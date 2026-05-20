Volley Mercato: Liset Herrera Blanco nuova centrale di Talmassons

TALMASSONS (UDINE) - La CDA Talmassons avrà a disposizione per la prossima stagione una centrale di grande spessore ed esperienza. Nelle file delle Pink Panters arriva la cubana Liset Herrera Blanco. Porta con sé in Friuli potenza, centimetri e un'esperienza internazionale d'élite.

LA CARRIERA-

Con i suoi 195 cm e una capacità di elevazione straordinaria, Liset ha lasciato il segno nei campionati più competitivi d'Europa: dai palcoscenici della Turchia e della Francia fino alle sfide di vertice in Grecia e Svizzera. Atleta dal profilo fisico imponente e dalla grinta inesauribile, Liset è pronta a far tremare il taraflex della Serie A1.