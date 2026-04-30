Volley Mercato: alla UYBA la bomber ceca Monika Brancuská 

LA CARRIERA-

Reduce da un’annata trionfale con il VfB Suhl LOTTO Thüringen, Brancuská ha conquistato sia la German Cup che la Bundesliga (premiata come miglior opposto in entrambe le manifestazioni), culminata nella netta vittoria per 3-0 nella serie finale contro il Dresdner SC. Numeri da capogiro per lei: 387 punti in 19 partite di regular season (oltre 20 di media a gara e 5,6 a set), a cui si aggiungono i 141 punti messi a segno in 7 partite di playoff, confermandosi autentica trascinatrice e top scorer assoluta del campionato, con quasi 100 punti in più (e una gara in meno giocata) della seconda classificata Marta Levinska,

Prima dell’esperienza in Germania, Brancuská aveva vestito la maglia del PVK Olymp Praha dal 2021 al 2025, crescendo costantemente fino all’esplosione definitiva nell’ultima stagione.

Fisico imponente, potenza offensiva e grande efficacia realizzativa: queste le caratteristiche che la rendono un innesto di assoluto valore per la UYBA. In coppia con Yukiko Wada, formerà un tandem di opposti estremamente versatile, offrendo al coach Enrico Barbolini soluzioni tecnico-tattiche di alto livello.

Brancuská, opposto titolare in nazionale, prosegue inoltre una tradizione ceca importante per il club bustocco: prima di lei hanno lasciato il segno campionesse come Aneta Havlickova e Helena Havelkova, senza dimenticare la più recente presenza della palleggiatrice Katerina Valková.

Le parole di Monica Brancuská

Le tue prime sensazioni per questo importante passaggio alla UYBA?

« Apprezzo moltissimo che l’UYBA mi abbia scelto e non vedo l’ora che inizi la prossima stagione. Giocare nel campionato più prestigioso del mondo è sempre stato un mio grande sogno ».

Hai appena terminato una incredibile stagione in Bundesliga, hai vinto campionato e coppa di Germania, sei stata la top scorer. Parlaci di questa esperienza.

« È stata sicuramente una stagione incredibile. Non credo che nessuno di noi si aspettasse risultati così straordinari. Avevamo una grande squadra in cui tutto ha funzionato alla perfezione. Personalmente sono felice di aver potuto portare punti alla squadra ed essere stata utile nel nostro percorso ».

Cosa conosci del campionato italiano e della UYBA?

« È risaputo che il campionato italiano è il migliore al mondo, dove si può giocare con e contro i migliori giocatori del mondo. Per quanto riguarda l’UYBA, so che è un club con una lunga tradizione e una solida base ».

Sai che qui alla UYBA hanno giocato alcune tue connazionali, Valkova, Havlickova e Havelkova.

« Sì, e ho sentito solo cose positive. Credo che avrò più tempo per parlare con loro durante gli incontri con la nazionale per conoscere meglio la squadra prima di unirmi al club ».

Descriviti come giocatrice e come ragazza fuori dal campo. “

« Direi che sono un combattente che non si arrende mai. La pallavolo è la mia passione e in campo darò il massimo. Fuori dal campo mi considero una persona positiva, forse un po’ sognatrice. Mi piacciono l’avventura e scoprire cose nuove ».

Le parole del presidente Andrea Saini

« Monica Brancuská ha impressionato tutti in questa stagione e siamo sicuri che abbia tutte le carte in regola per far bene anche in Italia. Con la sua altezza importante e il suo braccio pesante rappresenta un tipo di giocatrice che traduce le sue prestazioni in punti, come dimostrano i numeri del campionato tedesco appena concluso: una tipologia di atleta che mancava da qualche anno alla UYBA e siamo felici di accoglierla ».