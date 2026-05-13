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Volley mercato: Milano allunga il contratto di Paola Egonu

La Numia Vero Volley Milano conferma la sua stella e capitana per la stagione 2026/27. Dopo un’annata da oltre 1000 punti e la conquista della Supercoppa, l’opposta azzurra guiderà ancora il progetto rosablù
4 min
Egonunumia vero volley
Volley mercato: Milano allunga il contratto di Paola Egonu
MILANO - Potenza, leadership e talento: Paola Egonu confermata alla Numia Vero Volley Milano per la stagione 2026/2027. Dopo un'annata straordinaria, l'opposta numero 18 si appresta a vivere la quarta stagione consecutiva con la maglia rosablu e, per il secondo anno, ricoprirà il ruolo di capitano con l'obiettivo di guidare una squadra giovane e ambiziosa verso importanti traguardi.

Alla prima stagione da capitana Egonu è stata protagonista del match che ha consegnato a Milano la Supercoppa Fineco 2025, primo trofeo nazionale per la formazione femminile di Vero Volley. Numeri da record per l'opposta azzurra che ha sfondato il muro dei 1000 punti messi a segno tra le competizioni di Lega Volley Femminile e CEV Champions League, confermandosi tra le migliori nel suo ruolo.

Le parole di Paola Egonu-

«Sono molto contenta di continuare la mia avventura con la maglia della Numia Vero Volley Milano. La stagione appena conclusa ci ha regalato tante emozioni e soddisfazioni, e spero che la prossima potrà darcene altrettante. L'anno prossimo lavoreremo con una squadra determinata a lottare per raggiungere grandi obiettivi: non vedo l'ora di tornare in palestra e iniziare una nuova stagione insieme».

LA SCHEDA-

Paola Ogechi Egonu
Nata a: Cittadella (PD) il 18 dicembre 1998
Nazionale: Italia
Altezza: 193 cm
Ruolo: Opposto

CARRIERA CON I CLUB-

2013-2017: Club Italia 
2017-2019: Igor Gorgonzola Novara
2019-2022: Imoco Conegliano
2022-2023: Vakifbank Istanbul
2023-2024: Allianz Vero Volley Milano
2024-2026: Numia Vero Volley Milano
2026/27: NUMIA VERO VOLLEY MILANO

TITOLI CON I CLUB-

2017, 2019, 2020, 2021, 2025: Supercoppa Italiana 
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22: Coppa Italia 
2018/19, 2020/21, 2022/21: CEV Champions League 
2019: Mondiale per Club
2020/21, 2021/22: Scudetto 
2022/23: Coppa di Turchia

PALMARES NAZIONALE-

2017: Argento Grand Prix
2018: Oro Volley Masters Montreaux
2018: Argento Mondiale
2019: Bronzo Europeo 
2021: Oro Europeo 
2022: Bronzo Mondiale 
2022, 2024, 2025: Oro VNL 
2024: Oro Giochi Olimpici
2025: Oro Mondiale 

PALMARES NAZIONALI GIOVANILI-

2015: Oro Campionato Mondiale U18 
2015: Bronzo Campionato Mondiale U20 

PREMI INDIVIDUALI-

2015: Campionato Mondiale U18 - MVP, miglior schiacciatrice
2018, 2021, 2022: Coppa Italia - MVP
2018: Montreux Volley Masters - MVP
2018: Campionato mondiale - miglior opposto
2019, 2021, 2023: CEV Champions League - MVP
2019, 2025: Supercoppa italiana - MVP
2019: Mondiale per club - MVP
2021, 2022: Serie A1 - MVP
2021: Campionato europeo - MVP
2021: CEV - Giocatrice dell’anno
2022, 2024: Volleyball Nations League - MVP, miglior opposto
2023: Coppa di Turchia - MVP
2024: Giochi Olimpici Parigi - MVP, miglior opposto
2025: CEV Champions League - miglior opposto
2025: Volleyball Nations League - miglior opposto

ONORIFICENZE-

Ufficiale Ordine al merito della Repubblica italiana «Di iniziativa del Presidente della Repubblica» 2024.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Pallavolo femminile A1

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