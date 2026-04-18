Playoff Challenge: Chieri batte Cuneo e conquista l'Europa

CHIERI (TORINO) - La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 chiude la stagione nel migliore dei modi. La finale dei Playoff Challenge vede le biancoblù superare 3-0 la Honda Cuneo Granda Volley, conquistando la qualificazione a una coppa europea per il quinto anno consecutivo. Combattutissimo il primo set dove le due squadre sono sempre a contatto, finché nel finale le biancoblù trovano il guizzo decisivo per imporsi 25-23. Chieri riparte forte nel secondo set alzando la qualità del muro e servizio, dopo aver condotto 11-6 subisce la rimonta ospite a 16-15, quindi chiude in scioltezza 25-18. Il terzo set è un crescendo delle chieresi che hanno il pieno controllo della situazione e fanno scendere i titoli di coda alla stagione con Nervini (25-15).

Le migliori realizzatrici sono Cekulaev e Nervini con 15 e 14 punti, mentre l’ultimo MVP della stagione è capitan Spirito.

L’incontro si apre con una diagonale vincente di Pucelj (0-1). Le risponde Nemeth (1-1). Al primo punto break dell’incontro firmato da Nemeth (7-6) seguono un colpo di Signorile e due muri di Cecconello che portano Cuneo sul 7-9. Nervini interrompe il filotto ospite (8-9). Le biancoblù ritrovano la parità a 12 con un ace di Cekulaev, per tornare avanti quando Pucelj spara fuori il 14-13. Un tocco del muro ospite su attacco di Dervisaj dà a Chieri il +2 (15-13) ma subito Cuneo impatta a 16 con Pucelj. Il combattutissimo 17-16 chiuso da Nervini e il primo tempo vincente di Cekulaev spingono Tisci a chiamare il primo time-out (18-16). Al rientro in campo l’errore in battuta di Alberti e l’ace di Pucelj spingono Negro a fermare il gioco (18-18). Nervini fa la differenza siglando il 20-18 e il 21-19. Sul 21-20 Dervisaj con due attacchi consecutivi dà alla sua formazione il vantaggio massimo di +3 (23-20). Il servizio di Rivero fa male (23-22) ma ancora Dervisaj guadagna due palle set (24-22). Rivero in pipe annulla la prima (24-23), quindi Keene serve lungo regalando alle padrone di casa il 25-23.

Nel secondo parziale Chieri alza il muro e con Dervisaj, Alberti e Nervini riparte forte (3-0). Un altro muro, di Cekulaev, spinge Tisci a fermare il gioco sul 6-2. Il ficcante turno di battuta di Alberti è interrotto da Cecconello (8-3). Il coach ospite prova a invertire l’inerzia inserendo sull’11-6 Allaoui e Pritchard per mezza rotazione. Cuneo recupera a 15-13 (Rivero) e stavolta è Negro a chiamare time-out. Ancora Rivero firma il 16-15. Cekulaev tiene Cuneo a distanza (17-15), poi due errori ospiti fanno respirare le biancoblù (19-16). Altri tre errori biancorossi spianano la strada alle ragazze di Negro (21-16) che ottengono sei palle set con Nemeth (24-18) e s’impongono 25-18 al primo tentativo con Alberti.

Sull’1-1 del terzo set la Reale Mutua Fenera guadagna un primo prezioso break con Cekulaev (4-1). Il vantaggio raggiunge i 4 punti dopo il 9-5 di Dervisaj e, complici qualche errore ospite e le grandi difese chieresi, cresce a 8 punti sul 16-8 (Nemeth). Il muro di Cecconello su Nervini (16-9) è una parentesi. Le ragazze di Negro continuano a giocare con grande attenzione conservando il pieno controllo della situazione, toccano i 10 punti di distacco dopo il 23-13 di Nervini e fanno scendere i titoli di coda alla stagione alla seconda palla match con Nervini (25-15).

I protagonisti-

Sara Alberti (Reale Mutua Fenera Chieri)- « Nel primo set abbiamo avuto bisogno di un po' di tempo per entrare in partita. Nel momento in cui siamo riuscite a esprimere il nostro gioco è stata una bella partita. Sono contenta del risultato e della nostra prestazione, e in generale sono contenta per tutto ».

Noemi Signorile (Honda Cuneo Granda Volley)-« Per noi è stato un grande traguardo arrivare a questa finale. Sapevamo che qui sarebbe stata quasi impossibile però sono contenta per come abbiamo combattuto contro una squadra veramente forte come Chieri ».

Il tabellino-

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76 - HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY 3-0 (25-23 25-18 25-15) -

REALE MUTUA FENERA CHIERI '76: Kunzler 9, Alberti 9, Nemeth 10, Nervini 14, Cekulaev 15, Van Aalen, Spirito (L), Dambrink, Antunovic, Bonafede. Non entrate: Bah, Ferrarini, Garavello (L), Degradi. All. Negro.

HONDA CUNEO GRANDA VOLLEY: Signorile 1, Pucelj 10, Cecconello 7, Diop 7, Rivero 7, Keene 3, Magnani (L), Marring 2, Pritchard 1, Koulisiani 1, Allaoui. Non entrate: Bernardi (L), Bardaro, Atamah. All. Tisci.

ARBITRI: Canessa, Rossi.

Durata set: 27', 23', 21'; Tot: 71'

MVP: Ilaria Spirito (Reale Mutua Fenera Chieri '76)

Spettatori: 1362