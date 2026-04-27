Volley Mercato: Anita Bagnoli torna a giocare nella Omag

È impossibile dimenticare, lo splendido campionato di due anni fa: un percorso esaltante, condiviso con un gruppo speciale, culminato nella conquista della Coppa Italia di Serie A2 e nella storica promozione in Serie A1. In quella stagione memorabile, Anita è stata una presenza preziosa, capace di farsi trovare pronta, di dare equilibrio e qualità, ma anche energia e spirito di squadra.

Oggi il suo ritorno ha un sapore ancora più profondo: Anita ritrova non solo una maglia, ma anche uno staff che conosce già, dinamiche familiari e un’identità di gioco che le appartiene. Un elemento che vale tanto, perché permette di ripartire con naturalezza, continuità e fiducia che porta in dote affidabilità, visione e quella sensibilità che solo chi ha già vissuto certe emozioni può mettere in campo.

Per la Consolini Volley non è solo un innesto: è un filo che si riallaccia, una storia che continua.

Le parole di Anita Bagnoli

« Sono molto contenta di tornare a San Giovanni, ho bellissimi ricordi qua e spero di poterne costruire altrettanti. Tornare a lavorare con Massimo e lo staff è stato un aspetto decisivo per la mia decisione. Non potevo scegliere società migliore per il mio primo anno in A1 ».