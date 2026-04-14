Play Off: Milano cerca la rivincita su Conegliano

Nel sold-out già annunciato dell’arena, Milano dovrà ripartire da tutte le cose positive viste in Gara 1: l’ottima prova difensiva di squadra e della leader Fersino, la sintonia tra Bosio e Kurtagic, probabilmente la migliore del primo confronto, e la verve di Lanier e Piva, in grande forma. Sarà fondamentale però il contributo di capitan Egonu, decisiva nei successi stagionali in Supercoppa (30 punti) e in campionato (32 punti), per provare ad impensierire la formazione di coach Santarelli. Anche in una partita non perfetta e sofferta, come dichiarato nel post gara dallo stesso allenatore, le pantere hanno saputo trovare i momenti giusti per accendersi e prendersi il primo vantaggio nella Serie: determinanti i 14 muri-punto e le doppie cifre di Haak, Gabi e Zhu, oltre alle difese dell’MVP De Gennaro, tirata a lucido per l’appuntamento più importante della stagione.

Tutto è pronto per il secondo atto di questa entusiasmante corsa al tricolore. Milano in cerca della parità nella Serie, che significherebbe anche un ritorno a casa in Gara 4, Conegliano con l’obiettivo di aumentare il vantaggio ed evitare passi falsi contro un’avversaria che ha saputo impensierirla nel corso della stagione. Lo scontro entra nel vivo.

PRECEDENTI: 45 (38 successi Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano, 7 successi Numia Vero Volley Milano)

EX: Emma Cagnin a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020; Anna Danesi a Imoco Volley Conegliano nel 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019; Paola Egonu a Imoco Volley Conegliano nel 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022; Eleonora Fersino a Imoco Volley Conegliano nel 2018/2019, 2019/2020; Khalia Lanier a Imoco Volley Conegliano nel 2023/2024, 2024/2025; Nika Daalderop a Vero Volley nel 2023/2024, 2024/2025

Anna Danesi (Numia Vero Volley Milano)- « Spero che la partita di domani sia entusiasmante come quella di sabato, ovviamente con un finale diverso. Abbiamo dimostrato sul campo di saper mettere in difficoltà Conegliano e il risultato di Gara 1 ci dà fiducia; faremo di tutto per riproporre lo stesso livello di pallavolo e sono convinta che ne saremo capaci. L'Allianz Cloud è sempre un campo difficile per gli avversari, mentre per noi gioca un ruolo fondamentale: la spinta del nostro pubblico ci potrà aiutare e ci darà la giusta carica per conquistare il nostro obiettivo, la vittoria. Sono curiosa di vedere come andrà la partita: vincerà il migliore ».

Daniele Santarelli (Allenatore Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano)- « Gara 1 l'abbiamo archiviata e abbiamo recuperato le energie dopo la lunga battaglia, ora la concentrazione va su gara2, che sarà ancora più difficile da affrontare perché la pressione e le tensioni aumentano. Milano proverà a riscattarsi per invertire la serie e noi dovremo fare di più rispetto a sabato scorso per vincere lì da loro: in gara1 non abbiamo giocato la nostra miglior partita, ma con carattere ci siamo portati a casa una vittoria fondamentale di fronte ad un Palaverde caldissimo, vincere anche domani significherebbe fare un grosso passo in avanti nella serie. Pensiamo a una partita per volta, domani sarà decisamente più tosta in casa di una Milano che davanti ai propri tifosi farà di tutto per metterci in difficoltà pareggiando la serie. Hanno un potenziale enorme in tutti i fondamentali e in tutta la stagione ce ne siamo accorti quando abbiamo giocato contro: l'attacco è super, il muro e la difesa sono da top team, è una squadra costruita per vincere, abbiamo il massimo rispetto per loro. Per migliorare rispetto a gara1 abbiamo analizzato al video alcuni punti critici e ci siamo allenati per trovare qualche aggiustamento in vista delle prossime sfide: con il sostegno dei tanti tifosi che ci verranno a vedere e con la voglia di fare uno step importante in questa finale sono sicuro che faremo del nostro meglio e che le ragazze avranno capito la lezione di sabato. Non possiamo avere cali di rendimento o pause perchè loro ci puniscono, serve la massima attenzione in tutti i fondamentali. Troveremo un'altra bellissima atmosfera all'Allianz, ma siamo sicuri che sentiremo forte la voce dei nostri tifosi e vedremo tante macchie gialloblù tra gli spalti, è una finale bellissima sia per le tante star in campo che per la cornice che c'è nei palasport che la ospitano, ci sarà da divertirsi ».

GARA 2 DI FINALE PLAYOFF A1-

Mercoledì: 15 aprile 2026, ore 20.30

Numia Vero Volley Milano - Prosecco Doc A.Carraro Imoco Conegliano Arbitri: Pozzato Andrea, Verrascina Antonella