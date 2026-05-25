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Volley Mercato: San Giovanni In Marignano si affida all’esperienza di Jessica Rivero 

La formazione romagnola inserisce nel roster una schiacciatrice di grande esperienza internazionale, reduce da diverse stagioni nel campionato italiano. Un innesto di qualità e personalità per rinforzare il reparto offensivo della squadra neopromossa.
3 min
consolini volleyRivero
Volley Mercato: San Giovanni In Marignano si affida all’esperienza di Jessica Rivero 

SAN GIOVANNI MARIGNANO (RIMINI)-  La Consolini accoglie nel suo roster Jessica Rivero. Un acquisto che porta in dote fisicità, tecnica e un percorso costruito ad alto livello, pensato per aggiungere qualità e profondità al reparto offensivo e dare solidità a una formazione che vuole continuare a crescere nel panorama della Serie A1. Tra i suoi fondamentali, spiccano l’efficacia in attacco e una battuta particolarmente insidiosa, capace di creare immediata pressione sulla ricezione avversaria e di aprire spazi preziosi per il gioco della squadra. Sa chiudere i palloni pesanti, imporre il proprio gioco sotto pressione e non sparire mai quando la partita si fa difficile. Qualità che in A1, dove i margini si assottigliano e ogni punto vale doppio, fanno la differenza. La conoscenza diretta del campionato italiano è un valore aggiunto non secondario: le permetterà di entrare nei meccanismi di squadra fin da subito, senza i tempi di adattamento che spesso condizionano le prime settimane di stagione.
In un gruppo giovane come quello della Consolini, la sua presenza porta con sé qualcosa che non si allena: l’esperienza di chi ha già vissuto certe partite, certi momenti, certe pressioni.

LA CARRIERA-

Nata a Camagüey, Cuba, il 15 marzo 1995, Rivero è una laterale di 181 centimetri con un profilo che unisce potenza e intelligenza di gioco. La sua carriera è un viaggio attraverso il meglio del volley europeo: formatasi in Spagna, ha giocato in Germania, Polonia e Stati Uniti, prima di approdare in Italia, dove ha disputato diverse stagioni in Serie A acquisendo una conoscenza profonda delle dinamiche tattiche e competitive del nostro campionato; un percorso che l’ha resa una giocatrice completa e pronta.

Le parole di Jessica Rivero-

«Mi hanno sempre parlato molto bene della società e dell’ambiente che si vive a San Giovanni. La scorsa stagione la squadra, pur essendo una neopromossa, ha disputato un ottimo campionato esprimendo un gioco solido e veloce, e questo mi ha colpito molto», ha dichiarato Jessica Rivero.Voglio mettere la mia esperienza a disposizione delle compagne, sia dentro che fuori dal campo. Per me sarà importante creare un bel gruppo e una forte sintonia nello spogliatoio. Sono convinta che potremo mettere in difficoltà anche le squadre più forti e costruire una stagione positiva», ha aggiunto la schiacciatrice.L’impressione sui tifosi è davvero molto positiva: mi piace il clima che riescono a creare e il sostegno che danno sempre alla squadra. Non vedo l’ora di conoscerli e di giocare davanti a loro».

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