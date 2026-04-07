Playoff Challenge: Omag-Bergamo in campo per l'ultima della Pool B

CERVIA (RAVENNA)- Omag-MT San Giovanni in M.no e Bergamo anticiperanno domani l'ultima partita che le vedrà coinvolte nella Pool B dei Play Off Challenge. Domani, mercoledì 8 aprile alle 20.00, le due squadre si ritroveranno di fronte in un match che non ha alcun valore per la classifica e per l'accesso alla fase successiva ma che servirà ad entrambe per chiudere al meglio una stagione comunque positiva.

Nella settimana che condurrà all’inizio delle Finali Scudetto e alla fine della fase a gironi dei Playoff Challenge domani, mercoledì 8 aprile alle ore 20.00, si giocherà l’anticipo dell’ultima giornata del Girone B tra l‘Omag-MT San Giovanni in M.no e Bergamo.

Le romagnole hanno centrato una salvezza sembrata irraggiungibile per gran parte della stagione, mentre le orobiche hanno conquistato un ottimo settimo posto e tante certezze da cui ripartire.

Nei precedenti stagionali, la squadra ora guidata da coach Cervellin ha vinto le due partite giocate al PalaFacchetti, 3-0 nell’andata della Regular Season e 3-2 nei Playoff Challenge, mentre le ragazze di coach Bellano si sono imposte nel primo confronto in Romagna con il punteggio di 3-1.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Omag-Mt San Giovanni In M.No, 2 successi Bergamo)

EX: Alessia Bolzonetti a San Giovanni In Marignano nel 2021/2022, 2022/2023



Matteo Bertini (Allenatore Bergamo)- « Arriviamo a questa ultima partita con la consapevolezza di aver affrontato una stagione impegnativa, fatta di momenti difficili ma anche di crescita. Vogliamo chiudere nel migliore dei modi, onorando la maglia e il lavoro quotidiano che le ragazze hanno portato avanti con professionalità e dedizione. San Giovanni in Marignano è un campo ostico, servirà una prova concreta, ma l’obiettivo è quello di uscire dal campo sapendo di aver dato tutto ».

Mercoledì: 8 aprile 2026, ore 20.00

Omag-Mt San Giovanni In M.No – Bergamo Arbitri: Nava Stefano, Grossi Dario