Volley Mercato: Roberta Carraro è la nuova regista di Macerata

MACERATA- Roberta Carraro giocherà nella prossima stagione CBF Balducci HR Macerata. La regista cresciuta nel settore giovanile di Conegliano lascia Bergamo dopo due stagioni ed approda nelle Marche per una nuova avventura nel massimo campionato. Classe 1998 per 181 cm di altezza è stata scelta dal club arancionero per personalità, per la grinta, per il ritmo e per la sua esperienza maturata in Serie A1 in contesti di alto livello come Conegliano, top team con cui ha vinto nel 2023 Scudetto, Coppa Italia, Mondiale per Club e Supercoppa italiana, ed appunto Bergamo, oltre a un percorso costruito negli anni in piazze importanti in Serie A2.

LA CARRIERA-

Cresciuta proprio nel settore giovanile dell’Imoco (Volley San Donà) fino all’Under 18 e giocando tra B2 e B1, la nuova palleggiatrice arancionera ha esordito in Serie A2 con Mondovì nel 2016, proseguendo poi la carriera nel campionato cadetto tra Trentino e Friuli con Martignacco, dove ha accumulato sicurezza e continuità di rendimento. Nel 2022/23 il rientro a Conegliano, stavolta in prima squadra per l’esordio in A1 (con coach Lionetti vice allenatore), poi l’avventura con Montecchio, di nuovo in A2, e quella con Bergamo che ha segnato il suo ritorno nel massimo campionato nelle ultime due stagioni.