Volley Mercato: la UYBA punta sulla centrale Dalila Marchesini

BUSTO ARSIZIO (VARESE)- Dalila Marchesini , ventenne centrale nata a Varese, alta 185 cm, è una nuova giocatrice della UYBA Busto Arsizio, fomazione che crede fortemente nelle sue qualità e nei suoi margini di crescita prelevandola da Altino, dove ha giocato nell'ultima stagione.

LA CARRIERA-

Reduce dall’esperienza con la Tenaglia Abruzzo Altino Volley, la centrale lombarda ha costruito il proprio percorso con costanza e crescita continua: nel 2023-2024 ha giocato in Serie B1 con Imoco Volley San Donà, mentre nella stagione 2024-2025 ha militato in Serie A2 con U.S. Esperia Cremona. Un percorso che testimonia un’evoluzione tecnica significativa, culminata in un’ultima stagione di altissimo livello.

I numeri parlano chiaro: 239 punti realizzati in 26 partite con Altino, con un eccellente 48,2% in attacco. A questi si aggiungono ben 62 muri (2,38 a partita) e 19 ace, dati che confermano la sua efficacia sia in fase offensiva che a muro.

Marchesini può vantare anche una carriera importante con le nazionali giovanili italiane: medaglia d’argento al Campionato Europeo U16 2021, oro al Campionato Europeo U17 2022 e ancora oro alla Coppa del Mondo U21 2025. Proprio nella rassegna mondiale è stata inoltre premiata come miglior centrale del torneo, a conferma del suo valore anche a livello internazionale. Non solo: Dalila ha recentemente ricevuto la chiamata di coach Julio Velasco per le prime settimane di allenamento con la nazionale seniores in corso di svolgimento a Milano.

Dotata di grandi qualità fisiche e tecniche, Dalila rappresenta uno dei profili più interessanti della nuova generazione: una giocatrice moderna, dinamica e con ampi margini di crescita, pronta a confrontarsi con il massimo livello.

Le parole di Dalila Marchesini

« Sono davvero felice di entrare a far parte della UYBA. È una società storica e ambiziosa, e per me rappresenta una grande opportunità. La chiamata in azzurro da parte di Julio Velasco mi ha riempito di orgoglio e mi aiuterà ad arrivare ancora più pronta al mio primo anno in Serie A1. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con coach Barbolini e le mie nuove compagne per dare il massimo e continuare a migliorare ».

Le parole del presidente Andrea Saini

« Dalila è un investimento importante per il presente e soprattutto per il futuro della nostra società. È una giocatrice giovane ma già con esperienze significative e numeri di grande valore. Siamo convinti che nel nostro ambiente potrà crescere ulteriormente e diventare un punto di riferimento ».