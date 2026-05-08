Volley Mercato: Anna Adelusi torna in Italia, giocherà nella Omag

L’opposta classe 2003 vestirà il biancazzurro nella prossima stagione, completando la diagonale con la palleggiatrice Rachele Morello nella formazione guidata da coach Massimo Bellano. Per il club del presidente Stefano Manconi è un innesto seguito da tempo, apprezzato per qualità tecniche e personalità, che oggi approda ufficialmente a San Giovanni. Dal punto di vista tecnico, Adelusi porta a San Giovanni esplosività offensiva, presenza a muro ed efficacia sia in attacco da posto due sia nelle soluzioni da seconda linea. Le sue caratteristiche le consentono di essere incisiva anche da zona quattro, aspetto sempre più strategico nel volley di alto livello. Un’opposta fisica e completa, capace di abbinare potenza e rapidità di braccio. Qualità funzionali al sistema di gioco della squadra romagnola, unite a margini di crescita ancora importanti soprattutto nei fondamentali della battuta e della difesa.

LA CARRIERA-

Nata a Carpi e cresciuta nel vivaio del Volleyrò Casal de’ Pazzi, Adelusi si è messa rapidamente in evidenza nel settore giovanile, esordendo in Serie A2 con Roma Volley Club e contribuendo alla promozione del club capitolino in Serie A1. Successivamente ha maturato esperienza nella massima serie con Club Italia e Il Bisonte Firenze, confermandosi tra le atlete più interessanti della nuova generazione italiana. Dopo la stagione a Cuneo Granda Volley, segnata dal grave infortunio al tendine d’Achille, l’opposta azzurra è tornata protagonista con Roma Volley Club conquistando la WEVZA Cupe la Challenge Cup, dimostrando qualità tecniche, personalità e grande capacità di reazione alle difficoltà. Nell’ultima stagione ha inoltre vissuto una prestigiosa esperienza internazionale in Turchia, uno dei campionati più competitivi del panorama mondiale, indossando le maglie del Türk Hava Yolları e successivamente del Beşiktaş Istanbul. Tra i suoi principali risultati figurano l’argento mondiale Under 21 conquistato con la Nazionale italiana nel 2023, torneo chiuso con il riconoscimento di miglior opposta, e la vittoria dell’Europeo Under 22 nel 2024. Per la Consolini Volley, Adelusi rappresenta un investimento sul presente e sul futuro: una giocatrice giovane ma già esperta, pronta a mettere qualità e fisicità al servizio della squadra.

Le parole di Anna Adelusi

« Sono molto felice di aver scelto questa squadra per il mio percorso sportivo. La reputazione che vanta la società, inoltre, ha reso più facile la scelta. Avrò di nuovo la fortuna di lavorare con un tecnico che già conosco e con cui ho sempre lavorato bene, sia nei club che in nazionale. Lo stesso posso dire delle compagne di squadra, la maggior parte delle quali conosco già e sono felice per questo. Non vedo l’ora di iniziare e di poter far parte di questa bella famiglia ».