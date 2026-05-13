Volley mercato: Milano allunga il contratto di Paola Egonu

Potenza, leadership e talento: Paola Egonu confermata alla Numia Vero Volley Milano per la stagione 2026/2027. Dopo un'annata straordinaria, l'opposta numero 18 si appresta a vivere la quarta stagione consecutiva con la maglia rosablu e, per il secondo anno, ricoprirà il ruolo di capitano con l'obiettivo di guidare una squadra giovane e ambiziosa verso importanti traguardi.

Alla prima stagione da capitana Egonu è stata protagonista del match che ha consegnato a Milano la Supercoppa Fineco 2025, primo trofeo nazionale per la formazione femminile di Vero Volley. Numeri da record per l'opposta azzurra che ha sfondato il muro dei 1000 punti messi a segno tra le competizioni di Lega Volley Femminile e CEV Champions League, confermandosi tra le migliori nel suo ruolo.