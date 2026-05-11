Volley Mercato: Bergamo mette al centro Silke Van Avermaet 

BERGAMO - Silke Van Avermaet è una nuova giocatrice del Volley Bergamo. La centrale belga, che lo scorso anno ha giocato la prima parte della stagione a Busto e poi, da gennaio, a Novara, è pronta a vestire la maglia rossoblu.

Giocatrice moderna e in continua evoluzione, Van Avermaet porta a Bergamo fisicità, determinazione e una mentalità internazionale, maturata anche con la Nazionale belga. Il suo è un profilo che alza ulteriormente il livello del reparto.

Con questo annuncio, il Volley Bergamo 1991 accende i riflettori sulla nuova stagione: un cammino che prende forma partendo da basi solide e da un’identità chiara.

LA CARRIERA-

Centrale belga, classe 1999, 192 centimetri di talento e presenza sotto rete, Van Avermaet rappresenta il primo tassello di un progetto ambizioso che guarda al futuro con entusiasmo, energia e voglia di crescere. Il suo arrivo segna l’inizio di un percorso che punta a costruire una squadra competitiva, affamata e pronta a emozionare.

Dopo le esperienze in Belgio e Francia, Silke si è affermata anche nel campionato italiano, prima a Busto Arsizio e poi a Novara, distinguendosi per solidità a muro, rapidità negli spostamenti e qualità offensive in primo tempo.

Le parole di Silke Van Avermaet

« Arrivare a Bergamo è una grande opportunità. È un club con storia e ambizione e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Sono pronta a dare tutto per la squadra e per questi colori ».