Serena Ortolani ha detto stop: il suo addio al volley attraverso i social

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI) -Un addio commosso a quello che è stato per oltre vent'anni il suo mondo. Serena Ortolani, a trentanove anni compiuti, dopo aver calcato ad altissimo livello i campi di serie A ed aver vestito per oltre 300 volte la maglia della nazionale, ha affidato i social un sentito messaggio saluto, prima di svestire definitivamente i panni di giocatrice. Un particolare grazie alla Omag, la squadra della sua regione (Serena è di Ravenna), che l'ha vista protagonista ad altissimo livello nelle ultime quattro stagioni.

Questo il suo messaggio ai tifosi, alla gente, a chi le ha regalato l’ultima esaltante esperienza da giocatrice.

Le parole di Serena Ortolani

« Beh purtroppo penso sia arrivato anche il mio momento…

Intanto anticipo…io nel 2021 dovevo smettere!!!!

Poi invece…la chiamata di Enrico: “ Sere cosa fai il prossimo anno?”…mi ha fortunatamente ribaltato tutti i piani!

Ho vissuto 4 anni indimenticabili, dove mi avete ridonato la voglia di stare in campo, e di trasmettere tutto quello che potevo alle mie “bimbe/guerriere”, onorata di potermi essere messa a totale disposizione per voi! E per la mia Romagna!

Quando sono arrivata, non sapevo niente di questo stupendo mondo, sapevo solo che sarei andata a vivere a un passo da San Giovanni, conosciutissima società in A2 (forse un caso? Mi dispiace ma al caso io non credo!), ora invece sono qui pienamente impregnata dell’amore e della passione di ogni singola persona che fa parte di questa favolosa famiglia! solo chi ci passa può capire davvero di cosa sto parlando!

Non ho trovato una società, ma persone vere che mi hanno fatto sentire a casa da subito, ogni singolo momento anche quando le cose non andavano nel verso giusto, ci siete stati! E questo succedeva non perché sono una giocatrice esperta, ma perché voi siete così pronti a dare senza chiedere o pretendere niente in cambio!

Ogni anno l’ho trascorso con un sapore e un percorso diverso, ho imparato tanto, incontrato amicizie, ho sofferto, ma soprattutto gioito, e credo proprio di aver vissuto tra questi uno degli anni più belli della mia carriera… voglio ricordare questi momenti indimenticabili per sempre! E specialmente ogni persona che ne ha fatto parte!

Grazie davvero mi avete riempito il cuore! Vi voglio bene ».