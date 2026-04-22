Volley Mercato: Elena Perinelli nel roster di Novara

LA CARRIERA-

Classe 1995, nativa di Varese, Perinelli può vantare sedici stagioni da “pro”, con l’esordio da giovanissima a Villa Cortese nel 2010 e poi le avventura a Modena, Scandicci, Firenze, Club Italia, Chieri (cinque stagioni con la vittoria, nella prima, del campionato di A2), Casalmaggiore, Pinerolo e Perugia. Nel mezzo, nella parte finale del 2024-2025, l’unica esperienza all’estero, in Turchia, all’Aras Kargo di Izmir. Nel corso degli anni ha vestito a più riprese la maglia della nazionale, con cui ha anche conquistato l’argento alle Universiadi 2019. Per lei contratto di un anno, con scadenza a giugno 2027.

Le parole di Elena Perinelli

« Sono molto contenta di poter far parte di questo progetto e di giocare per un club e una squadra di altissimo livello e di grandi ambizioni. Mi aspetta un’esperienza totalmente diversa rispetto a quelle fin qui vissute ma sono pronta a mettermi al servizio delle compagne e sono curiosa di scoprire cosa mi aspetta. Per la mia scelta è stata determinante la possibilità di lavorare ogni giorno con compagne e uno staff di alto livello, cosa che mi permetterà di imparare e crescere. Anche poter giocare al Pala Igor, che da avversaria ho sempre apprezzato, ha sicuramente un peso importante: conosco quanto possa crearsi una bella atmosfera lì e quanto questo possa aiutare la squadra in campo ».

Le parole del Direttore Generale Enrico Marchioni

« Non è la prima volta che seguiamo Elena, atleta che ha 31 anni ma ne ha passati più della metà di fatto in campo in serie A e che per questo può mettere sul piatto esperienza con pochi eguali. Giocatrice solida e di equilibrio, ha dei punti di forza che possono rivelarsi un’importante arma tattica da utilizzare in momenti specifici e ha accettato con entusiasmo di sposare il nostro progetto, fattore che sicuramente ha un peso importante. Confidiamo molto nel contributo che potrà dare alla squadra nel corso di una stagione che speriamo possa essere piena di partite importanti ».