Volley Mercato: Firenze punta sulla voglia di rilancio di Jennifer Boldini

FIRENZE -Dopo l'ingaggio del tecnico Orefice Il Bisonte Firenze ha iniziato l'opera di restiling della rosa in vista della prossima stagione. Il primo tassello è quello relativo alla cabina di regia. Alla corte del presidente Sità arriva la venitisettenne Jennifer Boldini , che nelle ultime tre stagioni è stata una delle grandi protagoniste della Serie A1 Tigotà con la maglia della Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio. La ventisettenne lombarda ha mostrato il suo talento e le sue qualità in regia fin da giovanissima, debuttando in A1 a 17 anni e giocando un mondiale Under 20 a 18, poi ha sviluppato una grande esperienza fra A2 e A1, giocando anche una Champions e una finale scudetto a Monza, prima di esplodere definitivamente a Busto, guadagnandosi anche le prime convocazioni in nazionale. L’ultimo anno, cominciato da capitano, è stato condizionato, a fine ottobre, da un grave infortunio al ginocchio sinistro, che l’ha costretta a saltare il resto della stagione, ma in queste settimane sta proseguendo il suo programma di totale recupero, e fin dall’inizio della preparazione sarà a disposizione di coach Orefice e del suo staff: Jennifer Boldini vestirà la maglia numero 9, e andrà a completare il reparto delle palleggiatrici de Il Bisonte di cui fa già parte Beatrice Agrifoglio.

LA CARRIERA –

Jennifer Boldini nasce a Castiglione delle Stiviere (MN) il 6 aprile 1999 e muove i suoi primi passi nel vivaio del Più Volley Calvisano, dove viene notata dalla Foppapedretti Bergamo, che nel 2013 la aggrega al suo settore giovanile. Nel 2015, a 16 anni, è già stabilmente nella seconda squadra di B1, ed entra anche nel giro delle nazionali giovanili, vincendo il bronzo con l’Italia Under 18 all’European Youth Olympic Festival e partecipando poi agli Europei Under 19 nel 2016. Nello stesso anno lascia Bergamo per approdare alla Metalleghe Montichiari, club con il quale debutta in A1 a 17 anni, poi nel 2017, dopo aver giocato i Mondiali Under 20, torna alla Foppapedretti, disputando un altro campionato di A1, mentre nel 2018 decide di scendere in A2, categoria nella quale rimane per tre stagioni (una a Soverato e due a Pinerolo). Nel 2021 risale in A1 con Monza, raggiungendo la finale scudetto e esordendo anche in Champions League, poi dopo un’altra stagione in A2 a Brescia, nel 2023 viene ingaggiata dalla UYBA, dove rimane per tre annate (di cui l’ultima da capitano) guadagnandosi nel 2025 anche le prime convocazioni nella nazionale maggiore, prima del trasferimento a Il Bisonte.

Le parole di Jennifer Boldini –

« La trattativa con Il Bisonte si è sviluppata in modo spontaneo e naturale, ed è ciò che mi ha colpita fin da subito: c’è stata tanta umanità nelle nostre chiacchierate, e l’essere arrivata qua in questi giorni e aver percepito così tanto calore mi sta dimostrando che è la scelta giusta. Ovviamente non è stato facile lasciare Busto, perché la ritengo casa mia, ma avevo bisogno di un nuovo inizio e credo che Firenze sia il posto giusto: ho tanta voglia di tornare in campo e non vedo l’ora di cominciare. Sono contentissima di essere qui ma c’è da lavorare perché è stata un’annata un po’ particolare per me a causa dell’infortunio, anche se al tempo stesso mi ha dato tanto: mi ha risvegliato quella passione e quella voglia da diciottenne di giocare e di dimostrare qualcosa, ne avevo proprio bisogno. Cosa mi ha convinto ad accettare? Ovviamente il palazzetto, che è molto bello e colorato e ti dà tante energie positive, ma soprattutto la solidità della società, che è stabilmente in A1 da tanti anni e che è molto ambiziosa: Il Bisonte ha sempre cercato di compiere un passo avanti ogni stagione, e io spero di contribuire a farne un altro. Ci sono tutti i presupposti per far bene, la squadra che sta nascendo è molto competitiva e io sono contenta di farne parte: ho già avuto modo di parlare con coach Orefice, che è veramente entusiasta delle giocatrici che ha a disposizione, e questo è fondamentale perché si parte da una buonissima base di fiducia nel lavoro che si potrà fare. Sono contenta soprattutto di ritrovare Alice Tanase, perché è una mia grande amica e mi entusiasma il fatto di poter di nuovo giocare con lei, ma non vedo l’ora di conoscere anche tutte le mie nuove compagne ».