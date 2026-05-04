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Volley Mercato: la Omag ha una nuova schiacciatrice, Dominika Giuliani

Posto 4 con buone doti fisiche e tecniche proviene da due positive stagioni a Trento. Completerà il reparto che già comprende  Martina Bracchi e Alice Nardo
2 min
GiulianiOmag
Volley Mercato: la Omag ha una nuova schiacciatrice, Dominika Giuliani

SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RIMINI)-Primo nuovo ingresso nel roster della Omag S.G.In Margnano. A rinforzare il reparto delle schiacciatrici, che già comprende Martina Bracchi e Alice Nardo, arriva Dominika Giuliani. Posto 4 con buone doti fisiche e tecniche, capace di incidere in attacco e di dare il proprio contributo anche nelle fasi di ricezione e difesa. Un innesto interessante, pronto a inserirsi nei meccanismi di squadra e a offrire soluzioni sia in prima linea sia nei fondamentali di seconda linea.

LA CARRIERA-

Nata a Vimercate nel 2004, Dominika si forma nel settore giovanile del Pro Victoria Monza, per poi proseguire la sua crescita nel Pool Piave (satellite Imoco). Il salto nel volley di alto livello arriva con l’ingresso nel progetto federale del Club Italia, dove disputa tre stagioni in Serie A2 mettendosi in evidenza come un profilo di prospettiva. Successivamente arriva l’esordio in Serie A1 con la Uyba Busto Arsizio, esperienza che le consente di confrontarsi con il massimo livello del campionato italiano, prima di approdare a Trento in Serie A2. Con la maglia dell’Itas Trentino trova continuità e spazio, confermando la propria crescita e mettendo in mostra le sue qualità in fase offensiva e una sempre maggiore continuità nei fondamentali. Nel suo percorso vanta inoltre importanti esperienze con le Nazionali giovanili italiane, con cui ha conquistato risultati di prestigio a livello internazionale.

Le parole di Dominika Giuliani

« Sono felice di iniziare questa nuova esperienza con la squadra. Ritrovare un allenatore con cui avevo già condiviso un percorso anni fa e con cui mi ero trovata molto bene è sicuramente un grande stimolo per me. Ho percepito fin da subito grande entusiasmo e tanta voglia di crescere. Sarà una grande opportunità per migliorarmi e sono davvero contenta di poter affrontare questa nuova sfida. Ci vediamo presto! ».

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