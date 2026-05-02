Volley Mercato: Cuneo per la difesa ha scelto Carola Bonafede

CUNEO-Carola Bonafede è il terzo colpo della stagione 2026-27 di Cuneo Granda Volley. Il libero classe 2007 arriva in biancorosso con tanta voglia di fare bene, di crescere e già con un ottimo curriculum da mostrare ai tifosi delle Gatte e alla Serie A1.

LA CARRIERA-

Carola ha affinato le proprie abilità in seconda linea nel Volleyrò Casal de’ Pazzi dal 2022 al 2025, quando ha ottenuto anche grandi successi nelle Nazionali giovanili. Infatti la classe 2007 ha vinto due Europei Under 17 (2022, 2023) da protagonista, figurando anche come miglior libero nelle qualificazioni WEVZA Under 17 nel 2023. Poi nel 2024 ha chiuso al terzo posto l’Europeo Under 18 con l’Italia, mentre l’anno successivo ha fatto parte della spedizione Azzurra ai Mondiali Under 19. Così nella stagione 2025-26 è passata alla Reale Mutua Fenera Chieri ‘76 dove ha vissuto i primi momenti della sua carriera in Serie A1.

Le parole di Carola Bonafede

« Sono molto felice di venire a Cuneo. Non vedo l’ora di incontrare la squadra e di iniziare a lavorare. L’obiettivo è quello di continuare a crescere, imparare nuove cose e dimostrare il mio valore ».

Le parole dei co presidenti Bianco e Manini

« Con Carola Bonafede completiamo il nostro reparto dei liberi. È vero che abbiamo due giocatrici giovani in un ruolo delicato, ma sappiamo quanto valgono e tutto ciò che possono dimostrare, seguendo il giusto percorso di crescita ».