Volley Mercato: Cuneo mette al centro Sofia Ferrarini

CUNEO- Sofia Ferrarini è il secondo volto nuovo della stagione 2026-27 di Cuneo Granda Volley. La centrale classe 2001 porterà alle Gatte tantissima voglia e talento. Una grande presenza a rete e un’ottima battuta sono solo alcune delle frecce che la giocatrice può vantare nella sua faretra.

LA CARRIERA-

Nei primi anni si divide tra Volta Mantovana e Mondovì: in Granda al terzo posto in Serie A2. Il passaggio a Cremona segna la svolta: in due stagioni di A2 totalizza 445 punti, imponendosi come protagonista. Nel 2024-25 approda a Costa Volpino, dove firma il record personale stagionale con 281 punti in A2.

Lo scorso anno ha fatto invece parte del roster della Reale Mutua Fenera Chieri ‘76, con cui ha raggiunto le semifinali di Coppa Italia, la finale di CEV Cup, prima di battere proprio le Gatte nella corsa alla CEV Challenge Cup.

Le parole di Sofia Ferrarini

« Dopo una stagione ricca di prime volte, non vedo l’ora di vestire i colori di Cuneo. Sono grata alla società per aver puntato su di me e non vedo l’ora che inizi questa nuova avventura. Dopo un finale di stagione eccezionale delle Gatte sono convinta che potremmo ancora lottare per tutti i prossimi obiettivi ».

Le parole dei co-presidenti Bianco e Manini

« Siamo felici di accogliere a Cuneo una giocatrice del talento di Sofia Ferrarini. Il nostro staff ce ne ha sempre parlato benissimo, per cui è stato naturale pensare a lei per la prossima stagione. Attendiamo con ansia che possa mostrare il suo repertorio in Serie A1 con la maglia delle Gatte ».