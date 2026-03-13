Play Off: nel weekend partono le semifinali

ROMA -La strada che porta al tricolore si fa sempre più insidiosa. Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, Igor Gorgonzola Novara, Savino Del Bene Scandicci e Numia Vero Volley Milano, dopo aver trionfato nei Quarti di Finale chiudendo in due gare i rispettivi confronti, sono pronte a sfidarsi in campo per le Semifinali dei Playoff Scudetto Serie A1 Tigotà. Il confronto sarà al meglio delle cinque gare, con prima, terza ed eventuale quinta partita in casa della migliore classificata. Dopo il weekend del 14-15 marzo, gli altri scontri sono calendarizzati nel weekend del 21-22 marzo e nell’infrasettimanale del 24-25 marzo, con le eventuali Gara 4 tra il 28 e il 29 marzo e le eventuali Gara 5 nel fine settimana pasquale del 4-5 aprile.

Per il quarto anno consecutivo si presenteranno le stesse coppie di semifinali. La vincitrice della Regular Season, la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, vincente nei quarti contro Busto Arsizio, affronterà l’Igor Gorgonzola Novara, quarta in classifica e protagonista nel derby contro Chieri nella prima fase dei playoff. Nei tre precedenti in Semifinale ha sempre passato il turno la squadra di coach Santarelli, la scorsa stagione in quattro gare. Sfida nella sfida tutta asiatica tra le schiacciatrici Zhu Ting e Mayu Ishikawa, stelle internazionali rappresentanti rispettivamente dei movimenti pallavolistici cinese e giapponese. Ritorno al passato per coach Bernardi, che vinse tutto nella Treviso di casa al Palaverde, teatro delle sfide casalinghe di Conegliano. Un match che metterà l’una contro l’altra le migliori marcatrici fin qui di questi playoff, la russa Tatiana Tolok, 62 punti, e la svedese Isabelle Haak, 52, entrambe con percentuali di positività superiori al 60%. Il match è in programma per domenica 15 marzo alle ore 17.15 in diretta integrale RaiPlay (dalle 18 ca. su Rai Sport) e VBTV.

Dall’altro lato del tabellone spazio al confronto tra la Savino Del Bene Scandicci e la Numia Vero Volley Milano. Nelle ultime tre edizioni di semifinali playoff le meneghine hanno trionfato due volte, tra cui la passata stagione in tre confronti, le toscane una volta nel 2023-24, mentre in stagione entrambe si sono imposte tra le mura amiche con il punteggio di 3-0. La squadra di coach Gaspari, ex dell’incontro, ha superato nei quarti Bergamo, quella di coach Lavarini ha invece battuto Vallefoglia. Grande attenzione intorno al testa a testa tra le due opposte che hanno condotto la Nazionale Italiana ai successi olimpici e mondiali, oltre ad aver dominato le statistiche della Regular Season: da un lato Ekaterina Antropova, leader di muri (66) ed ace (50), dall’altro Paola Egonu, top scorer con 564 punti. Entrambe hanno totalizzato 43 punti nelle due sfide di quarti di finale ed entrambe sono a caccia di un record per quanto riguarda gli ace nei playoff: l’opposta delle toscane è a 2 soli servizi vincenti dal superamento del record storico detenuto da Taismary Aguero e Francesca Piccinini con 65 ace, la capitana delle meneghine segue a quota 61. Le due squadre apriranno le semifinali sabato 14 marzo alle ore 20.30 in diretta RaiPlay, DAZN e VBTV.

LE DUE SFIDE-

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara

La stagione entra sempre di più nel vivo: la Prosecco DOC A. Carraro Imoco Conegliano ospita l’Igor Gorgonzola Novara in Gara 1 delle Semifinali dei play-off Scudetto della Serie A1 Tigotà. Si gioca domenica al Palaverde, fischio d’inizio ore 17.15. È una serie al meglio delle cinque, le Pantere ci arrivano dopo aver battuto Busto Arsizio ai quarti di finale, mentre le Zanzare hanno superato Chieri. Gara 2 si disputerà sabato 21 marzo alle ore 21.15 al Pala Igor, mentre Gara 3 si giocherà ancora al Palaverde alle ore 20.30 di mercoledì 24 marzo. Quello di domenica sarà il quarto confronto stagionale tra le due formazioni dopo i due in Regular Season e la semifinale di Coppa Italia Frecciarossa: in tutte le occasioni hanno avuto la meglio le Pantere. Savino Del Bene Scandicci - Numia Vero Volley Milano.

PRECEDENTI: 58 (12 successi Igor Gorgonzola Novara, 46 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)

EX: Cristina Chirichella a Igor Novara nel 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024; Nika Daalderop a Igor Novara nel 2020/2021, 2021/2022; Federica Squarcini a Imoco Volley Conegliano nel 2022/2023, 2023/2024 - Allenatori: Maurizio Mora a Igor Novara nel 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Siamo ai play-off, il ritmo è serratissimo e inizia una nuova serie. Abbiamo giocato con Novara in diverse occasioni in questa stagione, per certi aspetti ci conosciamo abbastanza bene. Ma ora giochiamo al meglio delle 5, con partite ravvicinate: in mezzo giocheremo il ritorno dei quarti di Champions al Palaverde contro lo Zeren, sfida che ci porterà via qualche energia dal punto di vista mentale. Ma avremo tempo per recuperare, speriamo di avere l’entusiasmo dalla nostra delle partite europee, un carico di energia positiva che ci spinga a dare ancora di più in Gara 1 e Gara 2. L’Igor ha avuto tempo per prepararsi, ha tante alternative al centro e attaccanti forti con la palla alta: possono mettere in difficoltà chiunque e l’hanno ampiamente dimostrato, massimo rispetto per loro. Per conquistarci la finale dobbiamo compiere qualcosa di bellissimo, sarà una battaglia sportiva straordinaria, le semifinali Scudetto saranno uno spettacolo per gli appassionati. So che tantissimi tifosi si sono già assicurati il proprio posto al Palaverde, cominciare davanti al nostro pubblico ci dà la motivazione giusta per dare il massimo in campo; ringrazio già tutte le persone che ci seguiranno al palazzetto in casa e in trasferta ».

