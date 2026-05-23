Volley merecato: Binto Diop nel roster di Milano

La carriera-

Nata a Castelfranco di Sotto da genitori di origini senegalesi, Diop inizia a giocare a pallavolo all’età di dieci anni nel suo paese natale per poi crescere a Volleyrò, uno dei settori giovanili più prestigiosi d’Italia. Nella stagione 2020/2021 il passaggio a Roma, con cui disputa, e vince, il campionato di Serie A2 ottenendo così la promozione nella massima serie. L’annata seguente l’esordio in Serie A1 con la maglia di Perugia, poi, una prima parentesi a Cuneo. Nel 2023/2024 l’esperienza a Scandicci, con cui gioca una Finale Scudetto, prima di tornare in A2 con Messina.

Opposta mancina di 194cm di altezza, nell’ultima stagione Binto ha fatto ritorno a Cuneo, dove è stata protagonista di un’annata di alto livello. Top scorer delle piemontesi con 502 punti realizzati, è risultata un punto di riferimento tra le fila biancorosse. I numeri positivi ottenuti nell’ultimo campionato le sono valsi la chiamata della Nazionale: con la maglia azzurra Diop è stata inserita nella lista delle 30 atlete che prenderanno parte alla VNL.

2019-2020: Volleryrò Casal De’ Pazzi (U18)

2020-2021: Acqua&Sapone Roma Volley Club (A2)

2021-2022: Bartoccini-Fortinfissi Perugia

2022-2023: Cuneo Granda S. Bernardo

2023-2024: Savino Del Bene Scandicci

2024-2025: Akademia Sant’Anna Messina

2025-2026: Honda Cuneo Granda Volley

2026/2027: NUMIA VERO VOLLEY MILANO

Le parole di Binto Diop-

«Sono molto felice di essere una nuova giocatrice della Numia Vero Volley Milano», ha dichiarato Binto Diop. «Non vedo l’ora di iniziare, conoscere le mie nuove compagne, lo staff e i tifosi. Abbiamo un gruppo giovane ma con tanta voglia di fare e daremo il massimo per arrivare il più lontano possibile in ogni competizione».

LA SCHEDA-

Binto Diop

Nata a: Castelfranco di Sotto (PI) il 2 marzo 2002

Nazionale: Italia

Altezza: 194 cm

Ruolo: Opposta

TITOLI CON I CLUB-

2020-2021: Campionato di Serie A2

PALMARES NAZIONALE-

2022: Campionato europeo U21

2022: Giochi del Mediterraneo

PREMI INDIVIDUALI-

2024-2025: Miglior Servizio Serie A2