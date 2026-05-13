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Volley mercato:  Bergamo rinforza posto 4 con Adelina Ungureanu

La banda rumeno approda nella squadra bergamasca, dopo il successo europeo con Vallefoglia. Oltre 1500 punti già realizzati in serie A per la classe 2000
3 min
Ungureanuvolley bergamo
Volley mercato:  Bergamo rinforza posto 4 con Adelina Ungureanu

BERGAMO-  Il Volley Bergamo 1991 affida una nuova arma alla propria linea di posto quattro annunciando l’arrivo di Adelina Budai-Ungureanu. Giocatrice con grande esperienza e background internazionale.

La carriera- 

Classe 2000, 187 centimetri di potenza, energia ed esperienza internazionale: Ungureanu arriva a Bergamo dopo un percorso di crescita costante nel campionato italiano, dove ha saputo imporsi grazie alle sue qualità offensive, alla continuità in ricezione e a una personalità capace di emergere nei momenti decisivi. Schiacciatrice potente e fisica, Ungureanu abbina grande esplosività offensiva a una battuta incisiva. Negli anni in Serie A ha mostrato una crescita costante anche nei fondamentali di seconda linea, soprattutto in ricezione, diventando una banda completa e affidabile. Giocatrice di carattere, porta energia, intensità e continuità in attacco. Nell’ultima stagione con Vallefoglia ha collezionato, tra campionato e coppe europee, oltre 250 punti complessivi, con 22 ace e più di 30 muri vincenti. Numeri che confermano la crescita di una schiacciatrice completa, capace di incidere sia in fase offensiva sia nei fondamentali di seconda linea. Determinante anche il suo contributo nel cammino europeo della Megabox Vallefoglia, culminato con la conquista della Challenge Cup: un traguardo storico costruito anche grazie alla sua continuità in attacco e alla capacità di trascinare la squadra nei momenti chiave della stagione. Cresciuta nel volley rumeno, debutta nella massima serie con la Dinamo Bucarest prima di passare al CSM Bucarest. Nel 2019 arriva in Italia, iniziando un percorso di crescita costante nel campionato di Serie A femminile. Per Ungureanu, infatti, il campionato italiano rappresenta ormai una seconda casa: dopo le esperienze con Cuneo, Busto Arsizio, Pinerolo, Perugia e Vallefoglia, Bergamo sarà una nuova tappa di un percorso costruito con ambizione, lavoro e crescita continua. Nel massimo campionato italiano ha già superato quota 1.500 punti in carriera, confermandosi tra le bande straniere più affidabili e spettacolari della Serie A. Prima di raggiungere la città orobica, la schiacciatrice rumena sarà impegnata con la Nazionale della Romania, di cui è uno dei punti di riferimento, in un’estate ricca di appuntamenti internazionali che culmineranno con la partecipazione ai Campionati Europei.

Le parole di  Adelina Ungureanu-

«Arrivare a Bergamo è motivo di grande orgoglio. Bergamo è una società storica, con tifosi appassionati e una tradizione importante nella pallavolo italiana. Arrivo con entusiasmo e con tanta voglia di dare tutto per questa maglia. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura».

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Pallavolo femminile A1

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