diagonale del 10-16 e Lionetti inserisce Batte e Ornoch per Bonelli e Kokkonen, ma un improvviso black out sul 12-20 di Bukilic porta le padrone di casa a risalire sul 17-21, costringendo Chiavegatti a chiamare il time out. Al rientro è Acciarri a interrompere l’emorragia con fast e ace (18-23), poi Bukilic procura sei set point (18-24) e sul terzo è l’errore di Kockarevic a valere il 20-25.

Nel quarto rimane in campo Ornoch, ma Il Bisonte continua a sfruttare la super serata di Acciarri al servizio (quinto ace per l’1-5), poi Bukilic allunga ancora con l’ace del 6-11 e Lionetti spende il time out: Acciarri (17 punti alla fine con 6 ace e 4 muri) continua il suo show con la fast del 7-13 e l’ace dell’8-15, sul 9-17 di Knollema Lionetti chiama il secondo time out, poi arriva addirittura il punto di Valoppi con la difesa (9-19), e alla fine è Bukilic a chiudere col muro del 9-25.

I protagonisti-

Alessia Mazzon (Cbf Balducci Hr Macerata)- « Loro hanno spinto molto al servizio e questo ci ha messo parecchio in difficoltà. Di conseguenza il nostro gioco è diventato un po’ più scontato e quindi più leggibile per la loro difesa, e questo ci ha fatto faticare maggiormente nello sviluppo delle azioni. Va dato merito alle avversarie perché hanno mantenuto una grande intensità per tutta la gara: oltre al servizio, sono state molto efficaci anche a muro e questo ha complicato ulteriormente il nostro lavoro in attacco ».

Vanja Bukilic (Il Bisonte Firenze) – « Siamo riuscite a giocare una partita migliore rispetto all’ultima, nella quale abbiamo perso troppo facilmente: abbiamo spinto molto bene fin dalla battuta, il primo set è stato un po’ difficile e ci abbiamo messo un po’ ad ambientarci, ma poi abbiamo ritrovato il nostro gioco e questo ha pagato, quindi siamo soddisfatte della partita di oggi e guardiamo avanti alle prossime ».

Il tabellino-

CBF BALDUCCI HR MACERATA - IL BISONTE FIRENZE 1-3 (25-18 23-25 20-25 9-25) -

CBF BALDUCCI HR MACERATA: Clothier 2, Bonelli 2, Kokkonen 9, Mazzon 9, Decortes 19, Piomboni 2, Bresciani (L), Kockarevic 5, Sismondi 5, Ornoch 1, Crawford, Batte. All. Lionetti.

IL BISONTE FIRENZE: Tanase 7, Acciarri 17, Morello 6, Knollema 15, Malesevic 6, Bukilic 21, Valoppi (L), Agrifoglio, Lapini (L), Kacmaz, Villani, Colzi, Zuccarelli. All. Chiavegatti.

ARBITRI: Cruccolini, Salvati

Durata set: 25', 28', 22', 19'; Tot: 94'.

MVP: Vanja Bukilic (Il Bisonte Firenze) 

Spettatori: 420

