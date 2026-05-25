Volley mercato: Il Bisonte Firenze affida il centro a Federica Piacentini

FIRENZE- Il Bisonte Firenze ingaggia la classe 2001 Federica Piacentini, per migliorare la zona centrale del roster. Reduce da una solida stagione in A2 con la maglia della Olio Pantaleo Fasano. Dopo sei campionati da protagonista nella seconda serie nazionale, la venticinquenne pavese è pronta per mettersi alla prova anche in A1, categoria che in realtà aveva già toccato da giovanissima, con la maglia di Novara, pur senza mai riuscire a debuttare: un’esperienza, quella con la Igor Gorgonzola, che le ha permesso però di lavorare in un contesto all’avanguardia sia a livello giovanile che di prima squadra, e che le ha dato la possibilità di andare a referto anche nel Mondiale per Club e nella finale di Champions League vinta nel 2019. Poi la scelta, saggia, di farsi le ossa in A2, diventandone una delle centrali più affidabili e concrete – anche dall’alto dei suoi 193 cm – e attirando l’attenzione de Il Bisonte, di cui vestirà la maglia numero 10.
La carriera-
Federica Piacentini nasce a Pavia il 7 marzo 2001 e cresce pallavolisticamente nel club del suo paese, il PSG Volley di San Genesio ed Uniti, dove viene notata dalla Igor Gorgonzola Novara che nel 2016 la aggrega nel proprio settore giovanile: in tre stagioni passa rapidamente dall’Under 16 all’Under 18 alla seconda squadra di B2, con cui conquista la promozione in B1 nel 2018/19, ma nella stessa annata ottiene anche le prime convocazioni in prima squadra, andando a referto anche nella finale di Champions League vinta nel 2019 dalla Igor. La stagione successiva Novara la promuove definitivamente in prima squadra, anche se in un’annata condizionata dal Covid non riesce mai a debuttare in A1, poi nel 2020 decide di scendere in A2 con la maglia di Soverato: a 19 anni debutta nella seconda categoria nazionale, in cui si afferma poi con le maglie di Vicenza (2021/22), Lecco (tre stagioni dal 2022 al 2025) e Fasano (2025/26), prima del passaggio a Il Bisonte Firenze.
Le parole di Federica Piacentini-
«Voglio ringraziare la società e lo staff per questa opportunità. Ho sempre guardato con ammirazione a questa realtà, capace negli anni di distinguersi per ambizione e qualità dei risultati. Dopo le stagioni vissute in A2 sentivo il bisogno di affrontare una sfida ancora più importante, confrontandomi con atlete di altissimo livello per continuare a crescere. Quando è arrivata la chiamata di Firenze ho accettato subito con grande entusiasmo».