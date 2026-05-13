Volley mercato: Milano allunga il contratto di Paola Egonu

Alla prima stagione da capitana Egonu è stata protagonista del match che ha consegnato a Milano la Supercoppa Fineco 2025, primo trofeo nazionale per la formazione femminile di Vero Volley. Numeri da record per l'opposta azzurra che ha sfondato il muro dei 1000 punti messi a segno tra le competizioni di Lega Volley Femminile e CEV Champions League, confermandosi tra le migliori nel suo ruolo.
Le parole di Paola Egonu-
«Sono molto contenta di continuare la mia avventura con la maglia della Numia Vero Volley Milano. La stagione appena conclusa ci ha regalato tante emozioni e soddisfazioni, e spero che la prossima potrà darcene altrettante. L'anno prossimo lavoreremo con una squadra determinata a lottare per raggiungere grandi obiettivi: non vedo l'ora di tornare in palestra e iniziare una nuova stagione insieme».
LA SCHEDA-
Paola Ogechi Egonu
Nata a: Cittadella (PD) il 18 dicembre 1998
Nazionale: Italia
Altezza: 193 cm
Ruolo: Opposto
CARRIERA CON I CLUB-
2013-2017: Club Italia
2017-2019: Igor Gorgonzola Novara
2019-2022: Imoco Conegliano
2022-2023: Vakifbank Istanbul
2023-2024: Allianz Vero Volley Milano
2024-2026: Numia Vero Volley Milano
2026/27: NUMIA VERO VOLLEY MILANO
TITOLI CON I CLUB-
2017, 2019, 2020, 2021, 2025: Supercoppa Italiana
2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22: Coppa Italia
2018/19, 2020/21, 2022/21: CEV Champions League
2019: Mondiale per Club
2020/21, 2021/22: Scudetto
2022/23: Coppa di Turchia
PALMARES NAZIONALE-
2017: Argento Grand Prix
2018: Oro Volley Masters Montreaux
2018: Argento Mondiale
2019: Bronzo Europeo
2021: Oro Europeo
2022: Bronzo Mondiale
2022, 2024, 2025: Oro VNL
2024: Oro Giochi Olimpici
2025: Oro Mondiale
PALMARES NAZIONALI GIOVANILI-
2015: Oro Campionato Mondiale U18
2015: Bronzo Campionato Mondiale U20
PREMI INDIVIDUALI-
2015: Campionato Mondiale U18 - MVP, miglior schiacciatrice
2018, 2021, 2022: Coppa Italia - MVP
2018: Montreux Volley Masters - MVP
2018: Campionato mondiale - miglior opposto
2019, 2021, 2023: CEV Champions League - MVP
2019, 2025: Supercoppa italiana - MVP
2019: Mondiale per club - MVP
2021, 2022: Serie A1 - MVP
2021: Campionato europeo - MVP
2021: CEV - Giocatrice dell’anno
2022, 2024: Volleyball Nations League - MVP, miglior opposto
2023: Coppa di Turchia - MVP
2024: Giochi Olimpici Parigi - MVP, miglior opposto
2025: CEV Champions League - miglior opposto
2025: Volleyball Nations League - miglior opposto
ONORIFICENZE-
Ufficiale Ordine al merito della Repubblica italiana «Di iniziativa del Presidente della Repubblica» 2024.