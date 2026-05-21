Volley Mercato: Il Bisonte riporta Giulia Fanfani a Firenze

FIRENZE - Giulia Fanfani, fiorentina doc, torna a vestire la maglia della squadra della sua città. Il Bisonte Firenze ha riportato a casa la diciannovenne libero dopo un lungo girovagare fra Veneto, Piemonte e Marche, che ha scelto il numero 11 per la prossima stagione.

Sarà la prima esperienza in Serie A1 Tigotà per la diciottenne fiorentina, protagonista fin da piccolissima di scelte coraggiose per ragazze della sua età: ad appena quindici anni ha lasciato Firenze e la Toscana per farsi le ossa in vivai importanti come quelli di Torri e di Chieri, guadagnandosi anche l’attenzione delle nazionali giovanili azzurre, poi nell’ultima stagione è stata protagonista in B2 con le marchigiane del Clementina Volley. Talento e potenzialità tutte da esplorare per Giulia Fanfani, che ne Il Bisonte potrà crescere ancora sotto la guida di coach Orefice, affiancando nel suo ruolo la confermata Sofia Valoppi.

LA CARRIERA

Giulia Fanfani nasce a Firenze il 27 agosto 2007 e cresce pallavolisticamente nel vivaio del Montelupo, vicino casa, per poi trasferirsi a quindici anni in Veneto, nel Torri, dove rimane due stagioni: nella prima si divide fra serie C e Under 16, nella seconda fra B2 e Under 18, guadagnandosi anche le prime convocazioni nelle nazionali giovanili e vincendo il Torneo Wevza con l’Italia Under 17 nel 2023. Nel 2024 entra nel settore giovanile di Chieri, giocando anche nella seconda squadra di B2 e raccogliendo qualche apparizione a referto in prima squadra, poi nell’estate successiva sbarca nelle Marche, disputando di nuovo la B2 con il Clementina Volley, prima del passaggio a Il Bisonte Firenze.

Le parole di Giulia Fanfani

« Con Il Bisonte ci inseguivamo da qualche anno, perché il presidente Sità mi aveva cercato per entrare nel settore giovanile, ma all’epoca avevo già fatto delle scelte che mi hanno portato lontano da Firenze. Quando qualche settimana fa si è presentata la possibilità di arrivare in una società così prestigiosa non ci ho pensato nemmeno un secondo e ho accettato: l’esperienza in serie A1 mi permetterà di crescere tanto sia come atleta che come persona. Speriamo di poter disputare un’annata positiva a livello di squadra, mentre individualmente vorrei poter dare il mio apporto al gruppo ogni volta che l’allenatore mi chiamerà in campo ».