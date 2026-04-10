Play Off: E' l'ora della sfida scudetto Conegliano-Milano

VILLORBA (TREVISO)- L’attesa è finita. Domani, sabato 11 aprile alle ore 20.30, la Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano e la Numia Vero Volley Milano scenderanno in campo per Gara 1 delle Finali Scudetto. Il capitolo conclusivo dei Playoff Serie A1 Tigotà vedrà ancora una volta, l’una contro l’altra, le due squadre che negli ultimi anni hanno dato vita ad una rivalità accesissima, in Italia come in Europa. Le campionesse in carica contro le vicecampionesse, la vincente della Supercoppa contro la vincente della Coppa Italia, il meglio della pallavolo nazionale e internazionale in campo per un unico obiettivo: il tricolore da cucirsi sul petto. Tutti i confronti, compreso quello di Gara 1, saranno visibili in diretta su Rai Sport, DAZN e VBTV.

Sarà un Palaverde sold-out nei suoi oltre cinquemila posti ad accogliere la Numia Vero Volley Milano, che per la quarta volta proverà a interrompere l’egemonia in Serie A1 della Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano. Nei tre precedenti, solo nel 2021-22 le meneghine sono riuscite a imporsi nell’arena trevigiana in Gara 1 vincendo al tie-break, perdendo poi 3-2 e 3-1 nel 2022-23 e nel 2024-25. Per la prima volta dal 2017-18, Conegliano affronterà una Finale Scudetto in svantaggio nei precedenti stagionali contro la sua avversaria: otto anni fa accadde con Novara in questa stagione con le meneghine, avanti 2-1 grazie ai successi in Supercoppa e nella sfida di ritorno in campionato.

Guardando al campo, è utile ribadire la parata di stelle pronta a confrontarsi sul taraflex. Sei campionesse mondiali e cinque campionesse olimpiche, diverse MVP di finali di Champions League, stelle della pallavolo internazionale come Gabi e Zhu e pilastri della Nazionale italiana come Egonu e De Gennaro, due delle migliori centrali al mondo come Fahr e Danesi, tante giovani in rampa di lancio pronte a prendersi la scena internazionale come Fersino, Sillah e Kurtagic. L’ennesima sfida tra due coach che hanno monopolizzato le finali nazionali negli ultimi anni, Daniele Santarelli che punterà a raggiungere Loredana Lugli puntando l’ottavo Scudetto e Stefano Lavarini, in cerca invece della sua prima gioia tricolore.

Un confronto che monopolizzerà l’attenzione delle prossime settimane. Dopo Gara 1, si tornerà in campo per la seconda partita mercoledì 15 aprile all’Allianz Cloud di Milano, già sold-out, e successivamente domenica 19 aprile nuovamente al Palaverde. Nel caso fossero necessarie gare aggiuntive, Gara 4 è fissata per mercoledì 22 aprile e Gara 5 per sabato 25 aprile. Ad accompagnare ogni sfida ci sarà un ambassador d’eccezione, che condurrà la coppa in campo: per Gara 1 presente l’ex stella della Pallacanestro Treviso e capitano della Nazionale Italiana di basket Marco Mordente.

Nel weekend spazio anche all’ultima giornata dei Playoff Challenge. Dopo il successo di Bergamo contro San Giovanni nell’anticipo dello scorso mercoledì, tre partite in programma per chiudere la fase a gironi. Domenica 12 aprile alle 17 la Cbf Balducci Hr Macerata ospiterà l’Eurotek Laica Uyba, mentre la Reale Mutua Fenera Chieri, già sicura di un posto in finale, accoglierà Il Bisonte Firenze. Entrambe le sfide non avranno valore per le classifiche del Girone A e del Girone B, a differenza dello scontro diretto tra la Megabox Ond. Savio Vallefoglia e l’Honda Cuneo Granda Volley. Le piemontesi sono in vetta al Girone B e conquisteranno la finale in caso di successo ma anche di sconfitta al tie-break poiché, sotto di due punti, le pesaresi avranno bisogno necessariamente di una vittoria piena per raggiungere Chieri e difendere il titolo vinto lo scorso anno.

PRECEDENTI: 44 (37 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, 7 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Nika Daalderop a Vero Volley nel 2023/2024, 2024/2025; Emma Cagnin a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020; Anna Danesi a Imoco Volley Conegliano nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; Paola Egonu a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Eleonora Fersino a Imoco Volley Conegliano nel 2018/2019, 2019/2020; Khalia Lanier a Imoco Volley Conegliano nel 2023/2024, 2024/2025

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)-« Finalmente è arrivato il momento di giocare e di gustarsi questa finale tra due squadre fortissime che si sono meritate sul campo di battersi per lo Scudetto. Sarà un’altra bellissima serie di fronte ad un pubblico meraviglioso, per Gara 1 ci aspettiamo un Palaverde pienissimo e infuocato. Entrambe le squadre arrivano da un percorso lungo in cui hanno dimostrato di essere le due favorite. Ci troveremo di fronte ad una Milano che farà di tutto per portarsi a casa lo Scudetto, con tante possibilità di metterci in difficoltà: hanno attaccanti di valore, un muro solido e una linea di ricezione e difesa di primo livello. Dal canto nostro, conosciamo i nostri punti di forza e sappiamo che sarà una serie che si deciderà sui dettagli. Mi aspetto una finale lunga ed equilibrata, tra due squadre complete, con pochi punti deboli e diverse alternative che possono fare la differenza. Ogni gara sarà fondamentale, ma nessuna sarà decisiva. È fantastico partire al Palaverde in Gara 1, non vediamo l’ora di iniziare: vogliamo goderci sul campo l’epilogo di una stagione molto intensa ».

Stefano Lavarini (Allenatore Numia Vero Volley Milano)- « È arrivato il momento più importante della stagione. Ci siamo guadagnati la grande opportunità di lottare per lo Scudetto e vivremo questa avventura con ambizione. Siamo consapevoli del valore del nostro avversario, ma vogliamo giocarci tutte le nostre possibilità mettendo in campo le qualità con cui abbiamo raggiunto questa finale. Come sempre affronteremo una gara alla volta cercando di trovare le chiavi giuste per mettere Conegliano in difficoltà e soprattutto per dimostrare il nostro miglior livello di gioco. Gara 1 sarà difficile per entrambe le squadre perché non ci affrontiamo da molto e bisognerà trovare ritmo e riferimenti. Il Palaverde è un campo molto caldo e difficile, ma se si vuole sognare di vincere lo Scudetto la matematica dice che bisogna vincere anche lì ».

GARA 1 DI FINALE PLAYOFF-

Sabato 11 aprile 2026, ore 20.30

Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano - Numia Vero Volley Milano Arbitri: Piana Rossella, Brunelli Michele