Volley mercato: Aneta Zojzi rinforza l'attacco di Firenze

FIRENZE- Ancora un rinforzo in banda per Il Bisonte Firenze , che comunica ufficialmente l’ingaggio della ventiduenne Aneta Zojzi, nell’ultima stagione grande protagonista in A2 con la Gruppo Formula 3 Messina. Per la schiacciatrice trentina sarà la prima esperienza in Serie A1 Tigotà, a coronamento di un percorso di crescita che l’ha vista migliorare anno dopo anno nella seconda categoria nazionale, in cui ha debuttato appena sedicenne: dopo le esperienze a Sassuolo, Montale, Lecco e Trentino.

La carriera-

Aneta Zojzi nasce a Borgo Valsugana (TN) il 23 maggio 2003 e muove i suoi primi passi nel Rovato e nell’Adro, club con cui ad appena 14 anni esordisce in B1. Nel 2018 entra nel settore giovanile del Sassuolo, ottenendo subito un secondo posto nelle finali nazionali Under 16, poi nel 2019 viene aggregata alla prima squadra, debuttando in A2 a 16 anni: dopo quattro stagioni (condite anche da un bronzo alle finali nazionali Under 19 del 2021), nel 2022 lascia Sassuolo e si trasferisce al Montale, dove gioca la sua prima annata da protagonista in A2, categoria in cui continua il suo percorso di crescita anche nelle successive tre esperienze con Lecco (2023/24), Trentino (2024/25) e Messina (2025/26), prima del passaggio a Il Bisonte Firenze.L’esplosione definitiva è arrivata proprio nella stagione appena terminata a Messina, in cui ha mostrato tutto il suo talento chiudendo al quinto posto fra le schiacciatrici a livello di punti realizzati, con 438. Zojzi, martello di 186 cm dalle grandi potenzialità, vestirà la maglia numero 3 e andrà a completare un reparto dei posti quattro che può già contare su Alice Tanase, Paulina Damaske e Caitie Baird.

Le parole di Aneta Zojzi-

«Dopo aver dimostrato il mio potenziale nell’ultima stagione a Messina, il sogno era quello di conquistare un’opportunità in Serie A1. Il Bisonte mi ha sempre colpita per il percorso di crescita offerto alle sue giocatrici e non ho avuto dubbi nell’accettare questa proposta. Voglio migliorare ancora, sia dal punto di vista mentale che fisico, e aiutare la squadra a raggiungere traguardi importanti».