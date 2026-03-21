Play Off: Conegliano è super a Novara, serie sul 2-0

NOVARA- Con una prestazione degna delle migliori giornate la Prosecco Doc Conegliano sbanca il Pala Igor per 0-3 (12-25 21-25 17-25) e si porta 2.0 nella serie delle semifinale. Martedì 24 marzo, al Pala Verde, le pantere hanno dunque l'opportunità di chiudere i conti e di conquistare la semifinale

Eccellente la performance di capitan Wolosz in regia, che guida un attacco da 2 errori in tutta la gara, mentre Gabi torna dopo il problema al costato in forma play-off: è lei l’MVP, con 15 punti, una ricezione al 50% e attacco sul 62%. Gara 3 è dietro l’angolo: si torna al Palaverde martedì 24 marzo alle ore 20.30.

Coach Bernardi sceglie Cambi in regia, Tolok opposta, Alsmeier e Herbots sono i posti 4, Bonifacio e Squarcini giocano al centro, Leonardi è il libero. Alla quarta partita in 11 giorni, coach Santarelli schiera il seguente sestetto: capitan Wolosz in regia, Haak opposta, Gabi e Zhu sono le schiacciatrici, Fahr e Chirichella le centrali, De Gennaro è il libero.

Dopo qualche scambio faticoso, la Prosecco DOC entra in partita: 4 punti di fila di Zhu, uno con il muro (5-7, da lì si sblocca anche Gabi, 5 punti con il 62% in attacco). Le centrali rispondono ad Alsmeier, sull’8-14 arriva il secondo time-out chiamato dalla panchina di casa: Fahr mura, Wolosz trova l’ace, Haak punge da posto 2, sul 10-20 le Pantere hanno già virtualmente in tasca il primo set, lo 0-1 arriva su un errore avversario (12-25, 2-9 di parziale gialloblù).

Serve un muro di Chirichella per scavare il primo solco nel secondo set per le Pantere (4-7), Novara trova un’Ishikawa con i numeri per far male, poi Haak le prende le misure in difesa e stampa il muro (9-12, 5 punti con il 67% in attacco). Daalderop fa rifiatare Zhu in seconda linea, Gabi gioca con le mani del muro e dopo una reazione Igor firmata Bonifacio la Prosecco DOC scatta sul 13-17. Wolosz orchestra con maestria (52% la percentuale in attacco del secondo set), Scognamillo rinforza la ricezione e Gabi consolida il vantaggio (20-23): Zhu stampa il muro e le Pantere si prendono il set alla prima chance (21-25, 10 punti e 2 muri per la fuoriclasse cinese).

Dopo il primo lunghissimo scambio chiuso da Haak, il terzo set si abbassa sul piano dell’intensità: Chirichella è pulita con due fast di seguito (7-8), poi Gabi rompe il ping-pong di cambi palla e Fahr consolida il break (8-11). De Gennaro apparecchia una palla al bacio per Zhu (11-15), Haak sfodera la diagonale per il +6 (12-18, 15 punti e 1 muro): Daalderop è il rinforzo per la difesa, Gabi è sempre letale quando conta. Errore finale di Novara, le Pantere chiudono 17-25 per lo 0-3 dopo una prestazione monstre.

I protagonisti-

Sara Bonifacio (Igor Gorgonzola Novara)- « Purtroppo non siamo riuscite a replicare la prestazione di gara uno, anche per merito di Conegliano che ha messo in campo la propria miglior pallavolo. C'è ovviamente rammarico ma anche la voglia di non mollare, gara uno ci ha insegnato che sul 2-0 non è finita e noi andremo a Treviso con la voglia di provare ad allungare la serie e a riportarla qui a Novara ».

Gabi Braga Guimaraes (Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano) -« Sono molto felice per la partita di stasera, sapevamo che sarebbe stata difficile perché Novara in casa va forte. Abbiamo fatto un bel lavoro in battuto e in muro-difesa, e adesso dovremo lavorare ancora per fare meglio in casa. La squadra mi ha supportato tanto nel mio recupero, le mie compagne hanno fatto il miglior lavoro e adesso lavoriamo tutte assieme per le prossime gare ».

Il tabellino-

IGOR GORGONZOLA NOVARA - PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO 0-3 (12-25 21-25 17-25) –

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Squarcini 1, Cambi 2, Alsmeier 7, Bonifacio 5, Tolok 12, Herbots, Leonardi (L), Ishikawa 7, Baijens 4, Mims 2, Melli (L), Carraro, De Nardi, Van Avermaet. All. Bernardi.

PROSECCO DOC A.CARRARO IMOCO CONEGLIANO: Chirichella 6, Wolosz 2, Braga Guimaraes 16, Fahr 8, Haak 15, Zhu 10, De Gennaro (L), Sillah, Daalderop, Adigwe, Munarini (L), Lubian, Ewert, Scognamillo. All. Santarelli.

ARBITRI: Cerra, Santoro.

Durata set: 22', 24', 25'; Tot: 71'.

MVP: Gabi Braga Guimaraes (Prosecco Doc Conegliano)

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