Lina Alsmeier (Igor Gorgonzola Novara)- « Prima di tutto, voglio godermi queste partite, sia per l'importanza della posta in palio sia per il valore delle nostre avversarie, che sono tra le migliori squadre al mondo. In seconda battuta, ovviamente, stiamo lavorando con l'obiettivo di provare a vincere, pur sapendo che sarà difficilissimo. Per farcela, dovremo gestire i nostri attacchi in maniera intelligente e per il resto dovremo fare un buon lavoro con la correlazione muro-difesa, cercando di esaltare quelli che sono i nostri punti di forza ».

Savino Del Bene Scandicci - Numia Vero Volley Milano

Dopo il prestigioso successo europeo ottenuto nell’andata dei quarti di finale di CEV Champions League, la Savino Del Bene Volley si prepara a tornare in campo in campionato. La formazione guidata da coach Marco Gaspari ha infatti superato con un netto 3-0 le turche del Fenerbahçe Medicana Istanbul, conquistando un risultato di grande valore nella massima competizione continentale. Archiviata la parentesi europea, l’attenzione si sposta ora sulla Serie A1, dove la Savino Del Bene Volley è pronta a inaugurare il proprio percorso nelle semifinali dei Play Off Scudetto. Le toscane, dopo aver eliminato Bergamo nella serie dei quarti di finale, affronteranno la Numia Vero Volley Milano in gara-1, sfida in programma sabato 14 marzo 2026 alle ore 20.30 al Pala BigMat di Firenze. Rispetto ai quarti di finale di Serie A1, disputati al meglio delle tre partite, le semifinali si giocano invece al meglio delle cinque gare. Quella contro Milano sarà la 46ª partita stagionale e la quarta del mese di marzo per la squadra di coach Gaspari, chiamata a un’altra sfida di altissimo livello contro una delle principali protagoniste del campionato. Anche la formazione lombarda arriva infatti all’appuntamento dei Play Off dopo essere stata impegnata nei quarti di finale di CEV Champions League: Milano ha disputato la gara d’andata all’Allianz Cloud, cedendo al tie-break contro il VakifBank Istanbul.

PRECEDENTI: 36 (16 successi Savino Del Bene Scandicci, 20 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Brenda Castillo a Vero Volley nel 2023/2024; Gaia Traballi a Vero Volley nel 2022/2023; Elena Pietrini a Savino Del Bene Scandicci nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 - Allenatori: Marco Gaspari a Vero Volley nel 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « Affronteremo una squadra che è in grandissima forma, con una Paola Egonu che, se entra in campo come nei primi due set di martedì scorso in Champions League, sarà un problema. Dobbiamo essere pronti a un'altra partita di sacrificio, perché l'obiettivo quest'anno, come ho sempre detto, è arrivare più in là possibile in Italia, poi se lo facciamo anche in Europa, io sono ancora più contento. Contro Milano dobbiamo fare un passo in più: rubare una palla in più a Egonu, essere ordinate nel muro-difesa contro gli esterni di Milano. Loro inoltre hanno due centrali a muro che, se non si sceglie bene il colpo d'attacco, la palla torna, e torna forte. Quindi dobbiamo stare attente a tutte queste piccole situazioni ».

Eleonora Fersino (Numia Vero Volley Milano)- « Conosciamo il valore dell’avversario: mi aspetto una gara combattuta e un alto livello di pallavolo. La posta in palio è importante dunque credo che sarà una bella partita. Sarà una gara totalmente diversa rispetto all’ultima di Regular Season giocata a casa nostra, dove Scandicci aveva dovuto fare a meno di alcune giocatrici di punta. Noi affrontiamo questo match ancora sull’onda dell’entusiasmo dopo la bella prestazione con il VakifBank: dovremo scendere in campo con lo stesso approccio, cercando di riproporre la pallavolo vista nei primi due set. Contro Scandicci sarà una lunga serie: il nostro obiettivo è quello di iniziare nel miglior modo possibile vincendo Gara 1. Anche loro sono cariche dopo la vittoria in Champions League con il Fenerbahçe e cercheranno di fare bene davanti al loro pubblico. Hanno degli attaccanti molto forti quindi anche in questa partita sarà fondamentale lavorare bene nel sistema di muro difesa, cercando di toccare più palloni possibili per poi contrattaccare ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLE DUE SFIDE DI SEMIFINALE-

Sabato 14 marzo 2026, ore 20.30

Savino Del Bene Scandicci - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Luciani Ubaldo, Lot Dominga

Domenica 15 marzo 2026, ore 17.15

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Igor Gorgonzola Novara Arbitri: Verrascina Antonella, Puecher Andrea