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Volley Mercato: Firenze punta sulla voglia di rilancio di Jennifer Boldini

La regista lombarda, reduce da un doloroso infortunio, lascia Busto Arsizio dopo tre stagioni per ritrovare nuovi stimoli alla corte di coach Orefice
5 min
BoldiniIl Bisonte
Volley Mercato: Firenze punta sulla voglia di rilancio di Jennifer Boldini

FIRENZE-Dopo l'ingaggio del tecnico Orefice Il Bisonte Firenze ha iniziato l'opera di restiling della rosa in vista della prossima stagione. Il primo tassello è quello relativo alla cabina di regia. Alla corte del presidente Sità arriva la venitisettenne Jennifer Boldini, che nelle ultime tre stagioni è stata una delle grandi protagoniste della Serie A1 Tigotà con la maglia della Eurotek Laica UYBA Busto Arsizio. La ventisettenne lombarda ha mostrato il suo talento e le sue qualità in regia fin da giovanissima, debuttando in A1 a 17 anni e giocando un mondiale Under 20 a 18, poi ha sviluppato una grande esperienza fra A2 e A1, giocando anche una Champions e una finale scudetto a Monza, prima di esplodere definitivamente a Busto, guadagnandosi anche le prime convocazioni in nazionale. L’ultimo anno, cominciato da capitano, è stato condizionato, a fine ottobre, da un grave infortunio al ginocchio sinistro, che l’ha costretta a saltare il resto della stagione, ma in queste settimane sta proseguendo il suo programma di totale recupero, e fin dall’inizio della preparazione sarà a disposizione di coach Orefice e del suo staff: Jennifer Boldini vestirà la maglia numero 9, e andrà a completare il reparto delle palleggiatrici de Il Bisonte di cui fa già parte Beatrice Agrifoglio.

LA CARRIERA –

Jennifer Boldini nasce a Castiglione delle Stiviere (MN) il 6 aprile 1999 e muove i suoi primi passi nel vivaio del Più Volley Calvisano, dove viene notata dalla Foppapedretti Bergamo, che nel 2013 la aggrega al suo settore giovanile. Nel 2015, a 16 anni, è già stabilmente nella seconda squadra di B1, ed entra anche nel giro delle nazionali giovanili, vincendo il bronzo con l’Italia Under 18 all’European Youth Olympic Festival e partecipando poi agli Europei Under 19 nel 2016. Nello stesso anno lascia Bergamo per approdare alla Metalleghe Montichiari, club con il quale debutta in A1 a 17 anni, poi nel 2017, dopo aver giocato i Mondiali Under 20, torna alla Foppapedretti, disputando un altro campionato di A1, mentre nel 2018 decide di scendere in A2, categoria nella quale rimane per tre stagioni (una a Soverato e due a Pinerolo). Nel 2021 risale in A1 con Monza, raggiungendo la finale scudetto e esordendo anche in Champions League, poi dopo un’altra stagione in A2 a Brescia, nel 2023 viene ingaggiata dalla UYBA, dove rimane per tre annate (di cui l’ultima da capitano) guadagnandosi nel 2025 anche le prime convocazioni nella nazionale maggiore, prima del trasferimento a Il Bisonte.

Le parole di Jennifer Boldini –

« La trattativa con Il Bisonte si è sviluppata in modo spontaneo e naturale, ed è ciò che mi ha colpita fin da subito: c’è stata tanta umanità nelle nostre chiacchierate, e l’essere arrivata qua in questi giorni e aver percepito così tanto calore mi sta dimostrando che è la scelta giusta. Ovviamente non è stato facile lasciare Busto, perché la ritengo casa mia, ma avevo bisogno di un nuovo inizio e credo che Firenze sia il posto giusto: ho tanta voglia di tornare in campo e non vedo l’ora di cominciare. Sono contentissima di essere qui ma c’è da lavorare perché è stata un’annata un po’ particolare per me a causa dell’infortunio, anche se al tempo stesso mi ha dato tanto: mi ha risvegliato quella passione e quella voglia da diciottenne di giocare e di dimostrare qualcosa, ne avevo proprio bisogno. Cosa mi ha convinto ad accettare? Ovviamente il palazzetto, che è molto bello e colorato e ti dà tante energie positive, ma soprattutto la solidità della società, che è stabilmente in A1 da tanti anni e che è molto ambiziosa: Il Bisonte ha sempre cercato di compiere un passo avanti ogni stagione, e io spero di contribuire a farne un altro. Ci sono tutti i presupposti per far bene, la squadra che sta nascendo è molto competitiva e io sono contenta di farne parte: ho già avuto modo di parlare con coach Orefice, che è veramente entusiasta delle giocatrici che ha a disposizione, e questo è fondamentale perché si parte da una buonissima base di fiducia nel lavoro che si potrà fare. Sono contenta soprattutto di ritrovare Alice Tanase, perché è una mia grande amica e mi entusiasma il fatto di poter di nuovo giocare con lei, ma non vedo l’ora di conoscere anche tutte le mie nuove compagne ».

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