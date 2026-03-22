Milano batte in rimonta Scandicci e va 2-0

Parte in salita la gara per Milano che, complice un’Antropova in gran forma (12 punti per lei nel primo set e 26 totali) e un approccio poco aggressivo, subisce il gioco ordinato e incisivo delle avversarie. La Numia però non ci sta e riprende il set sul finale riuscendo a portarlo ai vantaggi, ma è una cinica Savino Del Bene ad aggiudicarsi la frazione. Anche il secondo parziale parla toscano: una spenta Milano, poco presente a muro e non efficace in attacco, non riesce a contenere gli attacchi di Antropova e Skinner che, ben smarcate da Bechis, risultano decisive nella vittoria del secondo set. Sotto 0-2 la Vero Volley è chiamata a reagire: il blackout in casa Savino Del Bene e un ritrovato ritmo di gioco riaprono la gara per Milano che trascinata da Elena Pietrini – subentrata nel secondo set – mette la freccia dando il via alla rimonta. Dal terzo set in poi è infatti un monologo delle rosablu, presenti in difesa e con percentuali di attacco in miglioramento. A segnare un punto di svolta per le padrone di casa è il turno dai nove metri della numero 7 meneghina: sotto 12-13, il servizio di Pietrini vale il parziale di 6-0 che porta le sue verso la fine del set. Al tie-break è la capitana Paola Egonu a dettare il ritmo con 8 punti che le permettono di chiudere la partita con 29 punti complessivi.

Con il successo di oggi Egonu e compagne si guadagnano il match point per chiudere la serie di Semifinali Scudetto. Al Pala BigMat di Firenze la formazione di coach Lavarini andrà a caccia di una vittoria in Gara 3 che regalerebbe alle rosablu un posto in Finale. Appuntamento a mercoledì 25 marzo alle ore 20.30.

La Numia Vero Volley Milano conferma il 6+1 di Gara 1 con la diagonale Bosio-Egonu, le schiacciatrici Piva e Lanier e le centrali Danesi-Kurtagic. Fersino libero. Coach Gaspari, che ha recuperato la capitana Ognejenovic lasciata però in panchina, schiera Bechis in regia e Antropova sulla sua diagonale, in banda ci sono Skinner e Bosetti, mentre al centro la coppia è composta da Nwakalor e Weitzel. Libero Castillo.

Anna Danesi è protagonista dei primi punti per Milano, ma Scandicci, con l’ace di Bechis, trova il sorpasso sul 7-8. Le padrone di casa inseguono, ma il mani out di Bosetti segna lo strappo per le toscane: è 10-13 e prima sospensione per la panchina di Lavarini. Soffre in ricezione la seconda linea rosablu che però risponde presente in difesa; con Lanier e Egonu la Numia dimezza il divario e sul 17-19 sono le ospiti a chiamare time-out. Piva riporta i conti in parità per la Vero Volley (20-20) e il finale di set è un botta e risposta: è la Savino Del Bene a guadagnarsi la prima palla set, e alla seconda occasione le toscane chiudono 24-26.

Nel secondo set subito allungo per Scandicci ad inizio parziale (1-6) e dentro Pietrini su Lanier per Milano. La Numia non riesce ad interrompere il dominio toscano (1-9) e coach Lavarini richiama le sue. La Savino Del Bene, con Antropova e Skinner, trova il massimo vantaggio sul 3-14. Con i due punti consecutivi di Pietrini arriva una timida reazione per le padrone di casa che non riescono però a fermare la corsa delle ospiti: il monster block di Bosetti dice no ad Akimova ed è 9-20. Parziale di 3-0 per le rosablu (12-20) che vogliono alzare il livello di gioco in vista del parziale successivo. Ben undici le palle set per Scandicci che con Ruddins chiude 13-25 e si porta sullo 0-2.

Nel terzo set confermata Pietrini in casa Milano. Troppi gli errori della Vero Volley in avvio e anche stavolta sono le ospiti a condurre 2-6. Reazione delle ragazze di coach Lavarini che con il primo tempo di Kurtagic trovano la parità (6-6). La Numia è intenzionata a riaprire la partita e con Danesi mette a terra la palla che vale il 10-8. Milano entra in partita e il sistema di muro difesa inizia a funzionare: 15-9 e sostituzione per Scandicci che inserisce Franklin su Skinner. Guidate da Egonu e Pietrini, sul 19-11 è massimo vantaggio di partita per le rosablu. Sale in cattedra Piva nelle ultime battute della frazione: è proprio la numero 25 meneghina a mettere la parola fine al set (25-15).

