Volley Mercato: Vallefoglia mette Lara Davidovic in posto 2

LA CARRIERA-

Lara si è formata nell’ASPTT Mulhouse dall’età di 10 anni. Con il Mulhouse ha vinto lo scudetto e la Supercoppa di Francia nel 2017. Poi ha giocato nel 2018/19 con lo Stade Français Paris Saint-Cloud e nelle due stagioni successive con il Saint-Raphaël Var. Dal 2022 al 2024 è stata in Germania alle Ladies in Black Aachen, per poi debuttare l’anno successivo in Italia in A2, a Brescia, con la Banca Valsabbina. Nella stagione appena conclusa ha giocato in Ungheria al Fatum Nyíregyháza, con il quale ha raggiunto le semifinali di Challenge Cup, venendo eliminata proprio dalla Megabox.

Le parole di Lara Davidovic

« È una ragazza che abbiamo potuto vedere all’opera nelle partite giocate in Challenge Cup contro il Fatum. Ci ha fatto una buona impressione sia a livello di personalità in campo sia a livello di completezza nei colpi in attacco. È una giocatrice che ha già una discreta esperienza, abile nel poter essere utile ogni qual volta potrà essere schierata in campo. Avevamo bisogno di un’atleta che alzasse il nostro livello di allenamento in maniera importante rispetto a questa stagione e avesse esperienza per entrare con tranquillità per potere darci delle solutioni in più in tutte le fasi di gioco. Lei ha accolto con molto entusiasmo la nostra proposta, siamo veramente felici che sia con noi e siamo sicuri che potrà darci un buon contributo. È un’opposta mancina che sicuramente riesce ad esprimerci meglio con una palla molto rapida, perché ha una buona manualità e capacità di anticipo dei colpi, e poi ci ha fatto un’ottima impressione per quanto riguarda il carisma e la personalità con cui ha affrontato le partite che ha giocato contro di noi ».

Le parole del tecnico Andrea Pistola

« È una ragazza che abbiamo potuto vedere all’opera nelle partite giocate in Challenge Cup contro il Fatum. Ci ha fatto una buona impressione sia a livello di personalità in campo sia a livello di completezza nei colpi in attacco. È una giocatrice che ha già una discreta esperienza, abile nel poter essere utile ogni qual volta potrà essere schierata in campo. Avevamo bisogno di un’atleta che alzasse il nostro livello di allenamento in maniera importante rispetto a questa stagione e avesse esperienza per entrare con tranquillità per potere darci delle solutioni in più in tutte le fasi di gioco. Lei ha accolto con molto entusiasmo la nostra proposta, siamo veramente felici che sia con noi e siamo sicuri che potrà darci un buon contributo. È un’opposta mancina che sicuramente riesce ad esprimerci meglio con una palla molto rapida, perché ha una buona manualità e capacità di anticipo dei colpi, e poi ci ha fatto un’ottima impressione per quanto riguarda il carisma e la personalità con cui ha affrontato le partite che ha giocato contro di noi ».