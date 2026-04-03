Playoff Challenge: Bergamo supera Vallefoglia al tie break 

BERGAMO- E’ di nuovo tie break. Ed è vincente. Bergamo chiude l’avventura casalinga con una vittoria. E che vittoria, un 3-2 (23-25 25-20 25-19 24-26 15-9) strappato con il cuore alla Megabox Vallefoglia costretta ad inchinarsi dopo oltre due ore di gioco al cospetto di una Bergamo autoritaria, capace di mettere a segno 11 ace (5 firmati Kipp) e 14 muri punto (anche qui, la regina è Kendall con 4, seguita da Strubbe e Meli con 3). Vallefoglia si è opposta, ha lottato, ma dopo essere passata in vantaggio è stata costretta a subire il ritorno di fiamma rossoblù e a nulla sono valsi i 24 punti di Bici, i 16 di Ungureanu e i 18 di Omoruyi, perché sul fronte opposto la best scorer è Kendall Kipp con 25 punti e a breve distanza la segue l’MVP del match, Jenny Mosser con 22. Ma tutte, davvero tutte decisive e protagoniste le rossoblù che hanno regalato il successo al pubblico di Treviglio.