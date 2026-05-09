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Volley Mercato: Laura Pasquino nel roster di Cuneo 

La palleggiatrice classe 2002 arriva in biancorosso per completare il reparto. Arriva da due positive stagione in A2 a Olbia e Casalmaggiore
2 min
Pasquinocuneo
Volley Mercato: Laura Pasquino nel roster di Cuneo 

CUNEO-Laura Pasquino è un nuovo tassello per comporre il roster di Cuneo Granda Volley per la stagione 2026-27! La palleggiatrice classe 2002 arriva in biancorosso per completare il reparto, portando con sé qualità in battuta e a muro, ottime mani, voglia di migliorare e tanta fame.

LA CARRIERA-

Uno dei momenti più belli della carriera di Laura Pasquino è la stagione 2016-17, in cui conquista l’Europeo U16 con la Nazionale: ciò le permette di mettersi in mostra. Infatti nel 2019 c’è la chiamata in Serie A2 del Sassuolo, dove resta per due anni.

Dopodiché la palleggiatrice muove il primo passo verso la Granda, raggiungendo Mondovì per la stagione 2021-22 e sfiorando la promozione in Serie A1. L’anno successivo gioca a Cremona prima del salto più grande: Bergamo la chiama in Serie A1. Quindi due stagioni a Olbia e a Casalmaggiore le permettono di stabilirsi ad un ottimo livello, che le vale un’altra chiamata nella massima serie.

Le parole di Laura Pasquino

« Sono davvero felice di poter iniziare questo nuovo capitolo a Cuneo.  Arrivo con tanta voglia di lavorare, migliorare e dare il mio contributo alla squadra. Non vedo l’ora di conoscere le mie compagne, lo staff e i tifosi, e di potermi nuovamente confrontare con il livello altissimo di questo campionato: è uno stimolo enorme e una spinta a dare qualcosa in più ogni giorno. Le sensazioni sono tutte positive ».

Le parole dei  co-presidenti Bianco e Manini 

« Siamo felici di accogliere Laura Pasquino a Cuneo per completare la regia della squadra del prossimo anno . Pensiamo che lei possa avere le qualità che ci serviranno nella prossima stagione e confidiamo che con il nostro staff possa crescere ancora ». 

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