Parte forte Pietrini nel quarto parziale ed è 4-2 Numia; Scandicci, con la solita Antropova, rimane attaccata al set e con l’ace di Weitzel pareggia i conti (6-6). Vero Volley ingrana e rimette la testa avanti: qualche errore di troppo delle ospiti e gli attacchi di Pietrini regalano l’11-8 Milano che costringe la panchina di Gaspari a sospendere il gioco. Con Antropova al servizio la Savino Del Bene ricuce lo svantaggio e torna a condurre (12-13), ma la formazione di coach Lavarini non ci sta e, con il positivo turno dai nove metri di Pietrini supportato dagli attacchi di Piva e Kurtagic, registra a tabellino un parziale di 6-0 che vale il 18-13. Show rosablu nel finale con Danesi e Piva che, tra attacchi vincenti e muri, si rendono protagoniste dell’allungo milanese. Chiude l’ace di Piva 25-16.

Nel tie break Milano è decisa a chiudere la rimonta e ad aggiudicarsi la partita. Egonu fa la voce grossa: efficace al servizio e incisiva in attacco fa volare le sue sul 7-2. Al cambio capmpo è sempre la Numia a condurre 8-3; Rebecca Piva è on fire e la sua diagonale stretta mette a terra la palla del 12-6. Otto palle match per le padrone di casa che con il mani fuori di Pietrini si aggiudicano il tie-break 15-6 completando la rimonta.

I protagonisti-

Elena Pietrini (Numia Vero Volley Milano)- « Sono molto contenta di come abbiamo reagito dopo la sconfitta con il VakifBank: non era facile e infatti all’inizio della partita l’abbiamo un po’ accusata, però poi abbiamo ritrovato la giusta concentrazione. Volevamo portarci avanti sul 2-0 nella serie e questa sera ci siamo riuscite e sono molto felice di quello che abbiamo fatto. Mercoledì dobbiamo riuscire a mantenere alta l’attenzione per tutta la partita, a partire dal primo set. In questo momento non ci manca nulla, tutta la squadra è presente. Sono fiera di tutte noi ».

Marco Gaspari (Allenatore Savino Del Bene Scandicci)- « C’è rammarico perché la squadra ha approcciato alla grande la partita. Va detto che nei primi due set abbiamo approfittato al massimo di quello che ci ha concesso Milano: tanti errori e tante sbavature che per noi sono stati molto importanti per prendere fiducia e aumentare la qualità in battuta. Abbiamo fatto un primo set molto qualitativo in attacco e un secondo set molto buono soprattutto in battuta e a muro. Dal terzo set loro sono cresciute, sbagliando poco e in alcuni frangenti purtroppo surclassandoci fisicamente. Sapevamo che la forza di Milano è anche quella fisica, ma hanno mostrato anche tecnica, giocando spesso sul nostro muro e cambiando i colpi con qualità: per questo, a mio avviso, bisogna dare merito a loro. Noi però non dobbiamo abbatterci, perché questa è una squadra che in tutte le situazioni difficili ha sempre continuato a lottare e ha dimostrato un grandissimo attaccamento. Vogliamo continuare su questa strada. Non è una questione di stanchezza o di problemi fisici, ma di mentalità: dobbiamo dimostrare a noi stessi quello che abbiamo fatto durante l’anno. Sappiamo bene qual è la situazione attuale, è inutile girarci intorno: per battere Milano dobbiamo rischiare qualcosa in più, soprattutto nella fase di battuta, cercando di portarli a qualche errore in più e diminuire la loro sicurezza nei colpi. Nei primi due set le ragazze sono state molto brave a farle innervosire e a costringerle a rischiare qualcosa in più. Nel terzo, quarto e quinto set invece abbiamo fatto più fatica. Quindi brave loro, molto brave. Noi adesso proveremo mercoledì a lottare fino alla fine ».

Il tabellino-

NUMIA VERO VOLLEY MILANO - SAVINO DEL BENE SCANDICCI 3-2 (24-26 13-25 25-15 25-16 15-6) –

NUMIA VERO VOLLEY MILANO: Kurtagic 10, Bosio 2, Lanier 3, Danesi 10, Egonu 29, Piva 20, Fersino (L), Pietrini 13, Akimova 3, Cagnin, Sartori, Modesti (L), Gelin, Miner. All. Lavarini.

SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Bechis 1, Skinner 8, Nwakalor 5, Antropova 26, Bosetti 14, Weitzel 6, Castillo (L), Ruddins 5, Franklin 1, Graziani, Mancini, Ognjenovic, Ribechi (L), Bernardeschi. All. Gaspari.

ARBITRI: Brancati, Goitre.

Spettatori: 4883,

Durata set: 27', 22', 24', 22', 13'; Tot: 108'

MVP: Rebecca Piva (Numia Vero Volley Milano)

Spettatori: 4883.