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Volley Mercato: Bergamo mette in regia l'esperienza di Ilaria Battistoni 

La trentenne marchigiana, alla settima stagione consecutiva nel massimo campionato, dopo aver lasciato Monviso, è stata chiamata da club orobico per affidarle le chiavi del gioco rossoblu
2 min
battistoniBergamo 1991
Volley Mercato: Bergamo mette in regia l'esperienza di Ilaria Battistoni 

BERGAMO-Il Volley Bergamo 1991 accoglie una nuova protagonista per la cabina di regia: arriva Ilaria Battistoni, palleggiatrice di grande esperienza e personalità, pronta a mettere il proprio bagaglio tecnico e umano al servizio del nuovo gruppo rossoblù.

 Classe, visione di gioco e leadership: Battistoni porta a Bergamo un percorso costruito negli anni tra Serie A1 e A2, maturando esperienze importanti in piazze di alto livello e confrontandosi con alcune delle realtà più competitive del panorama nazionale. Una carriera che l’ha vista crescere passo dopo passo, diventando una giocatrice affidabile, capace di guidare il ritmo della squadra e trasmettere equilibrio nei momenti decisivi.

 Nel corso della sua carriera ha indossato maglie prestigiose, vivendo stagioni significative tra Novara e Firenze, mettendo sempre in evidenza qualità tecniche, lucidità tattica e capacità di adattamento. Un profilo completo che rappresenta un valore importante per il progetto tecnico del Volley Bergamo 1991.

 La sua presenza sarà fondamentale anche fuori dal campo: esperienza, mentalità e conoscenza della categoria saranno risorse preziose per accompagnare la crescita del gruppo che sta nascendo in vista della nuova stagione.

Le parole di Ilaria Battistoni 

« Ho scelto Bergamo perché è una società che ha storia, ambizione e grande credibilità nel mondo della pallavolo. Ho percepito entusiasmo e voglia di costruire qualcosa di importante. Arrivo con grande motivazione e con il desiderio di mettere la mia esperienza a disposizione della squadra, lavorando ogni giorno per crescere insieme al gruppo e creare un’identità forte. Non vedo l’ora di iniziare e conoscere i nostri tifosi ».

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