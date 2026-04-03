Playoff Challenge: Bergamo supera Vallefoglia al tie break 

BERGAMO- E’ di nuovo tie break. Ed è vincente. Bergamo chiude l’avventura casalinga con una vittoria. E che vittoria, un 3-2 (23-25 25-20 25-19 24-26 15-9) strappato con il cuore alla Megabox Vallefoglia costretta ad inchinarsi dopo oltre due ore di gioco al cospetto di una Bergamo autoritaria, capace di mettere a segno 11 ace (5 firmati Kipp) e 14 muri punto (anche qui, la regina è Kendall con 4, seguita da Strubbe e Meli con 3). Vallefoglia si è opposta, ha lottato, ma dopo essere passata in vantaggio è stata costretta a subire il ritorno di fiamma rossoblù e a nulla sono valsi i 24 punti di Bici, i 16 di Ungureanu e i 18 di Omoruyi, perché sul fronte opposto la best scorer è Kendall Kipp con 25 punti e a breve distanza la segue l’MVP del match, Jenny Mosser con 22. Ma tutte, davvero tutte decisive e protagoniste le rossoblù che hanno regalato il successo al pubblico di Treviglio.
I protagonisti-
Martina Armini (Bergamo)- « E' stata una vittoria di cuore. Siamo felici di aver regalato questo successo ai nostri meravigliosi tifosi. Se lo meritavano ».
Il tabellino-
BERGAMO - MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA 3-2 (23-25 25-20 25-19 24-26 15-9) –
BERGAMO: Eze 5, Mosser 22, Strubbe 7, Kipp 25, Mlejnkova 9, Meli 10, Armini (L), Cese Montalvo 3, Manfredini 1, Bolzonetti 1. Non entrate: Weske, Micheletti, Ferrario (L), Carraro. All. Cervellin.
MEGABOX OND. SAVIO VALLEFOGLIA: Bartolucci, Omoruyi 18, Candi 4, Bici 24, Ungureanu 16, Butigan 2, De Bortoli (L), Thokbuom 7, Carletti 5, Laza'ro Castellanos, Feduzzi. Non entrate: Mitkova (L), Stoyanova, Giovannini. All. Pistola.
ARBITRI: Canessa, Santoro.
Durata set: 23', 24', 28', 30', 15'; Tot: 120'.
MVP: Jenny Mosser (Bergamo)
Spettatori: 1006
LA CLASSIFICA-
Honda Cuneo Granda Volley 10, Megabox Ond. Savio Vallefoglia 8, Bergamo 6, Omag-Mt San Giovanni In M.No 6.