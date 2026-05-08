Volley Mercato: Dana Schmit sarà la seconda regista di Talmassons

Giovane, talentuosa e già protagonista nel massimo campionato italiano, Schmit arriva a Talmassons dopo l’esperienza in Serie A1 con la UYBA Volley Busto Arsizio, pronta a mettere qualità, esperienza internazionale e personalità al servizio della squadra di coach Fabio Parazzoli.

LA CARRIERA

Classe 1997, nata il 20 luglio in Austria e alta 178 centimetri, Dana Schmit porta con sé un percorso importante maturato in diversi campionati europei. Dopo gli inizi nel proprio Paese, ha giocato in Germania con lo Straubing, in Svizzera con il Lugano e in Francia con Volero Le Cannet, Marcq-en-Barœul e Mulhouse, vivendo anche una parentesi in Finlandia con l’Hämeenlinnan Lentopallokerho. Proprio con Mulhouse ha raggiunto alcuni dei risultati più prestigiosi della propria carriera, conquistando la Supercoppa francese, disputando la finale scudetto e partecipando da titolare alla Champions League sotto la guida di François Salvagni.

Nel 2023 l’approdo in Italia, prima con Olbia e successivamente con Mondovì. La scorsa estate ha inoltre svolto un periodo di allenamenti con Novara, per poi completare a stagione agonistica nel VC Kanti Schaffhausen, in Svizzera. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia della UYBA, sempre in Serie A. Parallelamente all’attività di club, Schmit è anche la palleggiatrice della nazionale austriaca, con cui partecipa regolarmente alle principali competizioni internazionali.

Le parole di Dana Schmit

«Sono molto felice di entrare a far parte di questo progetto. Ho percepito grande entusiasmo e ambizione da parte della società e dello staff, ed è stato uno degli aspetti che mi ha convinta di più».

Un’occasione importante per la sua carriera:

«La Serie A1 italiana è uno dei campionati più competitivi e stimolanti al mondo. Arrivo con tanta voglia di lavorare, crescere e aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi».

Schmit ha poi parlato anche dell’ambiente che l’aspetta:

«Ho sentito parlare molto bene di Talmassons e del calore dei tifosi. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne e iniziare questa avventura con le Pink Panthers».

Le parole del tecnico Fabio Parazzoli

«Dana è una ragazza di grandissimo carisma e personalità, caratteristiche che le permetteranno di inserirsi perfettamente all’interno delle dinamiche del nostro gruppo squadra, sia dal punto di vista umano che tecnico».

Il tecnico rosablu ha poi evidenziato l’importanza del reparto palleggiatrici costruito dalla società:

«Insieme a Francesca Scola forma una coppia di assoluto valore, che ci consentirà di alzare ulteriormente la qualità del lavoro quotidiano in palestra. Era una delle nostre priorità e siamo molto soddisfatti della scelta fatta».

Grande attenzione anche all’equilibrio del gruppo:

«Dal punto di vista umano possiede qualità importanti, che si sposano perfettamente con il nucleo della squadra che abbiamo deciso di mantenere dalla passata stagione. Lei è uno dei nuovi innesti che si inseriscono all’interno di un contesto già molto solido».

Infine, Parazzoli ha sottolineato il peso dell’esperienza internazionale della nuova regista:

«A livello tecnico porta con sé un bagaglio molto importante. È una giocatrice della nazionale austriaca e sarà impegnata agli Europei a fine agosto: questo dimostra la sua abitudine a confrontarsi con contesti di alto livello ed è stato sicuramente un elemento importante nella nostra valutazione».

Le parole del Direttore Sportivo Gianni De Paoli

«Dana Schmit rappresenta esattamente il profilo che cercavamo per completare il reparto palleggiatrici insieme a Francesca Scola. Volevamo due giocatrici che magari non siano state protagoniste assolute in Serie A1, ma che abbiano già vissuto quel livello e sappiano cosa significhi affrontare un campionato di questo tipo».

Non solo qualità tecniche:

«Abbiamo ricevuto tantissime referenze positive, sia dal punto di vista sportivo che umano. È una persona che saprà integrarsi perfettamente nel gruppo che stiamo consolidando attraverso le conferme di queste settimane».

De Paoli guarda con fiducia al reparto regia

«Pensiamo di avere due palleggiatrici che potranno guidare una squadra che speriamo possa essere una piacevole sorpresa della prossima Serie A1. Dana porterà anche l’esperienza maturata con la nazionale austriaca: è una giocatrice abituata a confrontarsi con livelli internazionali e presto disputerà anche gli Europei con la sua nazionale».